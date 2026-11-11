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11.11.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI gebremst von Alcon-Einbruch und Schwergewichten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch von einem Einbruch bei Alcon und schwächelnden Schwergewichten gebremst. In der turbulenten Vorwoche hatte dem SMI sein defensiver Charakter noch geholfen. Während nun an den übrigen europäischen Börsen die Kurse dank erholter Tech-Werte teils deutlich steigen, hinkt der hiesige Markt etwas hinterher.

Im Hintergrund schwelen derweil Sorgen über Zinserhöhungen in den USA, nachdem die Inflation dort weiter deutlich nach oben zeigt und damit das Fed in Zugzwang bringt. Die Ölpreise bleiben derweil vergleichsweise tief und spiegeln damit die anhaltende Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg wider. Insgesamt dürfte der Handelstag ohne grosse Impulse verlaufen, denn es stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Zudem bleiben die Bond-Märkte in den USA wegen des "Veterans Day" geschlossen.

SMI verteidigt 15'000-Punkte-Marke

Gegen 10.50 Uhr hat der SMI zwar mittlerweile mit 0,23 Prozent auf 15'003,14 Punkte ins Minus gedreht, der Leitindex verteidigt aber bislang die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Zählern. Derweil hält sich der Mid-Cap-Index SMIM mit 0,03 Prozent auf 3238,49 Punkte knapp in der Gewinnzone, während der breite SPI um 0,14 Prozent auf 21'114,59 Zähler nachgibt.

Weit abgeschlagen sacken Alcon (-5,8%) am Indexende ab. Eine enttäuscht aufgenommene Umsatzentwicklung mit künstlichen Augenlinsen belastet, und Analysten werten das Zahlenwerk insgesamt als eher gemischt. Der eingeengte Ausblick sei hingegen kaum eine Überraschung.

Sehr schwach präsentieren sich auch Swiss Life (-2,2%) nach ihrem Zwischenbericht. Dieser ist allerdings überwiegend besser ausgefallen als erwartet. Begründet werden die Verluste denn auch mit Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Kursentwicklung des Versicherers. Konkurrent Zurich (-0,3%), der am morgigen Donnerstag ein Update zur Geschäftsentwicklung geben wird, liegen ebenfalls leicht im Angebot.

Gebremst wird der SMI insbesondere auch von den drei Schwergewichten, wobei besonders die Pharmariesen Roche (-0,5%) und Novartis (-0,8%) ihre jüngsten Gewinne konsolidieren. Nestlé (-0,2%) bewegen sich kaum.

ABB und Tech-Werte gefragt

Auf der anderen Seite der Medaille stehen ABB (+2,2%) auf Platz 2 im Index. Starke Zahlen des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy sorgten für Schub.

Zudem herrscht im ganzen Tech-Sektor eine gewisse Erleichterung nach den Zahlen des Cloudkonzerns Coreweave. Auch seien die ersten Ängste bezüglich einer stärkeren KI-Regulierung und eines verlangsamten Ausbaus von Rechenzentren wieder etwas verflogen. Entsprechend liegen Halbleiterwerte wie VAT (+2,1%), Inficon (+3,3%) oder AMS Osram (+4,1%) und Comet (+4,5%) weit vorne. Auch Logitech (+2,3%) erholen sich weiter.

Ypsomed (+5,5%) profitieren von den Halbjahreszahlen, die besser als erwartet ausgefallen waren. Dabei kommt insbesondere auch der angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr gut an.

Obwohl SoftwareOne (-2,7%) die Guidance erhöht hat und im dritten Quartal stärker als von Analysten erwartet gewachsen ist, kommt die Aktie unter Druck. Analysten verweisen auf ein langsameres währungsbereinigtes Umsatzwachstum und unerwartet hohe Integrationskosten.

Auch Analystenkommentare sorgten für einige Bewegung. So klettern Clariant (+4,0%) nach einer Hochstufung durch Jefferies nach oben. Und VZ Holding (+1,2%) werden von der Bank Vontobel in einer Branchenstudie als bevorzugter Wert herausgestellt.

dm/cg

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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