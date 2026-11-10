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10.11.2026 11:30:37
Aktien Schweiz: SMI bleibt knapp unter Allzeithoch
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag seine freundliche Tendenz fort. Rückenwind kommt von der Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. Der SMI bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs.
An der Wall Street hatten zuletzt vor allem Chipwerte kräftig zugelegt, auch an den asiatischen Börsen waren Techtitel gefragt. "Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten vorerst wieder etwas in den Hintergrund", kommentiert ein Marktbeobachter. Ganz ausgeräumt seien die Sorgen über hohe KI-Investitionen und deren Rentabilität allerdings noch nicht.
Ölpreise sinken
Zusätzliche Unterstützung kommt vom Ölmarkt. Der Preis für Brent-Öl sank wieder unter 90 Dollar je Fass und kostet damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. Für Zuversicht sorgte US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg mit dem Iran sei "effektiv vorüber".
"Sinkende geopolitische Risikoprämien und tiefere Energiepreise nehmen etwas Druck von den Inflationserwartungen", heisst es am Markt. Neue Hinweise dürfte am Nachmittag die US-Inflation für Oktober liefern. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung des Fed um 25 Basispunkte im Dezember weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eingepreist.
SMI nahe am Rekordhoch
Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,60 Prozent auf 15'035,19 Punkte. Zum Allzeithoch von vergangener Woche fehlen damit noch 58 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,14 Prozent auf 3241,62 Zähler, der breite SPI um 0,52 Prozent auf 21'142,96 Punkte. An den übrigen europäischen Aktienmärkten fallen die Gewinne zum Teil noch etwas deutlicher aus.
Im SMI stehen 15 Gewinner fünf Verlierern gegenüber. An der Spitze liegen Richemont (+2,6%), während auch Swatch (+2,3%) von der freundlichen Stimmung im Luxusgütersektor profitieren. Dahinter rücken ABB (+2,5%) sowie die Bauwerte Holcim und Sika (je +1,7%) kräftig vor. Auch UBS (+2,1%) und Partners Group (+1,7%) sind gesucht.
Etwas gebremst wird der Leitindex von defensiveren Titeln. Gesundheitswerte geben mehrheitlich nach, wobei die zuletzt stark gelaufenen Galderma (-1,6%) die rote Laterne tragen. Ebenfalls im Minus liegen Alcon (-0,4%), die nach US-Börsenschluss Zahlen vorlegen.
Sunrise und PSP nach Zahlen schwächer
Die auslaufende Berichtssaison beschäftigt die Anleger ebenfalls weiter. Sunrise (-2,3%) stehen nach Quartalszahlen unter Druck, obwohl diese die Erwartungen weitgehend trafen. Analysten verweisen zwar auf die attraktive Bewertung und Dividendenrendite, sehen aber weiterhin Risiken durch den intensiven Wettbewerb.
Auch PSP (-0,7%) geben nach, konnten die Verluste im Handelsverlauf aber etwas eindämmen. Die Resultate blieben trotz des Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück, die bestätigten Jahresziele gelten jedoch als nicht gefährdet.
Kräftig gesucht sind dagegen LEM (+4,4%) nach starken Halbjahreszahlen. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität überzeugen, während der Ausblick als eher vorsichtig eingestuft wird. Zudem rücken BKW (+3,6%) nach einem Zwischenbericht vor.
DocMorris (+5,7%) wiederum profitieren von einer Hochstufung durch die ZKB, Autoneum (+1,7%) von einer Hochstufung durch Research Partners.
Auch Technologiewerte in den hinteren Reihen ziehen an. Comet, AMS Osram und Inficon legen nach dem kräftigen Rebound bei internationalen Halbleiterwerten um mehr als 3 Prozent zu. Auch VAT (+1,8%) sind gesucht.
an/hr
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