Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 0.2%  SPI 19’620 0.3%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’674 0.5%  Euro 0.9474 0.0%  EStoxx50 6’303 0.6%  Gold 4’310 1.1%  Bitcoin 63’269 0.7%  Dollar 0.8256 0.0%  Öl 104.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Moderate Gewinnmitnahme könnte Widerstandsfähigkeit des Portfolios verbessern
SFS-Aktie tiefer: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie dennoch tiefer
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’229.73 Pkt
9.24 Pkt
0.42 %
11:29:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

17.09.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI setzt Aufwärtstrend nach Fed-Entscheid fort

Zürich (awp) - Die US-Notenbank Fed hat geliefert und die Aktienmärkte reagieren erleichtert. Der Leitindex SMI kann damit seine bislang überwiegend positive Tendenz in dieser Woche weiter fortsetzen und seine Gewinne ausbauen. Das Fed hat am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Wie es im Handel heisst, sorgt vor allem die Geschlossenheit innerhalb des Gremiums bei Investoren für Erleichterung.

"Damit dürften die zuletzt am Markt aufgekommenen Spekulationen über einen weicheren geldpolitischen Kurs zunächst vom Tisch sein", heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Die US-Notenbank habe deutlich gemacht, dass sie die Inflation weiterhin als grösste Herausforderung betrachte. Gleichzeitig sehen Marktteilnehmer den Schritt aber nicht nur als Reaktion auf die hartnäckige Teuerungsrate, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an der Entschlossenheit der Währungshüter. Entsprechend werten Investoren die Erhöhung auch als eine Entscheidung für den Markt und gegen Donald Trump. Der US-Präsident fordert von der Federal Reserve seit Langem deutlich niedrigere Leitzinsen. Zuletzt drohte er mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die Notenbank ihre Geldpolitik nicht lockern.

Unterstützung kommt am Handelstag auch von den rückläufigen Energiepreisen. Die Ankündigung Saudi-Arabiens, Öl über den Oman zu exportieren, nimmt etwas Druck aus dem Rohölmarkt und damit zumindest kurzfristig auch aus der Inflationsdebatte.

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,27 Prozent hinzu auf 13'906,75 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,96 Prozent auf 3049,40 Punkte und der breite SPI um 0,37 Prozent auf 19'630,16 Zähler.

UBS im Fokus

Erneut besetzen ABB (+1,3%) die Poleposition im SMI. Es folgen Logitech, die UBS und Novartis mit Avancen von bis zu 1,2 Prozent. Gerade die Aktien der UBS haben sich damit im Handelsverlauf klar nach oben abgesetzt. Der Ständerat befasst sich am heutigen Donnerstag mit Lehren aus dem CS-Debakel. Er entscheidet über die umstrittenen künftigen Eigenkapitalregeln für systemrelevante Banken mit Auslandsbeteiligungen.

Anders als Novartis gibt das zweite Pharma-Schwergewicht Roche (-0,7%) nach - am Vortag noch hatten die Aktien zum Gewinnerfeld gehört. Zwar hat Roche am Morgen positive Studiendaten vorgelegt, da das Mittel aber bereits zugelassen ist, werten Analysten die Daten nur als bedingt einflussreich.

Schwergewicht Nummer drei, Nestlé, bewegt sich unterdessen mit +0,3 Prozent mit dem Markt.

Etwas uneinheitlich reagieren die Uhrenhersteller Richemont (+0,5%) und Swatch (-0,4%) auf die jüngsten Exportdaten der Branche. Dabei sehen Analysten die Daten als durchaus stützend für beide Titel.

Neben Roche geben bei den Blue Chips mit Alcon, Givaudan und der Swisscom noch weitere eher defensive Vertreter nach. Die Abgaben liegen zwischen 0,2 und 1,0 Prozent.

Zu den grössten Gewinnern im SMIM zählen derweil die Aktien von Helvetia Baloise (+3,9%). Der Versicherer hat Halbjahreszahlen vorgelegt, die laut Vontobel klar über den durchschnittlichen Markterwartungen lagen. Auch bei den Synergien habe die zusammengeschlossene Gruppe stark abgeschnitten.

Aber auch Sandoz (+1,7%) und Galderma (+0,8%) zählen zu den grösseren Gewinnern. Die beiden Aktien werden ab der kommenden Woche im SMI vertreten sein.

Analysten sorgen für Bewegung

In den hinteren Reihen sorgen am Berichtstag Analystenkommentare für einige Bewegung. Bei Rieter (-16%) hat die UBS die Reissleine gezogen und empfiehlt die Papiere neu zum Verkauf. Auch bei Ypsomed (-2,2%) und Medacta (-1,4%) sorgen zurückhaltende Analystenkommentare für Abgaben.

Derweil sind MCH (+4,2%) sowie Aevis (+2,9%) nach Zahlen gesucht.

hr/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.78 SX7BOU
Short 14’828.92 13.60 SL4BRU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’901.03 17.09.2026 11:28:26
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.87 S4BF7U
Long 12’525.70 8.95 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Führungsumbau
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain
Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’901.03 0.23%
SPI 19’620.25 0.32%
SMIM 3’051.05 1.01%
SLI 2’229.37 0.40%