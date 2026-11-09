Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne aus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sein Plus bis zum Montagmittag stetig ausgebaut, nachdem er noch mit Verlusten in den Handel gestartet war. Dabei sind vor allem die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche eine Stütze für den Markt. Nach zwei Verlusttagen in Folge zeichnet sich damit wieder eine Gegenbewegung ab. Insgesamt sei die Stimmung aber eher zurückhaltend, heisst es von Händlern. Sie verweisen dabei auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, welche eine Zinserhöhung wahrscheinlicher machten. Der Blick richtet sich nun auf den Dienstag, wenn die US-Konsumentenpreise publiziert werden.

Auch die Wahlen in den USA wirken weiter nach. "Das Wochenende hat gezeigt, dass die politische Unsicherheit in den USA wahrscheinlich anhalten wird", heisst es dazu in einem Kommentar der UBS. So gebe es etwa in Bereichen wie Einwanderung und dem Umgang mit dem Iran widersprüchliche Signale. Zudem wachse bei den Anlegern die Angst vor einer übermässigen Regulierung bei der Künstlichen Intelligenz. Damit steige auch die "Sorge vor einem möglichen Abwürgen des KI-Motors", sagte ein anderer Marktteilnehmer.

Ölpreise leicht rückläufig

US-Präsident Donald Trump hat neue grossangelegte US-Angriffe im Iran in einem Interview am Wochenende als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. In Folge ist der Ölpreis auch weiter zurückgekommen. Gegen Mittag kostet das Fass der Sorte Brent rund 97 US-Dollar und notiert damit weiter klar unter der Marke von 100 Dollar.

Die Unsicherheiten lasten auch auf dem Bitcoin, der wieder auf rund 74'000 US-Dollar zurückgefallen ist. Zuletzt hatte er Mitte August auf diesem Niveau notiert. "Der Bitcoin befindet sich im Klammergriff des KI- und Zinsgewitters aus den USA", heisst es dazu in einem Kommentar.

SMI mit Erholungsversuch

Der Leitindex SMI zieht um 11.00 Uhr um 0,41 Prozent auf 14'856,86 Punkte an. Die Gewinner und Verlierer halten sich dabei die Waage. Der Mid-Cap-Index SMIM legt um 0,20 Prozent auf 3223,17 Punkte zu und der breite SPI um 0,37 Prozent auf 20'909,49 Punkte.

Rückenwind für den Schweizer Leitindex gibt es durch Roche (+1,7%) und Novartis (+1,0%). Novartis können dabei auch die Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde FDA bei der Zolgensma-Gentherapie abschütteln. Währenddessen bremsen Nestlé (-0,4%) den Markt etwas aus.

Auch andere Werte aus dem Gesundheitsbereich zeigen sich stark. So steigen Sandoz um +1,6 Prozent. Händler führen dies auf eine Produktlancierung zurück. Ebenso zählen Lonza (+1,1%) und Alcon (+0,6%) mit zu den grössten Gewinnern im SMI.

Am Ende der Tabelle finden sich Richemont (-1,8%). Sie werden vor allem durch schlechte chinesische Makrodaten belastet, ist im Markt zu hören. Zudem zeigt sich auch das Branchenumfeld schwach. Bei Swatch (-0,5%) halten sich die Verluste in Grenzen.

Von negativen Analystenkommentaren werden Swiss Re (-1,7%) und Amrize (-1,4%) belastet. Beide finden sich daher ebenfalls am unteren Ende der SMI-Tabelle wider.

Grossaufträge bei Cicor

In den hinteren Reihen ziehen Cicor um 8,3 Prozent an. Das Unternehmen hat zwei mehrjährige Rüstungsaufträge erhalten. Eine Kurszielerhöhung und die Bestätigung des "Buy"-Rating durch die UBS geben auch R&S (+7,1%) deutlichen Auftrieb.

Gesucht sind auch die Aktien von CPH (+3,8%), nachdem am Investorentag die Zwischenziele bestätigt wurden.

Chip-Werte zeigen sich derweil weiter schwach. Insbesondere Comet (-2,8%) und Inficon (-2,1%) geben erneut klar nach. Neben der allgemeinen Verunsicherung nach dem Sieg der Demokraten in den USA belasten auch News um Nvidia. Dort hat Konzernchef und KI-Aushängeschild Jensen Huang eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin zugegeben, was die Papier vorbörslich stark belastet.

cg/hr