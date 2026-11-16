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16.11.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI in Rekordlaune

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag nach der Verschnaufpause vom Freitag an den jüngsten Höhenflug an und setzt eine neue Rekordmarke klar über 15'200 Punkten. Dabei stützen einmal mehr die defensiven Schwergewichte. Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote.

Die schon in der Vorwoche positive Grundstimmung werde von den robusten Unternehmenszahlen aus dem KI-Sektor gestützt, heisst es indes in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Ausserdem profitierten die Märkte vom starken Interesse der Investoren am Börsengang von Anthropic. Insgesamt seien die Börsen im Begriff, den überraschend hohen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen zu verdauen. Welche konkreten Auswirkungen die "blaue Welle" aber auf den Ausbau von Rechenzentren und damit auf die gesamte KI-Wertschöpfungskette letztlich haben werde, sei derzeit schwer absehbar. Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor.

Der Ölpreis hat sich derweil auf einem Niveau von knapp 95 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent klar unter 100 Dollar eingependelt.

SMI schraubt Höchststand weiter nach oben

Bis um 10.55 Uhr zieht der SMI um 0,67 Prozent auf 15'206,98 Punkte an. Das Allzeithoch wurde vor kurzem auf 15'221,57 hinaufgeschraubt. Von den 20 SMI-Titeln stehen 15 im grünen und 5 im roten Bereich.

Der Mid-Cap-Index SMIM rückt um 0,11 Prozent auf 3275,77 Punkte vor und der breite SPI um 0,54 Prozent auf 21'371,58 Punkte. An anderen Börsenplätzen in Europa wie London oder Paris sind die Avancen moderater oder wie im Fall des Dax in Frankfurt ist der Stand gar negativ.

An der Spitze des SMI setzen Richemont (+2,3%) nach dem schwachen Freitag die Erholungstendenz der vergangenen Wochen fort.

Gesucht sind ausserdem Gesundheitsaktien wie Alcon (+1,9%) und Sandoz (+1,1%), wobei die starken Novartis (+1,2%) und in etwas geringerem Umfang auch Roche (+0,7%) stärker zum guten Lauf des Gesamtmarktes beitragen. Während Novartis für ein Medikament in Europa eine positive Zulassungsempfehlung erhalten haben, hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für Gazyva bei einer seltenen Nierenkrankheit erteilt.

Für Ausschläge sorgen teils verschiedene Analystenempfehlungen: Für Holcim (+1,3%) etwa hat Jefferies das Rating auf "Buy" von "Hold" angehoben.

Hingegen hat sich Jefferies in einer Branchenstudie kritischer zu Geberit (-1,3%) und Amrize (-2,0%) geäussert, welche in der Folge am Tabellenende stehen. Für Geberit hat Jefferies das Rating auf "Hold" zurückgenommen und für Amrize auf "Underperform".

Noch deutlicher nach unten geht es für Adecco (-3,1%) aus den Top-50 nach einer Rückstufung durch Kepler Cheuvreux auf "Reduce" von "Hold". Nach der jüngsten Rally dürften zudem einige Anleger Kasse machen. Zuletzt hatten die Quartalszahlen mit einer überraschend hohen Profitabilität die Kauflaune angeheizt.

Kaum gefragt sind derzeit Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor. Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, fielen zum Wochenauftakt auch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea mit kräftigen Verlusten auf.

Experten sprechen von einem spürbaren "Technologie-Kater", der allerdings in der Schweiz nur in beschränktem Umfang durchschlägt: So büssen ABB (-0,2%), VAT (-0,9%) oder im breiteren Markt Comet (-1,7%), Huber+Suhner (-0,4%) oder Inficon (-0,6%) relativ moderat ein.

Im breiten Markt kommt bei AMS Osram (-3,7%) eine Kurszielsenkung durch Kepler belastend hinzu.

cf/cg

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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