Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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12.08.2026 17:58:39
Aktien Schweiz schwächer - Kühne + Nagel sehr fest
DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Die positive Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag (MESZ) verpuffte. Die Wall Street war mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem Verbraucherpreisdaten exakt die Erwartungen von Ökonomen getroffen und starke Zahlen aus dem Technologiesektor den KI-Optimismus wiederbelebt hatten. Allerdings gibt es bei der Beendigung des Nahostkonflikts noch keine Fortschritte, was zur Vorsicht der Anleger beigetragen haben dürfte. Es war wenig hilfreich, dass US-Präsident Donald Trump über seinen Social-Media-Kanal Truth Social verlauten liess, die USA hätten die totale Kontrolle über die Strasse von Hormus, und der Iran könne nichts dagegen tun.
Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 14.449 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,98 (zuvor: 18,04) Millionen Aktien.
Gewinnmitnahmen drückten Alcon um 3 Prozent. Die Aktien des Augenheilkundespezialisten hatten am Dienstag von starken Geschäftszahlen profitiert. Auch die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (-3,2%) standen auf den Verkaufslisten ganz oben.
Anleger stiessen ferner die Aktien der SMI-Schwergewichte Nestle (-1,4%), Novartis (-1,3%) und Roche (-0,9%) ab.
Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+3%) führten den SMI an. Sie dürften von der andauernden Blockade der Strasse von Hormus profitiert haben, der zum Transport von Gütern auf Ausweichrouten zwingt.
In der zweiten Reihe profitierten Clariant mit einem Plus von 3,9 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hatte Berenberg die Clariant-Aktie auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)
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