Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Ypsomed1939699Lonza1384101
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft verstimmt Anleger
HUGO BOSS-Aktie: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

15’149.43
Pkt
95.57
Pkt
0.63 %
12.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

12.11.2026 11:33:37

Aktien Schweiz: SMI klar im Plus - Neue Bestmarke bei über 15'200 Punkten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kurz vor dem Mittag nach wie vor deutlich im Plus. Der Leitindex SMI markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch bei über 15'200 Zählern. "Sinkende Energiepreise, überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung liefern eine immer breitere Grundlage für die Fortsetzung des Jahresendrallys", fasst ein Analyst die Stimmung am Markt zusammen. Und ein anderer meint: "Die Anleger hat das Gipfelfieber offensichtlich wieder gepackt."

Doch es gibt auch warnende Stimmen. Mit den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln warte "ein Dreiklang an möglichen Stolpersteinen" auf die Investoren, heisst es in einem Kommentar. Bezüglich KI-Zweifeln hat sich in der Nacht auf Donnerstag die Nvidia-Krise ausgeweitet. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, da der Konzernboss laut Medienberichten eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin gehabt haben soll. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq. Diese ist denn auch vorbörslich im Minus.

Der SMI notiert um 11.10 Uhr 0,85 Prozent im Plus bei 15'181,26 Punkten. Zwischenzeitlich markierte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch. Das alte Rekordhoch hatte der Index vor einer Woche gesetzt, danach war er vom globalen Tech-Ausverkauf vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen worden und mehrere hundert Punkte in die Tiefe gerasselt. Der Mid-Cap-Index SMIM legt aktuell um 0,61 Prozent auf 3278,88 Zähler zu, und der breite SPI um 0,76 Prozent auf 21'356,71 Punkte.

Zurich gefragt

17 der 20 SMI-Titel sind aktuell im Plus. Am stärksten aufwärts geht es mit Richemont (+2,2%), zu denen es am (morgigen) Freitag Zahlen gibt.

Deutlich im Plus sind ausserdem Alcon (+1,6%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage knapp 4 Prozent verloren hatten. Nun kommt es zu einer Gegenbewegung. Ähnlich gefragt sind weitere Vertreter aus dem Gesundheitssektor, insbesondere Sandoz (+1,6%) und Novartis (+1,4%).

Auch Zurich haben sich mit Avancen von 1,3 Prozent bei den grössten Gewinnern eingereiht. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs.

Nächster Tiefschlag für Partners Group

Die mit Abstand grössten Verluste erleiden bei den Blue Chips Partners Group, die 2,0 Prozent auf 670,40 Franken nachgeben. Die Aktien des Finanzkonzern haben sich in den vergangenen Wochen vom Mehrjahrestief erholt, das vor gut einem Monat bei knapp 583 Franken markiert wurde. Doch jetzt sorgt eine neue Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs in Kombination mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 610 Franken für neuerliche Abgaben.

Verluste erleiden im SMI ausserdem nur noch Swiss Re (-0,8%) nach einem negativen Analystenkommentar sowie UBS (-0,3%).

Adecco im Höhenflug

Am breiten Markt fallen vor allem Adecco (+13,2%) nach der Zahlenvorlage auf. Analysten werten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.

Die Zahlen von Sonova (+0,4%) erhalten hingegen nur verhaltenen Applaus. Die am Morgen vorgelegten Resultate zum ersten Halbjahr übertrafen allerdings die Erwartungen. Zudem wurden die Prognosen erhöht.

DocMorris (+0,2%) konnten frühe Gewinne nach einem Investoren-Update nicht halten.

Leicht im Minus sind wegen Nvidia hingegen diverse Technologiepapiere, etwa AMS-Osram oder VAT. Die Einbussen haben sich allerdings im Verlauf des Vormittags deutlich reduziert.

rw/ys

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 15’149.43 0.63%
SPI 21’311.01 0.55%
SMIM 3’268.70 0.29%
SLI 2’429.61 0.50%