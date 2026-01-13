Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’342 -0.6%  SPI 18’364 -0.7%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’347 -0.2%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 6’013 -0.1%  Gold 4’588 -0.2%  Bitcoin 73’439 1.0%  Dollar 0.7982 0.1%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Roche1203204Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BioNTech-Aktie steigt nach Unternehmens-Updates: Onkologie-Pipeline und Ausblick für 2026 im Blick
Drei Schweizer Unternehmen unter den höchstbewerteten Top-100
BMW-Analyse: UBS AG vergibt für Aktie niedrigere Einstufung
Fortschritte beim Tanbreez-Projekt bewegt European Lithium-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

SPI 998750 / CH0009987501

18’364.17 Pkt
-135.07 Pkt
-0.73 %
11:48:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

13.01.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: Schwächer - Anleger vorsichtig vor US-Daten und Ergebnissen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag nach. Händler sprechen von einer Konsolidierung nach den jüngsten Höchstständen. Zwar seien die meisten Anleger aufgrund der brummenden US-Konjunktur und der stabilen Märkte weiterhin zuversichtlich und blendeten die verschiedenen politischen Unsicherheiten, seien dies der Streit zwischen US-Präsident Trump mit dem Fed oder die geopolitischen Spannungen noch aus. Doch vor der beginnenden Berichtsaison nähmen manche Investoren eben einige Chips vom Tisch, sagt ein Händler. Die Luft sei inzwischen dünn.

Im Fokus der Anleger stehen damit neben der Veröffentlichung der zinsrelevanten US-Inflationsdaten die Ergebnisse der US-Grossbank JPMorgan, die den Zahlenreigen der US-Grossbanken beginnt. Dabei legten die Anleger den Fokus vor allem auf die Aussichten der Firmen. Die Bilanzsaison hat mit den Umsatzangaben von Sika und Lindt & Sprüngli auch hierzulande angefangen. In den kommenden Tagen werden mit Partners Group, Richemont, Geberit und VAT vier weitere Grossunternehmen über ihr Geschäft berichten.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,58 Prozent tiefer auf 13'349,59 Punkten und damit auf Tagestief. Der 30 Titel umfassende SLI verliert 0,67 Prozent auf 2160,98 und der breite SPI 0,62 Prozent auf 18'385,11 Zähler. Im SLI stehen 19 Verlierern elf Gewinner gegenüber.

Im Fokus stehen Sika (-7,3%). Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller hat 2025 einen Umsatzrückgang von 4,8 Prozent auf 11,20 Milliarden Franken verbucht. Gebremst haben negative Währungseffekte und der schwache chinesische Baumarkt. Händler äussern sich zudem enttäuscht über die Aussichten des Unternehmens im laufenden Jahr. "Der wichtige Markt China zeigt bislang kaum Erholungstendenzen und solange sich China nicht erholt, bleibt es schwierig", meint ein Händler.

Im Sog von Sika geben mit Holcim (-2,1%), Amrize (-4,0%) und Geberit (-1,4%) deutlich nach. Sika habe das Sentiment getrübt, heisst es am Markt.

Auch Lindt & Sprüngli PS (-2,0%) stehen unter Druck. Sie sind nach einem klar festeren Start ins Minus gerutscht. Dabei hat der Premiumschokoladehersteller hat den Umsatz stärker als erwartet um gut acht Prozent gesteigert. Allerdings ist dies Preiserhöhungen geschuldet. Organisch war das Wachstum negativ. Händler fragen sich nun, wie lange die Konsumenten Preiserhöhungen mitmachen und nicht doch zu billigeren Alternativen wechseln würden.

VAT (-2,4%) büssen klar Terrain ein. Grund dafür ist eine Ratingsenkung auf "Underperform" von "Hold" durch Jefferies. Allerdings hat der Titel im neuen Jahr schon kräftig zugelegt. Auch von Vorsicht vor den Vorabzahlen am Donnerstag ist die Rede.

Bei Galderma (-2,7%) gehen die Abgaben neben Gewinnmitnahmen ebenfalls auf einen Analystenkommentar der Deutschen Bank zurück. Der zuständige Experte hat die Abdeckung mit dem "Rating Hold" aufgenommen.

Dagegen sorgt die Deutsche Bank mit Kaufempfehlungen für die Aktien von Julius Bär (+2,7%) und UBS (+0,5%) für steigende Kurse.

Zu den Gewinnern zählen auch Logitech (+0,9%) und die Life Sciences Titel Sonova (+0,9%), Straumann (+0,6%) und Lonza (+0,4%). Auch Givaudan (+0,4%) rücken vor. Hier verweisen Händler auf den Rivalen Symrise, dessen Aktien deutlich im Plus stehen.

In den hinteren Reihen ruht der Blick auch auf Meyer Burger (-36%). Die Aktien sind heute letztmals handelbar. Am morgigen Mittwoch werden die Titel des Solarzulieferers, die während Jahren zu den Höhenfliegern an der Schweizer Börse zählten, dekotiert. Das Unternehmen litt in den vergangenen Jahren unter der Konkurrenz durch chinesische Billigimporte, dem Verlust wichtiger Kunden, dem Scheitern der Strategie sowie dem Ausbleiben staatlicher Unterstützung, was letztlich für den Zusammenbruch des Unternehmens sorgte.

pre/hr

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.89 S6VBTU
Short 14’181.87 13.84 BX0SPU
Short 14’760.58 8.66 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’341.52 13.01.2026 11:48:58
Long 12’797.45 19.75 S3RBYU
Long 12’514.68 13.99 SXTBSU
Long 11’980.22 8.98 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Sika-Aktie tiefer: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten
Stadler Rail-Aktie tiefer: Neuer Auftrag aus Osteuropa sorgt für Aufmerksamkeit
UBS-Aktie gefragt: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’364.17 -0.73%

finanzen.net News

Datum Titel
11:58 Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach fortgesetztem Rekordlauf
11:52 UN fordern Stopp von Gewalt und Internetblockade im Iran
11:58 Sika-Aktie verliert: Gewinnprognose gekappt - Baustoffsektor unter Druck
11:52 Jefferies wirbelt Tech-Werte auf: Aktien von ATOSS und PVA TePla im Hoch - SMA Solar stürzt ab
11:40 SPD verteidigt Steuerkonzept: 'Keine Steuererhöhung'
11:40 Bauern protestieren mit Hunderten Traktoren in Paris
11:45 BVB-Aktie: Kompany kontert Kovac - "Bleiben in unserem Tunnel"
11:36 Iranische Justiz klagt erste Demonstranten an
11:36 BBC will Abweisung von Trumps Klage beantragen
11:41 FUCHS-Aktie im Höhenrausch: Analysten-Lob hievt Kurs auf Mehrmonatshoch