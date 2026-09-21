Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’949 1.2%  SPI 19’754 1.2%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’593 1.1%  Euro 0.9436 0.0%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’356 -0.5%  Bitcoin 69’627 4.3%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Suche...
ETF Sparplan

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’103.72
Pkt
46.48
Pkt
1.52 %
13:22:07
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

21.09.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI startet dynamisch in neue Woche

Zürich (awp) - Für den SMI geht es zum Wochenstart klar aufwärts. Damit bügelt der Leitindex SMI einen Teil seiner deutlichen Verluste vom vergangenen Freitag wieder aus. Der "Hexensabbat" (grosser Verfall) hatte zum Wochenschluss zusammen mit dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) die Kurse an den wichtigsten Börsenplätzen belastet. Die BoJ hatte als dritte Grossnotenbank die Zinsen erhöht. Hierzulande fiebern die Investoren damit gespannt der SNB an diesem Donnerstag entgegen.

Generell navigierten Investoren aber weiterhin in einem Dreieck aus Inflationssorgen, Zinsängsten und Nahostrisiken. "Der Rückgang des Ölpreises nimmt etwas Druck vom Sorgenkessel", sagt ein Händler. Für Anleger sei dies eine willkommene Atempause. "Der nachlassende Ölpreisdruck wirkt wie ein Stossdämpfer für die Märkte."

Zugleich dürfte das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping die Märkte bewegen. US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng haben am Wochenende das Gipfeltreffen vorbereitet. Zölle, KI-Regulierung und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran stehen auf der Agenda. "Der Markt setzt Hoffnungen auf die Verhandlungen zwischen Trump und Xi; China könnte sein diplomatisches Gewicht für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten einsetzen", kommentiert die Deka-Bank. Zudem habe Trump sich offen für ein Treffen mit Irans Präsident Massud Peseschkian am Rande der UN-Generaldebatte gezeigt.

Technologie gefragt

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,70 Prozent auf 13'883,49 Punkte. Dabei sind die Kursgewinner (15) in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 1,11 Prozent auf 3091,29 Punkte und der breite SPI um 0,79 Prozent auf 19'669,35 Zähler.

In sämtlichen Indizes - auch dem SMI - führen Technologiewerte das Gewinnerfeld an. Unter den Blue Chips gewinnen ABB (+2,9%) und Logitech (+2,3%) klar hinzu. Gerade im Fall von Logitech ist der Kursgewinn eigentlich noch grösser, da die Titel ex Dividende (1,36 Fr.) gehandelt werden. Auch VAT (+3,9%) im SMIM sind stark gefragt. Sprunghaft aufwärts geht es aber vor allem in den hinteren Reihen für AMS Osram (+16%). Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat einen Erfolg bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren erzielt. Auch Comet und Inficon sind mit Avancen von jeweils mehr als 4 Prozent stark. Händler verweisen auf eine generelle Sektorstärke europaweit als Erklärung.

Für den SMI-Neuzugang Galderma (+1,2%) geht es ebenfalls nach oben. Der Chef des Hautpflegekonzerns, Flemming Ørnskov, hat sich in einem Interview mit "Finanz und Wirtschaft" zuversichtlich für die weiteren Wachstumschancen geäussert. Diese würden vor allem durch Innovationen getrieben. SMI-Aufsteiger Nummer 2, Sandoz (-0,2%) sind mittlerweile ins Minus gedreht.

UBS bleibt im Fokus

Die beiden Finanzvertreter UBS (+1,2%) und Partners Group (+1,1%) gewinnen ebenfalls stärker hinzu als der Gesamtmarkt. Die Grossbank dürfte in dieser Woche denn auch weiter im Fokus bleiben. Vor dem Entscheid des Ständerats zur UBS-Regulierung hat der UBS-Chef Sergio Ermotti die Behörden in einem Interview mit der "NZZ" scharf kritisiert.

Die beiden baunahen Werte Geberit (-0,9%) und Holcim (-0,8%) bilden zum Wochenstart die Schlusslichter bei den Blue Chips. Bei Geberit machen Investoren eine Gewinnwarnung des deutschen Konzerns Villeroy & Boch verantwortlich.

Deutlich nach oben geht es für den aus dem SMI herausgefallenen Logistiker Kühne+Nagel (+5,2%) dank einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon. Die Aktien kosten aktuell so viel wie letztmals vor zwei Jahren.

hr/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:25 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
09:00 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
08:49 Logo WHS Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
08:35 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’434.70 19.98 SPBZFU
Short 14’717.93 14.00 S3BCYU
Short 15’283.07 8.89 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’948.56 21.09.2026 13:20:26
Long 13’323.66 19.98 SLBIBU
Long 13’018.74 13.93 SUTB5U
Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’103.88 1.53%