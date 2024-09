Aktien Schweiz: SMI pendelt um das Vortagsniveau - Luxusgüterwerte gefragt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Freitagvormittag kaum verändert. Dabei konnte der Leitindex anfängliche Einbussen im Verkauf wieder wettmachen und leicht zulegen. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen hintereinander sei es nicht erstaunlich, dass es vor dem Wochenende zu einer Konsolidierung komme, meint ein Börsianer. Zudem fehlten am Tag nach der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank die Impulse für weitere Gewinne. Zwar sei mit der Zinssenkung der SNB der Boden für weitere Kursgewinne gelegt, meint ein Händler.

Doch bis zum Beginn der Q3-Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen. Bis dahin dürften die Marktteilnehmer den Fokus vermehrt auf Konjunkturzahlen richten. Am Nachmittag könnte daher mit den US-Daten frischer Wind in die Märkte kommen. Unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, veröffentlicht. Bis dahin dürften sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten. Inflationsdaten aus der Schweiz und der Eurozone werden zu Beginn der nächsten Woche erwartet. Derweil hat sich die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich abgekühlt.

Der Schweizer Leitindex SMI notiert um 11.05 Uhr um 0,08 Prozent höher auf 12'218,99 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, rückt um 0,10 Prozent vor auf 2000,10 und der breite SPI um 0,14 Prozent auf 16'298,91 Zähler. 18 SLI-Werte legen zu und elf geben nach. Einer, Schindler PS, ist unverändert.

Stark gefragt sind die Luxusgüterwerte Richemont (+2,4%) und Swatch (+2,1%), die den jüngsten Höhenflug fortsetzen. Sie profitierten laut Händlern europaweit weiter von den Chinahoffnungen. Schon am Vortag waren die Aktien aus dem Sektor gesucht. Zudem sorgten Äusserungen von CEO Nick Hayek in der "Bilanz" vom Vortag für zusätzlichen Aufwind bei Swatch. Seine Worte hatten Spekulationen auf ein Going Private ausgelöst. In einem weiteren Interview mit der "NZZ" hat der CEO die Pläne für einen Rückzug von der Börse nun aber relativiert. Händler weisen zudem darauf hin, dass die Aktie zu stark gefallen sei und klar unter dem Buchwert notiert habe. Dass die Swatch-Aktie trotz der dämpfenden Worte von Hayek weiter steigt, kann sich ein Händler nur damit erklären, "dass inzwischen auch der hinterste und letzte Marktteilnehmer endlich begriffen hat, dass die Aktie total unterbewertet ist."

Ebenfalls stark gesucht werden die Papiere von Adecco (+2,5%). Auch sie seien nach einem Kurseinbruch von rund einem Drittel im laufenden Jahr sehr tief gefallen, heisst es von Händlern. Hier könnte aber auch die Dividende Käufer anziehen. "In Zeiten sinkender Zinsen werden Dividenden gerne als Coupon-Ersatz gesucht", sagt ein Händler. "Und Adecco rentieren momentan mehr als 8 Prozent", so der Händler. Zudem kämen tiefere Zinsen der Konjunktur zugute.

Deutlich im Plus notieren zudem SIG (+2,8%) und Straumann (+1,3%), die damit an die jüngsten Gewinne anschliessen. Seit Anfang September ist ihr Kurs damit um rund 15 Prozent gestiegen.

Auch die Anteile der Lebensmittelhersteller Lindt & Sprüngli (PS +1,4%) und Nestlé (+0,6%) rücken vor. Schwergewicht Nestlé erweist sich damit gar als leichte Marktstütze.

Auf der anderen Seite führen die zyklischen ABB (-1,4%) und Holcim (-1,3%) sowie der Pharmazulieferer Lonza (-1,0%) die Verlierer an. Bei den Versicherern Swiss Re (-0,7%) und Zurich (-0,4%) verweisen die Börsianer auf den Hurrikan "Helene", der in Florida auf Land getroffen ist und hohe Schäden verursachen dürfte.

Auf den hinteren Rängen fallen Sensirion (+11%) positiv auf. Die Grossbank UBS hat das Rating für die Titel gleich um zwei Stufen auf "Buy" von "Sell" hochgestuft.

Die Aktien von Peach Property (+2,9%) wurden im Laufe der Sitzung vom Handel ausgesetzt. Die Aktionäre befinden an einer ausserordentlichen Generalversammlung über eine Kapitalerhöhung.

pre/tv