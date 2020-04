Aktien Schweiz: SMI-Gewinne schmelzen leicht ab

Zürich (awp) - Dem Schweizer Aktienmarkt geht zum Wochenstart nach einem starken Auftakt im weiteren Verlauf ein wenig die Puste aus. Die Aussicht auf ein schrittweises Ende des Lockdowns in zahlreichen Ländern wie der Schweiz, Italien oder auch Spanien hebt aktuell zwar die Stimmung an den Märkten. Dennoch bleibe die Frage, wie stark die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die einzelnen Länder treffen werden, betonen Händler.

Insgesamt steht den Investoren eine ereignisreiche Woche bevor. Neben einer Flut an Unternehmenszahlen werden auch wichtige Notenbanken wie das Fed und die EZB ihre aktuelle Politik erklären. Die Bank of Japan hat bereits am Montagmorgen den ersten Schritt gemacht und weitere Konjunkturmassnahmen angekündigt. Dies stärke die Hoffnung, dass auch die EZB an diesem Donnerstag ähnliche Schritte verkünde.

Der SMI steigt gegen 11.10 Uhr um 1,13 Prozent auf 9'734,23 Punkte. Damit steht er um gut 50 Punkte unter seinem bisherigen Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 1,45 Prozent hinzu auf 1'401,57 und der breit gefasste SPI 1,33 Prozent auf 12'063,32 Stellen. Bis auf Nestlé und Kühne+Nagel weisen alle 30 SLI-Titel positive Vorzeichen auf.

Kühne+Nagel (-2,7%) hat am Morgen den Startschuss für die Unternehmenszahlen in dieser Woche gegeben. Das Transportunternehmen blickt auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Die von einigen Analysten befürchtete Ergebnisenttäuschung blieb zwar aus. Zahlreiche Analysten schreiben in ihren Kommentaren allerdings, dass sich die Pandemie vor allem im zweiten Quartal negativ bemerkbar machen werde.

Negative Vorzeichen weisen auch die Nestlé-Aktien auf. Sie gehen aktuell zu 104,34 Franken um, was einem Minus von 2,1 Prozent oder 2,22 Franken entspricht. Sie werden an diesem Tag mit einem Dividendenabschlag von 2,70 Franken gehandelt, so dass sie rein rechnerisch sogar leicht im Plus lägen.

Spitzenreiter sind dagegen durch die Bank Finanztitel. Dabei liefern sich die Aktien von Julius Bär (+4,4%), CS (+4,3%) und UBS (+4,0%) ein Wettrennen um die Spitzenposition. Aber auch die Aktien von Swiss Life, Swiss Re, Zurich und Partners Group ziehen allesamt überdurchschnittlich an. Händler verweisen auf die Deutsche Bank, die im ersten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet und damit für ein insgesamt gutes Branchenbild sorgt. So hat die Bank überraschend einen Gewinn ausgewiesen - erwartet worden war dagegen ein Verlust.

Daneben werden auch Zykliker wie Logitech (+2,7%) und die beiden Uhrenhersteller Richemont (+2,6%) und Swatch (+2,3%) gesucht. Auch ABB und LafargeHolcim halten sich mit Aufschlägen von jeweils mehr als 2 Prozent besser als der Gesamtmarkt.

Mit Novartis (+2,2%) zeigt sich auch eines der drei Schwergewichte klar besser als der Gesamtmarkt. Neben Novartis werden am morgigen Dienstag auch ABB und die UBS über den Geschäftsgang im ersten Quartal berichten.

Noch deutlicher fallen aber die Kursbewegungen in den hinteren Reihen aus. Hier verteuern sich Santhera um ein Viertel. Die Gesellschaft hat eine Zusammenarbeit mit dem renommierten US-Labor Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) angekündigt. Zusammen wollen die beiden einen noch in der klinischen Testphase befindlichen Wirkstoff auf seine Eignung für die Behandlung von Covid-19 überprüfen.

Eine neuer Kunde wiederum treibt die Aktien von Leonteq um 8,8 Prozent in die Höhe. So hat der Finanzdienstleister Postfinance als neuen Kunden für strukturierte Anlageprodukte gewonnen.

Beim Reisedetailhändler Dufry (+5,3%) verleihen einerseits Nachrichten aus der Branche über Hilfspakete für Fluggesellschaften und eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Merrill Lynch für Gewinne.

Derweil sacken Basilea nach einer Abstufung durch BaaderHelvea um 7,8 Prozent ab.

