Aktien Schweiz schwach - Zurückhaltung vor US-Daten und SNB-Entscheid

DOW JONES--Mit einem deutlichen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Teilnehmer sprachen von verstärkter Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf. So stehen am Mittwoch wichtige Inflationsdaten aus den USA auf der Agenda, die bei deutlicherer Abweichung durchaus Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. Dezember haben könnten. Daneben werden am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Bei der SNB wird mehrheitlich mit einer Senkung um 50 Basispunkte gerechnet.

Der SMI reduzierte sich um 1 Prozent auf 11.642 Punkte und schloss damit auf Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,63 (zuvor: 16,47) Millionen Aktien.

Die Abgaben am Aktienmarkt zogen sich quer durch alle Sektoren. So gaben die Luxusgüter-Werte nach teilweise deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn nun wieder nach. Teilnehmer verwiesen auf schwache Konjunkturdaten aus China, dem wichtigsten Absatzmarkt für den Sektor. Die Aktien von Swatch verloren 1,4 Prozent, Richemont gaben um 0,7 Prozent nach.

Auch die Aktien der Index-Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle fielen zwischen 0,7 und 1,5 Prozent. Die Papiere von Zurich Insurance schlossen 0,9 Prozent tiefer. Die ehrgeizigen Ziele der Allianz spiegeln die starke Verfassung der europäischen Versicherer wider, merkte Vontobel an. Der Konzern strebt ein jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 7 bis 9 Prozent an, eine Eigenkapitalrendite von mehr als 17 Prozent und ein kumuliertes Netto-Cash-Rückführungsziel von mehr als 27 Milliarden Euro im Zeitraum 2025 bis 2027. Analyst Simon Foessmeier verwies darauf, dass sich die kürzlich veröffentlichten Ziele von Zurich Insurance im Vergleich zur Allianz in ihrer Definition unterscheiden. "Rein optisch hat Zurich ein höheres EPS-Wachstumsziel, ein höheres RoE-Ziel und, angepasst an die Grösse, ein höheres Cash-Generierungsziel", ergänzte er.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2024 11:41 ET (16:41 GMT)