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12.08.2026 17:58:39

Aktien Schweiz schwächer - Kühne + Nagel sehr fest

Novartis
123.59 CHF -0.28%
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DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Die positive Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag (MESZ) verpuffte. Die Wall Street war mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem Verbraucherpreisdaten exakt die Erwartungen von Ökonomen getroffen und starke Zahlen aus dem Technologiesektor den KI-Optimismus wiederbelebt hatten. Allerdings gibt es bei der Beendigung des Nahostkonflikts noch keine Fortschritte, was zur Vorsicht der Anleger beigetragen haben dürfte. Es war wenig hilfreich, dass US-Präsident Donald Trump über seinen Social-Media-Kanal Truth Social verlauten liess, die USA hätten die totale Kontrolle über die Strasse von Hormus, und der Iran könne nichts dagegen tun.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 14.449 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,98 (zuvor: 18,04) Millionen Aktien.

Gewinnmitnahmen drückten Alcon um 3 Prozent. Die Aktien des Augenheilkundespezialisten hatten am Dienstag von starken Geschäftszahlen profitiert. Auch die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (-3,2%) standen auf den Verkaufslisten ganz oben.

Anleger stiessen ferner die Aktien der SMI-Schwergewichte Nestle (-1,4%), Novartis (-1,3%) und Roche (-0,9%) ab.

Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+3%) führten den SMI an. Sie dürften von der andauernden Blockade der Strasse von Hormus profitiert haben, der zum Transport von Gütern auf Ausweichrouten zwingt.

In der zweiten Reihe profitierten Clariant mit einem Plus von 3,9 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hatte Berenberg die Clariant-Aktie auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)

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Long 11.6906 16.06.2028 157230661
Long 1238.8 21.08.2026 158464290
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6793 17.12.2027 158194269
Short 826.1334 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3302 12.24 157035865
Long 12.2693 6.64 157436519
Long 33.4919 1.33 158828499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9865 14.78 157230865
Short 12.0311 6.56 157036434
Short 17.2111 4.03 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.82 129204048
Long 8 -12.30 129204049
Long 12 -8.13 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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