Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’624 0.8%  SPI 17’390 0.7%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’481 0.4%  Euro 0.9302 -0.1%  EStoxx50 5’633 0.4%  Gold 4’035 1.3%  Bitcoin 98’190 1.2%  Dollar 0.8007 0.3%  Öl 66.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kupferhütte gerettet: Australien greift Glencore unter die Arme - Aktie im Minus
Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy
Optimismus für Tesla-Aktie: Auslieferungszahlen könnten bereits 2026 die 2-Millionen-Marke überschreiten
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’047.39 Pkt
14.07 Pkt
0.69 %
11:16:52
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

08.10.2025 11:30:36

Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne aus und steigt über 12'600 Punkte

Zürich (awp) - Nach dem kurzen Verschnaufer am Vortag geht es für den Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder klar aufwärts. Dabei übersteigt der Leitindex SMI auch erstmals seit April wieder die Marke von 12'600 Punkten. Unterstützung erhält der hiesige Markt dabei wieder einmal von seinen drei Schwergewichten.

Während die Berichtssaison erst kommende Woche so langsam beginnt, sorgt der Industriekonzern ABB mit dem Verkauf seines Robotik-Geschäfts an die japanische SoftBank Group schon mal für Gesprächsstoff. Derweil bleibt die politische Lage im Nachbarland Frankreich verfahren und auch der nach wie vor anhaltende Regierungsstillstand in den USA drückt auf die Stimmung. Es werde zwar immer wieder über eine Einigung gesprochen, aber bislang ohne Ergebnis. "Je länger der Stillstand dauert, desto grösser wird die Sorge, dass dieser auch irgendwann die Lieferketten zum Erliegen bringt und damit stärkeres Wachstum kostet", fasst ein Händler zusammen.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,82 Prozent auf 12'625,06 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, legt um 0,69 Prozent zu auf 2047,26 Punkte und der breite SPI um 0,67 Prozent auf 17'378,80 Zähler. Innerhalb des SLI gibt es 20 Gewinner, acht Verlierer und zwei unveränderte Titel (Sika und Lonza).

Der leichte Rücksetzer am Vortag hat nach sieben Anstiegen in Folge denn auch kaum Bedeutung für den SMI, heisst es in einem charttechnischen Kommentar von BNP Paribas. Der SMI notiere noch immer oberhalb des jüngsten Ausbruchsniveaus bei 12'461 Punkten, womit weiterhin eine vielversprechende Chart-Situation vorliege. So ist nach oben weiterhin Platz bis zum Zwischentief vom 11. März bei 12'688 Punkten. "Danach würden sich bis zum Rekordhoch vom 3. März bei 13'199 Punkten nur noch wenige Hindernisse in den Weg stellen", so die Experten weiter.

Auf Unternehmensseite stehen zur Wochenmitte ABB (+1,7%) im Rampenlicht. Der Industriekonzern hat mit dem Verkauf der Robotik-Sparte an SoftBank für mehr als 5 Milliarden US-Dollar für eine "äusserst positive Überraschung" gesorgt, heisst es bei der ZKB. Die ursprüngliche Idee eines Spin-offs des Geschäfts als eigenständig kotiertes Unternehmen wird damit nicht weiterverfolgt.

Als Stützen erweisen sich auch die drei Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé mit Kursgewinnen zwischen 1,1 und 0,8 Prozent. Mit Sandoz, Galderma und Straumann stehen noch ein paar weitere Vertreter der Gesundheitsbranche mit Aufschlägen von bis zu 1,6 Prozent auf den Einkaufslisten der Investoren. Gerade Galderma und Sandoz setzen damit ihren seit Jahresbeginn anhaltenden starken Lauf weiter fort.

Auch Givaudan (+1,8%) sind erneut im Gewinnerfeld anzufinden. Bereits am Vortag hatten die Aktien des Aromen- und Duftstoffkonzerns zu den Favoriten gezählt. Im Zuge einer Investorenveranstaltung in den USA hatten sich Analysten recht zufrieden mit den Kommentaren gezeigt, Zudem hat Givaudan angekündigt, seine Präsenz mit dem Bau einer Produktionsanlage in den USA auszubauen.

Zyklische Werte wie die beiden Uhrenhersteller Richemont (+1,5%), Swatch (+1,0%) oder auch Amrize (+1,2%) und deren ehemalige Mutter Holcim (+0,7%) rücken am Mittwochvormittag vor.

Im Verliererfeld sind VAT (-0,5%) zu finden. Auch in den hinteren Reihen geben Techwerte wie Comet (-2,8%) oder Inficon (-1,0%) nach. Händler verweisen auf eine generelle Branchenschwäche auch bei den europäischen Chipwerten. Die USA blickten kritisch auf Chipausrüster-Exporte nach China, heisst es zur Begründung.

Der plötzliche CEO-Abgang bei Aryzta (-5,3%) schickt die Aktien zunächst auf Talfahrt. Bei PSP (-0,7%) ist es eine Herunterstufung durch Barclays, die etwas Druck auf die Papiere ausübt. Im Gegenzug haben die Experten SPS (+0,7%) hochgestuft.

Auch bei Medacta (+3,6%) und Valiant (+0,8%) sorgen Analystenkommentare für Kursbewegungen.

hr/cg

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Gold knackt die 4.000 USD-Marke
09:15 SMI-Gewinnserie gerissen
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
07.10.25 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’088.26 18.97 B7ZS2U
Short 13’356.70 13.46 BKPSVU
Short 13’825.89 8.94 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’622.08 08.10.2025 11:14:03
Long 12’013.80 18.97 SW5B0U
Long 11’771.76 13.91 SQBBAU
Long 11’250.92 8.88 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ABB-Aktie markiert neues Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Gute Laune am Schweizer Aktienmarkt - SMI legt zu -- DAX baut Gewinne etwas aus -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück
DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Neue Einrichtung für elektronische Kriegsführung geplant
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag nahe Vortagesniveau
Plug Power-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’047.10 0.68%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}