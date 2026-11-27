Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar höher geschlossen. Dem starken Donnerstag folgte damit ein immer noch solider Gewinn am "Black Friday". An diesem Brückentag nach "Thanksgiving" sind die US-Börsen nur während des halben Tages geöffnet. Dieser hatte es allerdings in sich: Nach der massiven Aufholjagd am Mittwoch, setzten die US-Aktien ihren Aufstieg mit klaren Gewinnen fort; dabei waren die Tech-Aktien an der Nasdaq noch etwas stärker gesucht als diejenigen des Dow Jones. Der Handel hierzulande verlief indes laut einem Händler in ruhigen Bahnen.

Die Erholung der Nasdaq bereits zur Wochenmitte scheine den Risikoappetit der Investoren auch zum Wochenschluss getragen zu haben, fügte er an. Eine Entwarnung für die Aktienmärkte sei dies aber noch nicht. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken seien nur für den Moment etwas in den Hintergrund getreten. Weiterhin schwanke die Stimmung zwischen den drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine Fortsetzung des seit Oktober laufenden Jahresendrallys. Kommende Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf den US-Jobbericht am Freitag. Dieser kann Hinweise bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank vom Januar geben, eine Zinserhöhung um einem Viertelprozentpunkt an der Sitzung vom Dezember ist derzeit an den Märkten fest eingepreist.

Der SMI ging mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 14'879,97 Punkten aus dem Handel. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein Plus von 2,1 Prozent, womit die Verluste der Vorwoche zu einem guten Teil wieder aufgeholt wurden. Von den 20 SMI-Titeln schlossen 15 im Plus und 5 im Minus.

Der Mid-Cap-Index SMIM gewann 0,33 Prozent auf 3197,13 Punkte und der breite SPI 0,43 Prozent auf 20'894,62 Punkte.

Ölpreise wieder etwas höher

Im Fokus blieben weiter auch die Ölpreise. Diese sind in dieser Woche aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wieder gestiegen. Zuletzt haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorgen geschürt. Zum Börsenschluss wurde für ein Fass der Sorte Brent rund 95 US-Dollar verlangt. Im Morgenhandel waren es gar kurzfristig 98 Dollar.

In einem wieder risikofreudigeren Markt erwies sich die defensive Ausrichtung des SMI lediglich bis am frühen Nachmittag als Hemmschuh. Mit Eröffnung der US-Börsen bauten die schon die ganze Woche starken Nestlé (-0,4%) ihre anfänglich grösseren Verlust zu einem guten Teil ab, während Roche und Novartis gar knapp in die Gewinnzone vorrückten.

Die Musik spielte aber einmal mehr vor allem bei den Tech-nahen Titeln. So lagen zum Schluss Logitech (+3,9%) an der Spitze der Blue Chips, während ABB (+0,8%) etwas moderater anzogen. Unter den Top-50 und im breiten Markt waren entsprechend auch VAT (+1,3%), Comet (+3,0%), Huber+Suhner (+2,7%) oder Inficon (+2,0%) gesucht.

AMS Osram (+6,8%) knüpften an die sehr starke Entwicklung der beiden Vortag an, sie profitierten dabei noch immer von einem lukrativen Vertrag mit Samsung.

Im SMI zogen zudem die Finanzwerte Partners Group (+2,5%) und UBS (+1,5%) überdurchschnittlich an, oder auch konjunktursensitive Papiere wie Richemont (+1,6%), Amrize (+1,3%) oder Sika (+1,0%).

Im breiten Markt rückten Stadler Rail (+5,1%) kräftig vor, nachdem das Unternehmen die diesjährigen Finanzziele bestätigt hatte. Mit Blick auf die Kursschwäche in den Tagen zuvor reagierten die Anleger mit Erleichterung auf diesen vertrauensfördernden Schritt.

Noch besser schlugen sich Dottikon mit einem Plus von 7,8 Prozent nach Halbjahreszahlen. Der Pharmazulieferer hat beim Umsatz und besonders beim Ergebnis klar zugelegt.

Bei Bachem (-4,1%) ging die Talfahrt weiter. Nach der Bekanntgabe neuer mittelfristiger Finanzziele sind die Aktien bereits am Donnerstag um beinahe 10 Prozent eingebrochen.

cf/mk