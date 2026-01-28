Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 -1.1%  SPI 18’094 -1.1%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’847 -0.2%  Euro 0.9193 0.3%  EStoxx50 5’992 0.0%  Gold 5’272 1.8%  Bitcoin 68’562 0.8%  Dollar 0.7671 0.7%  Öl 67.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Lonza1384101Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
BKW-Aktien nach doppelter ZKB-Rückstufung weiter unter Druck
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SIG-Aktien ziehen nach Kurszielerhöhung deutlich an
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’116.87 Pkt
-22.89 Pkt
-1.07 %
11:32:39
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

28.01.2026 11:45:36

Aktien Schweiz: SMI vor wichtigen Daten klar tiefer - Schwergewichte belasten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch eine deutliche Anspannung zu spüren. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend nach Börsenschluss in Europa sowie der Zahlen mehrerer US-Technologiekonzerne zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Hierzulande üben die schwachen Pharmaschwergewichte zusätzlichen Abgabedruck aus.

Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Die Attacken von US-Präsident Donald Trump und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten jüngst für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", heisst es in einem Kommentar der Commerzbank

Der SMI notiert um 11.10 Uhr um 1,10 Prozent tiefer bei 13'070,96 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gibt 0,99 Prozent auf 2118,49 Punkte nach und der breite SPI 1,01 Prozent auf 18'110,70 Zähler. Im SLI geben 24 Werte nach und nur 6 legen zu.

Einen turbulenten Start in den Handelstag verzeichneten die Aktien von Logitech. Zum Börsenauftakt gaben die Titel zunächst deutlich nach, drehten im Verlauf jedoch wieder ins Plus, bevor es erneut zu einer Richtungsänderung kam. Aktuell notieren die Papiere um 0,9 Prozent tiefer. Analysten verweisen in ihren Kommentaren auf starke Zahlen im wichtigen Weihnachtsquartal, weisen zugleich aber auf bestehende Unsicherheiten im Ausblick hin.

Ins Minus gedreht nach einem zunächst festen Start haben auch die Aktien von Lonza (-0,4%) nach Zahlen. Der Pharmazulieferer ist 2025 nicht zuletzt dank des Kaufs einer grossen Produktionsanlage von Roche in Kalifornien deutlich gewachsen. Die Guidance für 2026 wird von Marktteilnehmern jedoch als eher zurückhaltend interpretiert.

Als massgebliche Belastung für den hiesigen Markt erweist sich die Pharmabranche. Alle Gesundheitswerte unter den Blue Chips geben nach. So verlieren die Branchengrössen Roche (-2,7%) und Novartis (-2,0%) deutlich an Terrain. Sandoz, Galderma, Alcon und Straumann fallen um bis zu 3,8 Prozent. Belastend dürfte ein Entscheid in den USA wirken, der den Spielraum für höhere Medikamentenpreise einschränkt. Für die Branche sei dies zwar nur indirekt relevant, dennoch dürfte die Unsicherheit im Sektor weiter zunehmen, heisst es am Markt.

Der Grösste Gewinner von den Bluechips ist derzeit Partners Group (+0,8%), die von einer Hochstufung durch Kepler Cheuvreux profitieren. Daneben weisen noch Sika, Lindt&Sprüngli sowie die beiden Versicherer Zurich und Swiss Life knappe Gewinne von bis zu 0,2 Prozent auf.

Aus Branchensicht bleiben Tech-Aktien im Fokus. Nach einem überraschend starken Quartalsbericht und einem optimistischen Ausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ASML stehen die Titel ganz oben in der Anlegergunst. Der niederländische Konzern profitiert weiterhin stark vom KI-Boom, was auch auf hiesige Werte ausstrahlt. Nach einem starken Handelsstart haben bei VAT (-1,0%) und Inficon (-1,2%) mittlerweile aber Gewinnmitnahmen eingesetzt, während AMS Osram (3,7%) deutlich zulegen.

In den hinteren Reihen ziehen zudem die Immobilienwerte PSP Swiss Property (+1,6%) und Swiss Prime Site (+0,4%) an, die beide von der UBS in einer Branchenstudie hochgestuft wurden. Demgegenüber geraten Mobimo (-3,0%) und Intershop (-1,7%) nach Rückstufungen in derselben Studie deutlich unter Druck.

Durch Analystenkommentare sind auch SIG (+2,9%) bewegt. Sie fallen mit einem deutlichen Plus auf. Stützend wirkt hier eine Kurszielerhöhung durch die Citigroup.

Dagegen sorgt eine Herunterstufung bei den Aktien des Stromkonzerns BKW (-3,8%) für erneute Abgaben. Die ZKB hat gleich eine doppelte Rückstufung vorgenommen. Nach der starken Kursentwicklung im Vorjahr und dem jüngsten Abschreiber sei die Bewertung mittlerweile ausgereizt, heisst es.

an/hr

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: Dollar unter Druck
09:08 Swisscom gefragt
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’656.67 19.73 S8QBLU
Short 13’945.83 13.77 SXXBOU
Short 14’450.88 8.99 S8TBUU
SMI-Kurs: 13’065.43 28.01.2026 11:30:01
Long 12’563.89 19.29 S3HB2U
Long 12’282.58 13.70 SK3BMU
Long 11’778.96 8.99 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag gefragt
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker
ChatGPT Prognose: Ethereum, XRP und Bitcoin Hyper
Portfolio-Check: Welche Aktien Jim Cramer jetzt für zu gefährlich hält
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus: Citigroup mahnt zur Geduld beim Bewertungsniveau
Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Kursabschlägen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’065.43 -1.14%
SPI 18’093.95 -1.10%
SLI 2’117.15 -1.06%

finanzen.net News

Datum Titel
11:17 ROUNDUP 2: Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident heißt Sven Schulze
11:16 Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau
11:05 ROUNDUP 2/Trump: Weitere Flotte des US-Militärs unterwegs Richtung Iran
11:21 SK hynix profitiert von KI-Boom - Aktie mit Kurssprung
11:00 OTS: Riddle Technologies AG / Riddle übernimmt Convert: Contentbird Convert ...
10:57 ROUNDUP 2: Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis
10:56 Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt
10:54 AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally: ASML und Texas Instruments überzeugen
10:43 ROUNDUP: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf
10:37 APA ots news: Drei spendet erneut 27.500 Suppen an Caritas Wien-Suppenbus.