Zürich (awp) - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas aufgehellt. So richtig in Schwung kommen die Indizes aber nicht. Vielmehr mäandert der Leitindex SMI um die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten, unter die er am Vortag gefallen war. Eine eigentliche Gegenbewegung auf die Vortagesverluste bleibt somit aus.

Für Unterstützung sorgen unterdessen die sehr guten Zahlen des KI-Giganten Nvidia vom Vorabend. Diese wirkten für manche Investoren wie eine Beruhigungspille, meinen Händler. Dazu passt, dass die vorbörslichen Signale für die Nasdaq auf eine freundliche Eröffnung hindeuten.

Zur Beruhigung tragen auch sich verfestigende US-Zinserwartungen bei. So wird nun am Markt nach diversen Aussagen von Fed-Mitgliedern fast einhellig für Dezember mit einem kleinen Zinsschritt gerechnet. Ein grosser Schritt um 50 Basispunkte, der für die Aktienmärkte eine schlechte Nachricht gewesen wären, sei quasi vom Tisch, heisst es.

Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, meinen Börsianer. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster "Stimmungstest". Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag.

Geringe Bandbreite

Gegen 11.00 Uhr gewinnt der SMI 0,11 Prozent auf 14'993,23 Punkte und notiert damit etwa in der Mitte zwischen dem bisherigen Tageshoch (15'008) und Tagestief (14'959). Erst am Montag hatte der Leitindex bei 15'272 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert; gestern rutschte er dann aber ab und fiel gegen Handelsende sogar wieder unter die Marke von 15'000 Punkten.

Der Mid-Cap-Index SMIM zieht aktuell um 0,61 Prozent auf 3245,69 Punkte und der breite SPI um 0,26 Prozent auf 21'101,87 Zähler an. Sowohl im SMI als auch im SMIM sind die Gewinner in der Überzahl.

GTA 6 hilft Logitech

Im SMI grüssen Logitech (+2,5%) mit grossen Abstand von der Spitze. Neben einer allgemeinen Erleichterung im Tech-Sektor nach den starken Nvidia-Zahlen sorgt beim Computer- und Gaming-Zubehörhersteller auch der morgige Start des Videospiels GTA 6 für gute Stimmung.

Dahinter ziehen ABB am stärksten an. Der Technologiekonzern zählt wegen seiner Produkte für Datacenter ebenfalls zu den Gewinnern des KI-Booms und profitiert nun von den Nvidia-Zahlen. Am breiten Markt gilt dies auch für VAT, Inficon, Comet und AMS-Osram, die zwischen 1,2 und 3,8 Prozent anziehen.

1 Prozent oder mehr im Plus sind bei den Blue Chips ausserdem noch Alcon (+1,2%), Richemont (+1,1%) und Lonza (+1,0%).

Bei den Gewinnern eingereiht haben sich auch die UBS-Aktien (+0,5%). Sie erholen sich damit etwas vom Einbruch vom Vortag, als am Nachmittag neue Spekulationen zur Regulierung auf den Kurs drückten. Die Ängste seien übertrieben gewesen, meinen Analysten. Die Bank könne sich die sich abzeichnenden Auflagen leisten, da das operative Geschäft gut laufe.

Schwergewichte bremsen

Gebremst wird der SMI hingegen von den defensiven Schwergewichten. Nestlé sind mit -0,5 Prozent grösste Verlierer. Und auch Roche und Novartis verzeichnen Einbussen von 0,3 und 0,2 Prozent.

Im SMIM fallen Sonova (+1,7%) positiv auf, nachdem Barclays das Rating auf 'Overweight' von 'Underweight' erhöht hat.

Nur wenig Bewegung gibt es bei den SGS-Titeln (+0,3%) nach der Publikation von neuen Mittelfristzielen.

In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+3,5%) hingegen nach der Ankündigung neuer Mittelfristziele gefragt.

Bei Tecan (+3,7%) kommt es nach dem Einbruch vom Vortag, als Spekulationen über Verschiebungen im Aktionariat für Verluste gesorgt hatten, zu einer Gegenbewegung.

rw/hr