Aktien Schweiz Schluss: Starker Wochenabschluss bringt positive Gesamtbilanz

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar höher geschlossen. Nach einer verlustreichen Vorwoche resultierte damit auch über die gesamten fünf vergangenen Tage ein solides Plus. Rückenwind kam vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Aber auch am Ölmarkt hat der Preisdruck - zumindest vorübergehend - etwas nachgelassen, dies nach einem Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran. Vielmehr sprach er einmal mehr von "konstruktiven Gesprächen" mit Teheran.

Allerdings sollten die aktuellen Gewinne nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche die Unsicherheitsfaktoren nicht verschwunden seien, warnte ein Händler. "Womöglich haben sich vor allem Schnäppchenjäger auf die Jagd begeben." Weiterhin hängen die Märkte von der Entwicklung des Ölpreises und der Anleiherenditen ab. "Beide zusammen bestimmen derzeit die Sauerstoffzufuhr der Aktienmärkte", fügte er an. Und in beiden Bereichen ist es vor dem Wochenende zur erwähnten leichten Entspannung gekommen. In den USA sind die Aktienmärkte dank nachlassender Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich KI ebenfalls freundlich in den Handel gestartet.

Ölpreise unter Vortagesniveau

Die Ölpreise sind im Vergleich zum Vortag etwas zurückgekommen. Für ein Fass der Sorte Brent kletterte der Preis am Vortag in die Nähe von 106 US-Dollar, im Verlauf des Freitags sank er in der Folge auf klar unter 103 Dollar. Nach Meldungen über den Beschuss eines Tankschiffs im Persischen Golf zog er indes wieder auf über 104 Dollar an.

Der SMI legte am Freitag 1,10 Prozent auf 13'787,40 Punkte zu. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,9 Prozent. Der Mid-Cap-Index SMIM verbesserte sich um 1,05 Prozent auf 3065,94 Punkte und der breite SPI um 1,06 Prozent auf 19'542,69 Zähler.

Als grösster Gewinner gingen UBS (+2,8%) aus dem Handel. Nach einer durchzogenen Woche ergab sich damit immerhin eine positive Wochenbilanz.

Dahinter zogen Alcon (+1,8%) und Sika (+1,7%) überdurchschnittlich an. Der Bauchemiekonzern übernimmt die britische Azpects Group und baut damit das Geschäft im Landschaftsbau aus. Mit Holcim (+1,1%) und Geberit (+0,9%) gewannen auch weitere baunahe Werte hinzu.

Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+1,5%) und Novartis (+1,2%) trugen ebenfalls zum Anstieg des Gesamtmarktes bei. Bei Roche sorgte die Zulassung durch die FDA für die Immuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) zur Behandlung einer bestimmten Form von Dickdarmkrebs für etwas Rückenwind.

Nestlé (+0,1%) markierten - mit Ausnahme des einzigen Verlierers Logitech (-2,5%) - nach einer bislang sehr guten Woche beinahe das Tabellenende. Der Nahrungsmittelkonzern will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln.

Im SMIM stachen Swisscom (-2,3%) und Sunrise (-2,9%) als grösste Verlierer heraus. Händler verwiesen auf eine Branchenschwäche, nachdem der Tech-Konzern SpaceX von Elon Musk Lizenzen für ein Niedrigbandspektrum gekauft hat und mit diesem und den Starlink-Satelliten zum Anbieter landesweiter Mobilfunkdienste werden will.

Adecco (+3,2%) zogen hingegen kräftig an. Zwar legt der Arbeitsvermittler erst in einem Monat die Zahlen zum dritten Quartal vor, unter Analysten macht sich aber schon jetzt ein gewisser Optimismus breit, unter anderem dank Zeitarbeits-Daten vom französischen Arbeitsmarkt im August.

Im breiten Markt fielen die Aktien des erst in der Vorwoche an die Börse gekommenen Unternehmens Infomaniak (-7,9% auf 75,47 Fr.) mit einem markanten Abschlag auf. Der Titel hatte einen starken Börsenstart hingelegt und den ersten Schlusskurs bis am Mittwoch verteidigt. Nun ging es aber zum zweiten Mal in Folge nach unten. Der Titel liegt aber noch immer klar über dem ersten Kurs von 56 Franken.

cf/mk