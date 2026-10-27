Aktien Schweiz: SMI dank Novartis knapp im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag gegen Mittag leicht im Plus. Gestützt wird der Leitindex vor allem von Novartis nach überzeugenden Quartalszahlen. Auch in den hinteren Reihen sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für teils kräftige Ausschläge. Das übergeordnete Marktumfeld bleibt dagegen von Zurückhaltung geprägt.

Für Vorsicht sorgen vor allem die geopolitischen Risiken und die wieder steigenden Energiepreise. Brent notiert aktuell bei rund 116 Dollar je Fass. Hinzu kommt die Geldpolitik: Die US-Notenbank Fed beginnt am Dienstag ihre zweitägige Sitzung und gibt am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekannt, am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken wird mit unveränderten Leitzinsen gerechnet. Entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren Zinskurs im Fokus stehen.

Etwas freundlicher präsentierte sich dagegen zuletzt der Technologiesektor. Die geplante Börsennotierung von Anthropic hatte die KI-Fantasie neu entfacht und zum Wochenauftakt für Rückenwind gesorgt. Die jüngste Erholung ändere allerdings nichts an den grundsätzlichen Zweifeln rund um die hohen KI-Investitionen, heisst es bei Swissquote. Entscheidend sei, ob diesen Ausgaben künftig genügend zusätzliche Umsätze und Cashflows gegenüberstünden.

Novartis als Stütze

Der SMI notiert gegen 10.50 Uhr mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 14'540,13 Punkten praktisch unverändert. Dabei sind die zwölf Verlierer gegenüber den acht Gewinnern in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM tritt mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 3177,94 Punkten ebenfalls auf der Stelle, während der breite SPI 0,05 Prozent auf 20'516,88 Punkte zulegt. Die Börsen in Deutschland und Frankreich liegen derweil leicht im Minus, haben ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf aber eingedämmt.

Eine klare Stütze für den SMI bleibt Novartis (+1,4%) nach Quartalszahlen. Der Pharmakonzern übertraf beim Gewinn die Erwartungen und hob den Gewinnausblick an. Zeitweise lagen die Titel sogar mehr als 3 Prozent im Plus, im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab. Roche PS (-0,5%) notieren dagegen im Minus.

Daneben zeigen sich nur noch ABB (+0,8%) und Amrize (+0,6%) etwas deutlicher im Plus. Auf der Gegenseite belasten unter anderem Sika (-0,7%) und Nestlé (-0,5%) den Leitindex.

Berichtssaison sorgt für Impulse

Auch im breiten Markt liefert die Berichtssaison zahlreiche Impulse. Besonders gut kommen die Zahlen von SIG (+8,1%) an. Der Verpackungsspezialist übertraf selbst die höchsten Analystenschätzungen, zudem wird die angepeilte Margenverbesserung positiv aufgenommen.

Inficon (+5,1%) legen ebenfalls kräftig zu. Der Messtechnikspezialist übertraf die Erwartungen deutlich und hob den Ausblick erneut an. Im Fahrwasser rücken auch VAT (+1,5%) und Comet (+2,2%) vor.

Einen deutlichen Kurssprung vollziehen zudem Basilea (+5,2%) nach einer kräftigen Prognoseanhebung. Das Biopharmaunternehmen rechnet für 2026 nun mit deutlich höheren Umsätzen und einem klar höheren operativen Gewinn. Am Mittwoch folgt zudem ein Investorentag.

Landis+Gyr (+1,5%) profitieren derweil von einem Grossauftrag aus den USA. Centiel (+4,4%) legen nach einer deutlichen Kurszielerhöhung durch UBS zu.

Auf der Verliererseite stehen Ems-Chemie (-3,0%) nach einer Rückstufung durch Oddo BHF klar unter Druck. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung verweisen Marktteilnehmer zudem auf Gewinnmitnahmen.

Nach Börsenschluss folgen weitere mit Spannung erwartete Zahlen von Logitech (-0,4%) und Temenos (+0,5%). In den USA stehen im Tagesverlauf zudem Konjunkturdaten sowie Ergebnisse unter anderem von Coca-Cola, Boeing, PayPal und Visa auf dem Programm.

an/ra