Aktien Schweiz: Schwergewichte halten SMI-Gewinne im Zaum

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss durch seine defensive Ausrichtung ausgebremst. Während die meisten Aktienmärkte in Europa mit Kursgewinnen von jeweils mehr als einem Prozent auf die politischen Entspannungssignale reagieren, schafft der Schweizer Leitindex SMI ein Plus von gerade mal 0,4 Prozent. Dabei herrscht nach dem Wahlausgang in Grossbritannien nun Klarheit und auch zwischen den USA und China deutet sich eine Einigung an.

Mit dem Wahlausgang in Grossbritannien ist ein Ausscheiden aus der EU nun so gut wie sicher. Damit entfällt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte. Unterdessen ist aus dem Umfeld des Weissen Hauses zu hören, dass die USA eingewilligt haben, einige der Zölle auf chinesische Güter zu senken und auf die für Sonntag geplanten Zollerhöhungen zu verzichten. China habe zugesagt, 2020 Agrargüter für 50 Milliarden Dollar zu kaufen, zitieren Händler die verschiedenen Berichte.

Der SMI gewinnt gegen 10.50 Uhr 0,37 Prozent hinzu auf 10'490,07 Punkte. Der breit gefasste SPI steigt um 0,36 Prozent auf 12'675,29 Punkte. Derweil gewinnt der SLI, in dem die Schwergewichte weniger stark gewichtet sind, 0,59 Prozent auf 1'619,57 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln im SLI gewinnen 24 hinzu, vier fallen zurück und Schindler und Geberit sind unverändert.

Technologieaktien gehören mit zu den grössten Profiteuren der Annäherung zwischen den USA und China. Entsprechend greifen Anleger bei Temenos, AMS (beide +3,2%) und Logitech (+1,4%) zu. Im breiten Markt ziehen Comet (+2,75%), U-Blox (+2,0%) und Inficon (+0,8%) mit. Mit Blick auf die Aktien des Sensorenherstellers AMS verweisen Marktteilnehmer zusätzlich auf das Aufholpotenzial. Die Aktien hätten im Zuge der geplanten Osram-Übernahme in den letzten Tagen arg Federn gelassen, kommentiert einer.

Gleich dahinter verteuern sich Julius Bär um überdurchschnittliche 2,1 Prozent. Der Privatbank wird in einem Medienbericht erneut ein Interesse am kleineren Konkurrenten EFG nachgesagt. Das Finanznewsportal "Inside Paradeplatz" berichtet über Gespräche auf oberster Ebene. EFG springen um annähernd 7 Prozent an.

Die anderen Bankaktien wie CS und UBS gewinnen beide mehr als 1 Prozent hinzu. Im breiten Markt sind es auch noch GAM (+2,5%), die von der insgesamt guten Stimmung profitieren. Zudem weisen einige der Aktien ebenfalls ein gewisses Aufholpotenzial auf, das zum Wochenschluss für zusätzlichen Schub sorge.

Mit der aktuellen Nachrichtenlage zu den Zollverhandlungen rücken zwangsläufig auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,9%) und Richemont (+1,8%) ins Visier der Investoren. Beide sind stark vom asiatischen Markt abhängig. Eine Annäherung zwischen China und den USA hilft auch ihnen.

Bei Richemont sorgen zudem Analystenkommentare für ein gesteigertes Interesse. Während die Bank Julius Bär die Titel hochgestuft hat, sieht der zuständige Analyst von Bernstein einen Zusammenschluss zwischen Richemont und Kering als eine passende Antwort auf die Übernahme von Tiffany durch LVMH.

Dass der Markt nicht noch höher steht, ist den unterdurchschnittlichen Kursbewegungen von Rochen und Novartis (beide +0,1%) sowie den Kursverlusten von Nestlé (-0,3%) geschuldet. Aber auch von anderen defensiven Titeln wie der Swiss Re oder Vifor (beide -0,1%) trennen sich die Anleger.

hr/ra