Aktien Schweiz: Schwächer - Anleger halten sich vor EZB-Entscheidung zurück

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag schwächer. Nach den Gewinnen vom Vortag hielten sich die Anleger vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Es werde zwar keine Weichenstellung betreffend der Geldpolitik gemacht, aber EZB-Chefin Christine Lagarde könnte dennoch Hinweise auf neue Hilfsmassnahmen später im Jahr geben, weil die wirtschaftliche Erholung nach wie vor fragil ist, heisst es am Markt. Daher bröckelten die Kurse eben leicht ab.

Insgesamt äussern sich die Marktteilnehmer aber optimistisch. "Wir konsolidieren. Danach kann es weitergehen", sagt ein Händler. Die Marktstimmung habe sich dank optimistischerer Aussagen zur Konjunktur aufgehellt. Am Vortag hatten ranghohe Vertreter der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz der Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe bewertet. Zudem haben sich auch BAK Economics und die Seco am Mittwoch weniger pessimistisch für 2020 geäussert. Zuvor hatte die Unterbrechung einer Studie mit einem Impfstoff gegen Covid-19 bei AstraZeneca noch für lange Gesichter auf dem Parkett gesorgt und Kursverluste mitausgelöst. "Und die Geldschleusen dürften weit offen bleiben", sagt ein anderer Börsianer.

Der SMI notiert um 11 Uhr um 0,32 Prozent tiefer mit 10'373,06 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,40 Prozent auf 1'572,64 und der breite SPI 0,25 Prozent auf 12'880,97 Punkte. 21 der 30 SLI-Titel geben nach und neun legen zu.

Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. "Warten auf die EZB, lautet die Devise", sagt ein Händler. Neben der EZB könnten am Nachmittag aber auch noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gewisse Kursakzente setzen.

Gewinnmitnahmen belasteten die Aktien, die am Vortag stark zugelegt haben, heisst es. So werden dadurch bei Swisscom (-1,5%) ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder ausradiert.

Auch bei Swiss Re (-1,3%), die in den vergangen Tagen überdurchschnittlich zugelegt haben, werde ein Teil der Ernte eingefahren, heisst es.

Zu den Verlieren zählen mit den Grossbanken CS (-0,8%) und UBS (-1,2%) sowie den Versicherungen Swiss Life (-0,8%) und Zurich (-1,0%) weitere Finanzunternehmen.

Aber auch Aktien mit einem defensiven Geschäftsmodell wie Alcon (-0,7%), Geberit (-0,8%) und Givaudan (-0,6%) geben nach.

Bei den defensiven Schwergewichten ergibt sich kein klarer Trend. Der Lebensmittelwert Nestlé (+0,6%) steht klar im Plus. Die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" hält die Novartis-Aktie (+0,1%) in der Gewinnzone. Dagegen fallen Roche (-0,7%) trotz positiver Studienergebnisse mit einem Medikament gegen Neuromyelitis optica klar zurück. Und auch bei dem Börsenliebling Lonza (-0,5%) wird der Höhenflug zumindest vorläufig unterbrochen.

In entgegengesetzter Richtung unterwegs sind die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch (-0,6%) und Richemont (+0,9% auf 61,98 Fr.). Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont auf 78 von 76 Franken erhöht und das Rating "Buy" bestätigt.

Ebenfalls fester gehandelt werden die Aktien von Vifor Pharma (+0,6%), Adecco (+0,2%) und LafargeHolcim (+0,4%).

Partners Group gewinnen 0,5 Prozent auf 888,40 Franken. Julius Bär hat das Kursziel auf 1050 von 1000 Franken erhöht und empfiehlt den Titel zum Kauf.

Am breiten Markt legen Dufry (+3,8%) zu. Der Reisedetailhandelskonzern will zur geplanten Übernahme von Hudson das Kapital um 500 Millionen Franken erhöhen. Für Dufry sei die Wiedereingliederung von Hudson sinnvoll, da damit erheblich Kosten eingespart werden könnten, heisst es bei der ZKB. Händler erklären sich die Gewinne zudem auch damit, dass Dufry neben dem Kaufpreis zusätzlich benötigte Liquidität von rund 200 Millionen Franken für das Geschäft im kommenden Jahr erhält.

Die Aktien des Flughafen Zürich steigen um 0,3 Prozent. Der grösste Schweizer Airport hat im August erneut mehr Starts und Landungen verzeichnet. Dennoch ist die Zahl der Flugbewegungen noch nicht halb so hoch wie noch vor einem Jahr.

pre/ra