Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’945 0.5%  SPI 18’001 0.4%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’569 0.0%  Euro 0.9053 -0.1%  EStoxx50 5’748 0.2%  Gold 5’004 0.0%  Bitcoin 58’001 -1.6%  Dollar 0.7868 -0.2%  Öl 102.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156DocMorris4261528Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warum der US-Dollar seine Gewinne zum Franken wieder abgibt
Lufthansa-Aktie höher: Bewegung im Tarifkonflikt um Altersvorsorge
Swissgrid senkt die Tarife für das Jahr 2027
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick
Microsoft-Aktie schwächelt seit Jahresbeginn: Was hinter der schwachen Entwicklung des Tech-Giganten steckt
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

2’940.06
Pkt
0.71
Pkt
0.02 %
11:43:49
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.03.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI nach schwachem Handelsstart deutlich ins Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, hat im Handelsverlauf aber ins Plus gedreht. "Die meisten Anleger haben sich offensichtlich dazu entschieden, die aktuelle Krise auszusitzen", heisst es in einem Kommentar. Die Nervosität bleibt aber hoch, nachdem Berichten zufolge mehrere Explosionen in Dubai und Doha zu vernehmen waren und die auch die Angriffe auf den Iran unvermindert weitergehen.

Der Blick der Anleger richtet sich weiterhin in Richtung Nahost. So geht der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran mittlerweile in die dritte Woche. Die Signale zur Dauer des Iran-Konflikts bleiben widersprüchlich und diplomatische Fortschritte sind derzeit nicht auszumachen.

Ölpreis bleibt hoch

Der Ölpreis bleibt auf erhöhtem Niveau: Ein Barrel Brent kostet aktuell rund 103 Dollar, nachdem es vor wenigen Tagen mit knapp 120 Dollar den höchsten Stand seit 2022 erreicht hatte. Im Fokus bleibt die Lage an der Strasse von Hormus, einem zentralen Nadelöhr für den globalen Öltransport. Aktuell gibt es erste Signale, dass einzelne Tanker die Passage wieder aufnehmen könnten, doch der Schiffsverkehr bleibt stark eingeschränkt und die Lage insgesamt fragil. Konkrete Massnahmen wie militärische Eskorten oder Versicherungsmechanismen fehlen weiterhin.

Die Märkte würden die Situation derzeit eher als kurzfristigen Angebotsschock bewerten, so Markbeobachter. Dies sorge für eine hohe, aber zeitlich begrenzte Volatilität. Das Szenario anhaltender Angebotsausfälle und eines dauerhaften Preissprungs liege aber weiterhin im Bereich des Möglichen und sei noch nicht eingepreist.

Notenbanken rücken in den Fokus

Die gestiegenen Ölpreise wecken Konjunktur- und Inflationssorgen, zumal am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Notenbanksitzungen anstehen. So entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins, am Donnerstag folgen die SNB und EZB und auch in Grossbritannien und Japan wird in dieser Woche über die Leitzinsen entschieden. "Die zentrale Frage wird im Wesentlichen lauten, wie die Zentralbanken den Öl-Schock interpretieren werden", so ein Marktbeobachter. Der "geldpolitische Status quo" erscheine aber dabei das wahrscheinlichste Szenario.

Den Auftakt zur wichtigen Zentralbank-Woche machte die australische Notenbank (RBA), die den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent erhöht hat. Die Entscheidung fiel knapp (5:4 Stimmen) und wurde auch mit geopolitischen Risiken im Nahen Osten begründet, die den Preisdruck weiter erhöhen könnten. Die Inflation liegt mit 3,8 Prozent weiterhin deutlich über dem Ziel.

SMI im Plus

In diesem Umfeld gewinnt der Schweizer Leitindex SMI bis um 11 Uhr 0,50 Prozent auf 12'946,75 Punkte. Auch an anderen europäischen Handelsplätzen - etwa Frankfurt oder Paris - geht es etwa im gleichen Ausmass aufwärts. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte gibt allerdings aktuell um 0,17 Prozent auf 2939,36 leicht nach, während der breite SPI um 0,38 Prozent auf 18'006,59 Zähler zulegt.

Grösste Gewinner sind die Titel des Rückversicherers Swiss Re (+2,3%). Die Titel hatten seit Kriegsausbruch überdurchschnittlich nachgegeben. Laut Markbeobachtern könnten die Rückversicherer bei einer länger anhaltenden Krise höhere Preise für kommerzielle Risiken verlangen.

Ebenfalls zulegen können wie am Vortag Bauwerte wie Amrize (+1,6%), Sika (+1,6%) und Holcim (+0,6%). Auch diese konjunktursensitven Titel haben in der vergangenen Woche stark nachgegeben. Zudem gewinnen die neu als Partizipationsscheine gehandelten Titel von Roche im Vergleich zum Vortagesschlusskurs 0,6 Prozent.

Alcon grösster Verlierer

Am Schluss der Tabelle liegen die Alcon-Aktien (-1,1%). Der Augenheilkonzern hat die geplante Fusion mit dem US-Medizintechnikunternehmen Lensar abgesagt. Anfang Jahr war bereits die Milliardenübernahme vom US-Unternehmen Staar gescheitert.

Im breiten Markt stechen die Titel von Comet (+6,0%) positiv hervor. Dabei dürfte eine Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan beflügeln. Ebenfalls leicht im Plus sind Medartis (+2,4%) nach Jahreszahlen. Zu den grössten Verlierern gehören derweil die zuletzt gut gelaufenen Titel des Reisedetailhändlers Avolta (-2,9%).

an/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Commerzbank im Fokus
08:52 SMI zeigt leichte Erholungstendenzen
07:10 Hebelprodukte: Chance mit Risiko? Wir erklären Knock-out, Volatilität & Kosten. Jetzt Finanz.Punkt.
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
16.03.26 Roche modernisiert Kapitalstruktur und schafft den Genussschein ab
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’457.75 19.52 BI8SQU
Short 13’712.37 13.85 SRPB6U
Short 14’246.11 8.88 S4BB8U
SMI-Kurs: 12’944.87 17.03.2026 11:42:05
Long 12’408.66 19.97 SP2B8U
Long 12’109.14 13.70 SW5B0U
Long 11’602.93 8.95 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie verliert zweistellig: Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO
NVIDIA-Aktie im Fokus: Start der GTC-Konferenz - Erwartungen an Jensen Huang
BYD-Aktie beflügelt: Absatzprognosen und Durchbruch bei der Batterietechnologie erfreuen Anleger
Rüstungstitel im Aufwind: Darum steigen die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Konzernchef Huang sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft
Offizielles Angebot: UniCredit will Commerzbank-Aktien übernehmen - Coba sieht keine Gesprächsgrundlage
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus
SMI letztlich im Plus -- DAX schliesst freundlich -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich leicht im Minus
Nebius-Aktie setzt Rally fort: Nach NVIDIA-Deal folgt Kooperation mit weiterem Techriesen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend höher

Top-Rankings

KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 2’940.05 0.02%