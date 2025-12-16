Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'087 0.4%  SPI 17'960 0.3%  Dow 48'417 -0.1%  DAX 24'174 -0.2%  Euro 0.9358 0.0%  EStoxx50 5'746 -0.1%  Gold 4'276 -0.7%  Bitcoin 69'202 0.6%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 59.6 -1.2% 
SPI 998750 / CH0009987501

17’967.20 Pkt
52.00 Pkt
0.29 %
11:42:00
16.12.2025 11:33:36

Aktien Schweiz: SMI spielt seine defensiven Qualitäten aus

Zürich (awp) - Defensiv ist Trumpf. Das gilt am Dienstag zumindest für den Schweizer Aktienmarkt. Denn trotz eher negativer US-Vorgaben, einer schwachen Entwicklung in Asien und Zurückhaltung vor den US-Daten legen die heimischen Indizes zu. Händler führen einen gewissen Rückzug der Anleger aus den Technologie-Branchen aufgrund wachsender Sorge wegen der hohen Bewertungen im KI-Sektor an. In solchen Situationen griffen Investoren auf traditionellere Branchen zurück.

Derweil herrscht eine gewisse generelle Anspannung. Denn die Vor-Weihnachtswoche ist ungewöhnlich reich mit Konjunkturdaten gefüllt. Aufgrund des Shutdowns in den USA verzögerten sich wichtige Daten, die nun nachgereicht werden. Am heutigen Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus - und das gleich für Oktober und November. Am Donnerstag liefern die Inflationsdaten einen weiteren wichtigen Puzzlestein für die Beurteilung des künftigen Zinspfads in den USA und der jüngsten Zinssenkung.

Gegen 11.00 Uhr steigt der Leitindex SMI um 0,36 Prozent auf 13'084,28 Zähler. Mit einem bisherigen Tageshoch bei 13'130 Punkten war er zeitweise nur noch knapp 70 Punkte von seinem Jahreshoch bei 13'199 Punkten entfernt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,35 Prozent auf 2117,18 Punkte zu und der breite SPI um 0,26 Prozent auf 17'961,59 Punkte.

An der Indexspitze legen UBS (+2,3%) nach einer Hochstufung durch die Bank of America zu. Die Titel der Grossbank sind seit einiger Zeit immer wieder vorne im Tableau zu finden, da die Hoffnung auf weniger strikte Eigenkapitalanforderungen antreibt.

Bei Holcim (+1,2%) kommt ein strategischer Zukauf in Peru offenbar gut an. Analysten loben die Mehrheitsübernahme des peruanischen Baustoffproduzenten Cementos Pacasmayo. Holcim drücke aufs Tempo und treibe das Umsatzwachstum weiter an.

Rückenwind erhält der SMI auch von den Pharmaschwergewichten Novartis (+1,3%) und Roche (GS +0,3%). Besonders Roche haben in den letzten Wochen dank positiver Daten zum Brustkrebsmittel Giredestrant eine beeindruckende Entwicklung gezeigt.

Andere Vertreter der Gesundheitsbranche entwickeln sich gemischt. So legen Sonova (+1,1%) nach der Übernahme der Tinnitus-App SilentCloud zu und auch Straumann (+0,8%) sind gefragt. Derweil zählen Sandoz (-0,6%), Galderma (-0,7%) und Lonza (-0,2%) zu den schwächeren Werten.

Die Kehrseite der Medaille bilden VAT (-2,3%) am Indexende. Zusätzlich zu den schwachen Vorgaben der Nasdaq und den KI-Sorgen lastet eine negative Studie auf den Titeln. Goldman Sachs senkt die Einstufung auf "Neutral" von "Buy". Auch andere Vertreter der Branche wie Inficon (-1,2%) oder Comet (-1,0%) sind schwach.

Bei der Bank Vontobel (-1,7%) kommt es zu einem gewichtigen Abgang im Führungsteam. Finanz- und Risikochef Thomas Heinzl ist zurückgetreten. Bis eine Nachfolge gefunden ist, übernimmt Jan Marxfeld, Leiter Finanzen & Steuern, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Verantwortung für den Finanzbereich.

Unter den Pennystocks hat die Investmentgesellschaft Youngtimers (+20,5%) wie am Vortag angekündigt die laufende Kapitalerhöhung abgeschlossen und damit frische Finanzmittel in Höhe von fast 50 Millionen Franken eingesammelt.

dm/hr

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SPI 17’967.20 0.29%

11:54 Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex
11:38 WDH/Laschet: Europäer müssen zurück in aktive Rolle
11:32 Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich unerwartet
11:31 AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen
11:10 Aktien Europa: Atempause vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
11:04 Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf
11:04 GNW-News: Axi feiert sein 18-jähriges Jubiläum mit gemeinnützigen Initiativen
10:58 ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
10:52 TUI-Aktien nach mehreren Monaten zurück über 9 Euro
11:18 Klöckner & Co-Aktie zeigt Chartausbruch dank Übernahmefantasie