SMI 13'170 -0.8%  SPI 18'199 -0.7%  Dow 48'706 -1.3%  DAX 24'703 -1.0%  Euro 0.9261 -0.3%  EStoxx50 5'892 -0.6%  Gold 4'753 1.8%  Bitcoin 71'220 -3.5%  Dollar 0.7892 -1.0%  Öl 64.9 1.2% 
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
LVMH-Aktie gibt ab: Vereinbarung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen
Henkel-Aktie etwas schwächer: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
SLI 3025288 / CH0030252883

2’131.53 Pkt
-16.26 Pkt
-0.76 %
17:31:15
Marktkapitalisierung
20.01.2026 18:15:37

Aktien Schweiz Schluss: Unsichere Geopolitik setzt den Aktien zu

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat den Handel am Dienstag tiefrot abgeschlossen. Vor allem die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Europa in der Grönland-Frage setzten den internationalen Finanzmärkten zu und drückten den Schweizer Leitindex SMI zwischenzeitlich gar unter die Schwelle von 13'100 Punkten. Im Falle weiterer schlechter Nachrichten, also einer Eskalation auf dem WEF in Davos, könnte eine Aktienmarktkorrektur noch dynamischer ausfallen, so ein Marktbeobachter. US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet.

Die Anleger reagierten derzeit äusserst sensibel auf geopolitische Signale, und Grönland sei längst kein Randthema mehr, meinte ein anderer Händler. Mit seiner Rhetorik und mit den an europäische Staaten gerichteten Zolldrohungen habe US-Präsident Donald Trump die Märkte in Aufruhr versetzt und die Investoren würden Tag für Tag aufs Neue auf Herz und Nieren geprüft. Auf der Gegenseite wird auch der Ton europäischer Staatschefs schärfer. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa forderte am WEF eine 'Handels-Bazooka' gegen Trumps Zollpläne.

Der SMI verlor zu Handelsschluss 0,81 Prozent auf 13'169,96 Punkte, nachdem er zuvor bis auf ein Tagestief von 13'080 Zählern abgerutscht war. Der 30 Titel umfassende SLI büsste 0,76 Prozent auf 2131,53 ein und der breite SPI 0,83 Prozent auf 18'182,17 Zähler. Im SLI gaben bis auf vier Werte alle nach.

Tief im Kurskeller schlossen Logitech (-4,3%) den Handel ab. Beim Computerzubehör-Hersteller flattern sowohl bei Anlegern als auch bei Analysten seit einigen Wochen die Nerven. Das kam in zahlreiche Analystenabstufungen zum Ausdruck. Belastend wirken Sorgen zu den Preissteigerungen im weltweiten Speichersegment, was die Nachfrage nach PCs und den passenden Geräten von Logitech dämpfen dürfte.

Grössere Verluste waren am Berichtstag etwa auch bei Aktien aus dem Bausektor zu sehen: Sika büssten 1,4 Prozent, Schindler PS 1,6 Prozent, Geberit 1,6 Prozent, Amrize 1,5 Prozent oder Holcim 1,1 Prozent ein.

Eine allgemeine Sektorschwäche war laut Händlern zudem in Finanzwerten wie Helvetia Baloise (-1,6%), UBS (-1,3%), Zurich Insurance oder Swiss Life (beide -1,0%) zu beobachten. Die in Japan stark gestiegenen Zinsen hätten die Sorge vor Verlusten auf japanischen Anleihen genährt, hiess es.

Tiefer schlossen auch die Pharma-Schwergewichte Roche (GS: -0,2%) und vor allem Novartis (-1,1%). Sie beide hatten sich am Montag in der ersten Verkaufswelle noch etwas besser als der Markt gehalten. Das dritte Schwergewicht, Nestlé, fiel mit 1,0 Prozent ebenfalls klar zurück.

Die wenigen Blue-Chips-Gewinner wurden vom Hörgerätehersteller Sonova mit einem Plus 2,5 Prozent angeführt. Zudem gewann der Augenheilmittelkonzern Alcon an der Schweizer Börse 2,2 Prozent hinzu. Alcon erhielt durch eine von der Deutschen Bank neu ausgesprochenen Kaufempfehlung Auftrieb, während bei VAT (+2,0%) eine Kurzszielerhöhung durch dieselbe Bank stützte.

In der zweiten Reihe fiel der Kurseinbruch beim Berner Energieversorger BKW (-13%) auf. Etwas überraschend kündigte die BKW eine hohe Wertberichtigung auf dem deutschen Kohlekraftwerk Wilhelmshaven an. Immerhin schloss Finanzchef Martin Zwyssig weitere Korrekturen aus.

Deutliche Kursverluste musste auch die Online-Apotheke DocMorris (-8,6%) hinnehmen. DocMorris verfehlte mit den Umsatzzahlen für 2025 die Markterwartungen. Vor allem die Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten fiel enttäuschend aus.

Auf der Gegenseite waren die Aktien von Komax (+4,4%) nach Vorabzahlen im Aufwind. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen hatte mit Angaben zum Umsatz und Auftragseingang die Vorgaben mehr oder weniger erfüllt. Das sorgte unter Marktteilnehmern für Erleichterung.

Derweil konnten Clariant (+2,4%) von den Plänen des deutschen Henkel-Konzerns profitieren. Dieser will das niederländische Unternehmen Stahl Holdings für bis zu zwei Milliarden Euro kaufen. Clariant ist mit knapp 15 Prozent an Stahl Holdings beteiligt. Valartis (+14%) und Inficon (+6,7%) mit einer Kurszielerhöhung kletterten deutlich in die Höhe.

mk/cf

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

12:25 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Märkte in Fernost schliessen mit Verlusten
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
SMI 13’169.96 -0.81%
SPI 18’198.72 -0.74%
SLI 2’131.53 -0.76%

18:23 ROUNDUP: Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen
18:22 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Verluste nach Rally - Zollsorgen belasten
18:20 Kreise: Qiagen abermals im Zentrum von Übernahmeinteresse
18:18 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Geopolitik setzt Dax weiter zu
18:15 ROUNDUP 3: Vielerorts Staus wegen Warnstreiks - Tunnel gesperrt
18:14 ROUNDUP 2: EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen
18:11 US-Anleihen erneut unter Druck - US-Zolldrohungen verunsichern
18:09 Aktien Europa Schluss: Weitere Verluste nach Rally - Zollsorgen belasten
18:01 Frankreichs Premier drückt Teilhaushalt durch Parlament
17:59 QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus