ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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27.08.2026 17:51:40
Aktien Schweiz schwächer - Schwergewichte belasten SMI
DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt haben am Donnerstag negative Vorzeichen dominiert. Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 14.387 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,78 (zuvor: 17,83) Millionen Aktien.
Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor dem Auftritt des Chairman der US-Notenbank Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankersymposium in Jackson Hole. Dieses bietet dem Fed-Chef laut Julius Bär die Gelegenheit, seine Kommunikation anzupassen, die er in jüngster Zeit bewusst undurchsichtig angelegt habe. Sein bisheriger Ansatz sei eine Kombination aus demonstrativer Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation bei gleichzeitigem Verzicht auf eine konkrete geldpolitische Strategie zur Senkung der Inflation. "Dieser Ansatz untergräbt nach und nach die Glaubwürdigkeit der Fed als Inflationsbekämpfer und wirft Fragen hinsichtlich des Wertes des US-Dollars auf", hiess es.
In der Schweiz trennten sich Anleger gleichermassen von defensiven Aktien und Zyklikern. Belastet wurde der SMI von den drei Schwergewichten Nestle (-1,7%), Novartis (-2%) und Roche (-1,2%). Den höchsten Kursverlust im Index verzeichneten Givaudan mit minus 2,9 Prozent. Händlern zufolge hatte Morgan Stanley die Aktie des Duft- und Aromenspezialisten abgestuft.
Auf der Gewinnerseite standen Partners Group mit plus 2,2 Prozent. Das Unternehmen wird am Montag Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.
In der zweiten Reihe profitierten Ams-Osram mit plus 2,1 Prozent von den starken Geschäftszahlen und dem optimistischen Ausblick des US-Chipgiganten Nvidia. Vor allem die überraschend hohe Umsatzprognose des Unternehmens zerstreute Bedenken, dass die Nachfrage nachlassen könnte. Im SMI hielten sich ABB (-0,5%) besser als der Markt. ABB rüstet KI-Datenzentren aus; die Titel wurden somit leicht gestützt von den Nvidia-Zahlen.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 11:52 ET (15:52 GMT)
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