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06.08.2026 11:36:36

Aktien Schweiz: SMI legt nach Zahlenflut weiter zu - Unter Tageshoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die jüngste Aufwärtsbewegung an. Während eine Flut von Unternehmenszahlen bei zahlreichen Einzeltiteln für Bewegung sorgt, stützen anhaltende Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkonflikt für die Stimmung.

US-Präsident Donald Trump hatte erneut eine baldige Einigung zur Wiederöffnung der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus in Aussicht gestellt. Auch laut dem iranischen Aussenministerium befindet sich eine gemeinsame Erklärung mit Oman in der Schlussphase. An den Märkten nährt dies die Hoffnung auf eine baldige Einigung, auch wenn eine offizielle Bestätigung weiterhin aussteht. Die Ölpreise gaben entsprechend leicht nach.

Trotz des konstruktiven Marktumfelds mahnen Händler zur Vorsicht. "Die Stimmung bleibt gut, die steigenden US-Renditen sollte man aber im Auge behalten", sagte ein Marktteilnehmer. Weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

SMI nahe Rekordhoch

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,3 Prozent auf 14'594,18 Punkte, im Tageshoch bei 14'646 war der Leitindex gar nur noch 10 Punkte unter dem alten Jahreshoch von Ende Juli. Damit zeichnet sich der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen ab. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,6 Prozent auf 3209,19 Punkte und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 20'544,43 Punkte.

Mit Swisscom, Swiss Re und Zurich haben gleich drei SMI-Schwergewichte Halbjahreszahlen vorgelegt. Grösster Gewinner unter den Blue Chips ist Swisscom (+4,0%). Analysten heben insbesondere das besser als erwartet laufende Schweizer Kerngeschäft sowie die rasch voranschreitende Integration von Vodafone Italia hervor.

Swiss Re (+0,3%) konnten nach überzeugenden Halbjahreszahlen anfängliche Verluste im Verlauf wettmachen. Insgesamt finden die Zahlen in Kommentaren lobende Worte, allerdings wird auch auf den anhaltenden Preisdruck im Rückversicherungsgeschäft verwiesen. Zurich (-2,7%) bilden trotz guter Resultate das Schlusslicht im SMI. Während Analysten die starke Entwicklung in der Lebensversicherung würdigen, verweisen sie auf die etwas schwächere Entwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft.

Bei den grössten SMI-Gewinnern sind auch Partners Group (+1,8%) zu finden, die ihre jüngste Kurserholung damit fortsetzen. Der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Konzern hat exklusive Verhandlungen zur Übernahme der französischen Naturkosmetikmarke Aroma-Zone vermeldet.

Diverse Zahlenimpulse

Auch in der zweiten Reihe sorgen derweil zahlreiche Unternehmenszahlen für Kursbewegungen. Adecco (-3,1%) geben trotz überzeugender Quartalszahlen nach. Am Markt wird dies auf Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Kursrally der vergangenen Wochen sowie auf den anhaltenden Druck auf die Bruttomarge zurückgeführt.

Oerlikon (+0,8%) drehten nach einem schwachen Handelsstart ins Plus. Galenica (+1,4%) gewinnen nach Zahlen ebenfalls hinzu. Die Resultate entsprachen den Erwartungen weitgehend, auch wenn die Profitabilität etwas hinter den Prognosen zurückblieb.

Derweil setzen Sandoz (+3,9%) ihren Höhenflug nach dem Kurssprung vom Vortag fort. Händler verweisen neben den überzeugenden Halbjahreszahlen auch auf den bevorstehenden Aufstieg in den SMI, der das Interesse institutioneller Investoren zusätzlich erhöhen dürfte.

Daneben profitieren Siegfried (+3,5%), Burckhardt Compression (+4,0%) und Clariant (+1,4%) von Analysten-Hochstufungen. Unter Druck stehen dagegen Technologiewerte: AMS Osram (-3,9%), VAT (-1,8%), Comet (-1,6%) und Inficon (-1,7%) leiden unter den schwächeren Vorgaben aus Asien und der eingetrübten Stimmung im Halbleitersektor.

an/uh

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