Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’234 0.5%  SPI 18’607 0.5%  Dow 48’579 0.2%  DAX 24’310 0.6%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 5’959 0.4%  Gold 4’796 0.2%  Bitcoin 59’348 0.9%  Dollar 0.7821 -0.2%  Öl 97.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Daimler Truck-Aktie fester: Buses investiert kräftig ins europäische Servicenetz
Lufthansa-Aktie dennoch fester: Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Streik
ETFs gegen 200-Tage-Linie: Hat ein alter Börsenkompass ausgedient?
Dämpfer für Mercedes: Goldman kürzt Kursziel - Aktie unter Druck
IPO-Sensation in Hongkong: Manycore-Aktie mit Kurs-Explosion zum Börsendebüt
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’017.92
Pkt
14.87
Pkt
0.50 %
11:18:14
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.04.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne leicht aus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Wochenschluss von seiner freundlichen Seite, obschon eine schnelle Entspannung der Situation im Nahen Osten und damit auch der Ölpreise nicht in Sicht ist. Im Gegenteil, die Lage spitzt sich eher wieder zu: Die iranischen Revolutionsgarden haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.

"Der Markt will halt nach oben", sagte ein Börsianer. Daher bleibe das Handelsgeschehen von den Hoffnungen auf ein Ende der Kampfhandlungen geprägt. Für vorsichtigen Optimismus hatte zuletzt die Vereinbarung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon gesorgt. Dies könnte einen Stolperstein für ein Friedensabkommen im Nahen Osten beseitigen.

Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und Israel könnten derweil am Wochenende weitergehen - nach den Worten des US-Präsidenten Donald Trump zumindest. Experten weisen allerdings darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei - eine grosse Portion Hoffnung sei aber schon eingepreist.

Die Erwartung, dass die Energiepreise nachhaltig von den erhöhten Niveaus der letzten Wochen sinken, hat sich ebenfalls (noch) nicht erfüllt. Die Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bleibt mit 98,50 Dollar je Fass nahe der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

SMI dreht Wochenperformance ins Plus

Bis 11 Uhr baut der SMI seine Gewinne leicht aus und notiert 0,48 Prozent höher bei 13'236,73 Punkten. Das Börsenbarometer hat damit seinen Rückstand auf die Vorwoche in ein kleines Plus verwandelt. Bei den Blue Chips sind die Gewinner deutlich in der Überzahl. Der SMIM für die mittelgrossen Werte gewinnt 0,54 Prozent auf 3019,13 und der breite SPI 0,50 Prozent auf 18'606,79 Zähler.

An der Spitze kletterten die Aktien der Partners Group um 2,1 Prozent. Der Privatmarktspezialist hat sein achtes Private-Equity-Secondaries-Programm mit Zusagen von über 9,0 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Die etwas höhere Risikobereitschaft der Anleger lässt sich an den Kursgewinnen von Papieren wie Richemont (+1,7%) oder Sika (+1,8%) ablesen. Die Gewinne ziehen sich aber quer durch die Branchen: Logitech (+1,4%), Lonza (+1,0%), Givaudan (+0,9%) sowie Kühne+Nagel (+1,0%) sind ebenfalls weiter vorne in der Gewinnerliste zu finden.

UBS (+0,5%) werden von der wichtigen "Regulierungswoche" mit etwas mehr Vorsicht gehandelt. Ganz am Ende der SMI-Ranglisten finden sich mit Alcon (-0,1%) und Amrize (-0,8%) zwei Papiere mit starken US-Bezug.

Geberit notieren mit einem Abschlag um 0,9 Prozent oder um 4,80 Franken. Die Papiere werden allerdings mit einem Dividendenabschlag von 12,90 Franken gehandelt.

Die defensiven Schwergewichte hinken naturgemäss etwas hinterher. Roche (+0,1%), Novartis (+0,1%) und Nestlé (+0,4%) schneiden unterdurchschnittlich ab. Roche und Nestlé werden kommende Woche ihre Erstquartalszahlen zeigen.

Centiel mit Börsendebüt

Unternehmensnachrichten sind am Berichtstag generell Mangelware. Dafür sorgen Analystenvoten für Bewegung. Bossard etwa (+3,5%) wurde mit einem neuen Rating "neutral" von der Verkaufsempfehlung der UBS befreit.

Barry Callebaut steigen nach einem schwachen Start um 1,7 Prozent. Die Aktien des Schokoladenherstellers Barry Callebaut müssen zwar einen Hagel an Rating- und Kurszielsenkungen über sich ergehen lassen, ausgelöst von einer am Vortag ausgesprochenen Prognosesenkung. Nach dem Minus von mehr als 15 Prozent am Vortag hätten sich aber trotzdem die ersten Schnäppchenjäger vorgewagt, sagten Marktbeobachter.

Centiel springen um 25 Prozent nach oben. Nach dem "Reverse-Merger" mit der konkursiten HT5 werden die Valoren nun erstmals als Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung gehandelt. "Zuletzt hat die Firma viel Publizität erhalten - das löst spekulative Käufe aus", sagte ein Händler.

ra/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:39 Anleger halten sich zurück
09:20 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
05:22 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.51 19.66 SXEBNU
Short 13’965.01 13.87 S8IBNU
Short 14’488.73 8.99 SYMBIU
SMI-Kurs: 13’234.12 17.04.2026 11:15:52
Long 12’627.58 19.96 SQ6BJU
Long 12’294.76 13.58 S6IBVU
Long 11’802.24 8.96 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rally bei D-Wave-, IonQ- und Rigetti-Aktie pausiert: D-Wave-CEO zeigt sich selbstbewusst - NVIDIA-Impulse wirken nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Donnerstagnachmittag
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts
Stoxx Europe 50-Papier UBS-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet UBS Anlegern eine Freude
Finzanzmärkte vor dem Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und favorisiert Bitcoin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Donnerstagabend kräftig
Barry Callebaut-Aktie rutscht ab: Neuordnung und Senkung des Gewinnziels
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Wachstumstreiber waipu.tv: freenet denkt über Börsengang nach - Aktie gewinnt
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’017.33 0.48%