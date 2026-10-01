Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’899 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9344 -1.3%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’176 0.5%  Bitcoin 70’441 0.9%  Dollar 0.8317 -0.5%  Öl 102.4 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Ölpreis vor dem nächsten Schub? BofA prophezeit neue Ölpreis-Rally
Sunrise verkauft erstmals KI-Brillen von Meta in der Schweiz - Aktien uneinheitlich
Paramount-Aktie gibt ab: Konzern holt Mattel-Chef in die Führungsspitze
Airbnb-Aktie in Rot: Verwaltungsgericht erklärt Interlakner-Initiative für gültig
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’037.98
Pkt
-38.24
Pkt
-1.24 %
17:30:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

01.10.2026 11:30:37

Aktien Schweiz: Start ins Schlussquartal noch schwächer als Ausklang des dritten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag zum vierten Mal in Folge nach unten, diesmal sogar recht deutlich. Die Wirkung der am Vortag präsentierten - positiven - Konjunkturdaten aus den USA zum Arbeitsmarkt und der Teuerung ist schnell verpufft. Vielmehr rückten die Inflationszahlen in Europa wieder verstärkt in den Fokus. Die Daten aus Frankreich, Italien und Deutschland hätten allesamt weit über dem Ziel der EZB gelegen und letztlich doch kräftig auf die Stimmung gedrückt, schreibt dazu die BNP Paribas in einem Kommentar. Weitere Zinserhöhungen durch die EZB dürften damit alternativlos sein, zumal sich auch im Nahost-Konflikt weiterhin keine Lösung abzeichne.

Der Markt befinde sich nach wie vor im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen, heisst es in Marktkreisen. Die jüngsten Inflations- und Jobdatendaten aus den USA hätten zwar die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank etwas gedämpft. Laut einer Einschätzung von Swissquote heisst das aber nicht, dass das Fed die Zinsen nicht dennoch weiter erhöhen werde.

Auf und Ab beim Ölpreis

Der Ölpreis zeigt sich im aktuellen Umfeld noch volatiler als die meiste Zeit. Am Vorabend noch bei über 103 US-Dollar, sank der Brentpreis über Nacht um beinahe 6 Dollar auf unter 97, ehe er in der letzten Handelsstunde wieder über 100 Dollar kletterte.

Der SMI verliert bis um 10.55 Uhr 1,17 Prozent auf 13'668,29 Punkte. Das Tagestief lag gar bei 13'620. Das Chartbild hat sich damit zum Start ins Schlussquartal ziemlich eingetrübt, dies nach einem schwachen September und einem auch insgesamt negativen dritten Quartal. Ein Stand von 14'000 für den SMI scheint derzeit lediglich eine ferne Hoffnung.

Der Mid-Cap-Index SMIM fällt um 0,86 Prozent auf 3049,84 Punkte zurück und der breite SPI um 1,14 Prozent auf 19'387,74 Punkte.

UBS (-2,7%) büssen derzeit am deutlichsten an Terrain ein und fallen dabei wieder unter die Marke von 40 Franken. Am Vorabend hatte der Investor Artisan Partners einen Wegzug der Bank aus der Schweiz gefordert.

Unter Druck stehen auch konjunktursensitive Aktien wie Richemont (-2,6%), Holcim (-1,8%) oder Sika (-1,9%). Sika hält am Berichtstag einen Investorentag ab, die bisher gemachten Aussagen zu den Sparzielen wirken sich indes kaum stützend auf den Titel aus.

Zum negativen Gesamtbild tragen auch die Schwergewichte bei, von denen Nestlé (-1,5%) und Novartis (-1,4%) klar mehr nachgeben als Roche (-0,3%).

Einziger Gewinner unter den Blue Chips sind ABB (+0,3%), welche mit einem Plus von rund 34 Prozent seit Ende 2025 das Jahresrennen weiter unangefochten anführen.

Daneben halten sich Galderma (-0,5%), Logitech (-0,1%) oder Amrize (-0,2%) mit moderaten Verlusten einigermassen stabil. Für Galderma hat Goldman Sachs das Kursziel erhöht und dabei die Kaufempfehlung bekräftigt. Mit Blick auf die Umsatzzahlen zum dritten Quartal von Galderma sieht die US-Bank die wichtigsten Wachstumstreiber weiterhin intakt.

Im breiten Markt legen die Aktien des Börsenneulings Infomaniak im Börsenmantel von Perrot Duval einen raketenhaften Start hin. Nach einem Erstkurs von 56 Franken wurden im bisherigen Maximum schon 140 Franken für den Titel bezahlt. Der letzte Kurs liegt bei 92 Franken.

Weiter auf dem Abwärtspfad finden sich die Namenaktien von Lindt & Sprüngli mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 80'800 Fr. Nach der Gewinnwarnung vom Dienstag und dem starken Einbruch der Aktie haben Jefferies und Julius Bär ihre Kurzsiele nach unten korrigiert.

Gegen den schwachen Gesamttrend halten sich mit Unterstützung von starken Zahlen von Micron am Vorabend einige Techwerte wie Inficon (+2,4%), Comet (+0,5%), Huber+Suhner (+0,2%) oder VAT (+0,2%) mehr oder weniger deutlich in der Gewinnzone.

cf/cg

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

20:19 Logo WHS DAX bricht weg – steckt eine institutionelle Verkaufsorder dahinter?
16:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:00 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
14:45 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
14:37 SMI verliert Kontakt nach oben
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SHBEEU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Dow stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’037.98 -1.24%