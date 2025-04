Aktien Schweiz: SMI bleibt auf Erholungskurs - Schwergewichte stützen

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt hält der Aufwärtstrend an. Der Leitindex steuert damit auf die fünfte positive Sitzung in Folge zu. Die Stimmung der Anleger habe sich aufgehellt, heisst es am Markt. Grund dafür sind Signale der US-Regierung, wonach das Land mit mehreren anderen Staaten eine grundsätzliche Einigung über ein Handelsabkommen erzielen sollte. Zudem berichteten Medien über ein Einlenken des US-Präsidenten Donald Trumps in Sachen Zölle für die Autoindustrie - mit Erleichterungen. Die "Zollsuppe" dürfte letztlich nicht so heiss gegessen werden wie befürchtet, sagt ein Händler. Allerdings seien sich die Marktteilnehmer der "höchst volatilen Meinungsfindung Trumps" bewusst.

Vor den vielen Unternehmens- und Konjunkturzahlen in dieser Woche verhielten sich die Anleger ohnehin vorsichtig, heisst es weiter. Positiv sei, dass am Berichtstag neben dem Marktschwergewicht Novartis auch andere Unternehmen im In- und Ausland erfreuliche Ergebnisse für das Anfangsquartal veröffentlicht hätten. Dies stütze den Gesamtmarkt entsprechend auch. Im weiteren Handelsverlauf gelte die Aufmerksamkeit unter anderem den Zahlen zum US-Konsumentenvertrauen. Dies dürfte angesichts der jüngsten Zollturbulenzen besonders beachtet werden. In der aktuellen Woche werden ausserdem noch Inflations-, Wachstums- und Arbeitsmarktzahlen aus den USA veröffentlicht.

Der Leitindex SMI steigt gegen 11.10 Uhr um 0,69 Prozent auf 12'110,89 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,64 Prozent hinzu auf 1958,99 und breite SPI 0,67 Prozent auf 16'439,38 Zähler. 27 SLI-Werte ziehen an und drei sind schwächer.

Angeführt werden die Gewinner von den Gesundheitswerten Roche GS (+1,7%), Sandoz (+1,3%) und Lonza (+1,0%). Novartis (+1,1%) haben damit im Verlauf den anfänglichen Spitzenplatz auf der Kurstafel abgegeben, sind aber weiterhin klar fester. Der Pharmariese hat am Morgen einmal mehr sehr gute Zahlen vorgelegt. Zudem hebt er nach dem Gewinnsprung die Jahresprognose an. Und Novartis haben schon am Vortag 0,9 Prozent höher geschlossen.

Auch Roche profitieren von positiven Neuigkeiten: Der Novartis-Konkurrent hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Durchbruchstatus für das KI-gesteuerte Diagnostikgerät Ventana TROP2 für Lungenkrebs erhalten. Dies sei die erste "Breakthrough Device Designation" der FDA für ein KI-gestütztes Pathologie-Begleitdiagnosegerät.

Die Aktien von Sandoz erfreuten sich an Käufen vor der Bilanzvorlage am (morgigen) Mittwoch. Viele Anleger stellten ihre wegen der befürchteten US-Zölle eingegangenen Baisse-Positionen glatt, sagt ein Händler.

Bei den Aktien der SIG Group (+0,8%) hat sich nach einem verhaltenen Start erst im Verlauf eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Der Getränkeabfüller hat zwar ein solides Wachstum gezeigt. Aber es gebe eben noch immer die Unsicherheit wegen des Rechtsstreit mit dem grössten Aktionär Laurens Last, heisst es am Markt.

Im Gegensatz zu Sandoz ist der positive Einfluss von "Meinungskäufen am Tag vor den Zahlen" bei Straumann (+0,2%), Schindler (+0,5%) oder UBS (+0,2%) eher gering.

Schwächer notieren indes ABB (-0,8%), die PS des Edelschokoladeherstellers Lindt&Sprüngli (-0,2%) sowie des Rückversicherers Swiss Re (-0,4%).

Am breiten Markt fallen Clariant (+5,6%) nach starken Zahlen positiv auf. Auch Bucher (+1,7%) sind nach Zahlen gesucht.

Dagegen brechen Santhera (-3,9%) ein. Das Unternehmen hat einen hohen Verlust eingefahren. Und Cosmo (-7,2%) fallen nach negativen News zu Winlevi deutlich. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat bezüglich des Akne-Mittels eine negativ Stellungnahme abgegeben.

Die Aktien von Arbonia (-43% oder 6,61 Fr.) halbieren sich nahezu. Allerdings ist dies der Auszahlung einer ordentlichen Dividende und mehreren weiteren Sonderzahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Unternehmensteilen geschuldet.

