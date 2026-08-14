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14.08.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI vor dem Wochenende im Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag klar im Minus beendet. Nach einem leicht festeren Start verlor der Leitindex SMI schnell an Schwung und rutschte in den roten Bereich - am Nachmittag ging es dann zeitweise noch etwas stärker bergab.

Hintergrund war vor allem seine defensive Ausrichtung, standen doch die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis unter Druck. Händler berichteten von erneuten Umschichtungen aus den defensiven Pharmawerten in Zykliker und Finanzwerte. Ausserdem hätten wohl einige Investorinnen und Investoren vor dem Wochenende einen Teil der Gewinne der jüngsten Zeit mitgenommen.

Grundsätzlich sei die Stimmung aber weiterhin nicht schlecht, meinte ein Händler zum generellen Geschehen. So scheinen die jüngsten Inflationsdaten aus den USA viele Marktteilnehmer einigermassen beruhigt zu haben. Entsprechend flauten die Erwartungen für schnelle Zinserhöhungen in den USA ziemlich ab.

Momentan geht der Markt mit mehr als einer Zweidrittelmehrheit von unveränderten Zinsen bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte September aus. Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum US-Detailhandel fielen zudem weit unter den Erwartungen aus, was die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung weiter senken dürfte.

SMI mit klarem Wochenminus

Der SMI beendete den Tag 0,58 Prozent tiefer auf 14'390,67 Punkten, dies bei einem Tageshoch am frühen Morgen von 14'501 und einem Tagestief am Nachmittag bei 14'342. Dass die Stimmung gar nicht so schlecht war, zeigt sich darin: Unter den 20 Einzeltiteln sind 12 Gewinner und lediglich acht Verlierer zu finden.

Auf Wochensicht ergab sich zwar ein Minus von rund 1 Prozent, doch im Vergleich zu Ende 2025 beträgt das Plus immer noch starke 8,5 Prozent. Werden die im Verlaufe des Jahres bezahlten Dividenden dazu gerechnet, sind es noch rund 3 Prozentpunkte mehr. Der Mid-Cap-Index SMIM büsste derweil am Freitag 0,40 Prozent auf 3196,27 Zähler ein und der breite SPI 0,50 Prozent auf 20'310,57 Punkte.

SMI von Schwergewichten gebremst

Kursbewegende Unternehmensnews im SMI gab es praktisch keine. Unter den grössten Verlierern waren vor allem Gesundheitswerte wie Roche PS (-2,0%), Novartis (-1,1%), Lonza (-1,8%) oder auch die Bald-SMI-Werte Galderma (-3.1%) und Sandoz (-1,0%).

Ausserdem gab es einige Gewinnmitnahmen wie etwa bei Richemont (-1,6% auf 192,45 Fr.). Die Titel des Genfer Luxusgüter-Herstellers hatten im Laufe der Woche erstmals die Marke von 200 Franken überschritten.

Auf der Gewinnerseite war derweil keine einheitliche Branchenzuteilung auszumachen: Alcon (+2,0%), Swiss Re (+1,0%) und Swisscom (+0,7%) hiessen die drei Topwerte. Der Augenheil-Konzern Alcon hatte im Laufe der Woche mit guten Quartalszahlen positiv überrascht.

Stärkere Bewegungen im breiten Markt

Etwas spannender ging es im breiten Markt zu und her. Komax beispielsweise gewannen nach dem Vortagesplus von über zwanzig Prozent weitere 6,9 Prozent. Die Trendwende beim Auftragseingang werde vor allem gefeiert, hiess es im Handel. Analysten sehen denn auch den Tiefpunkt für den Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen überwunden, die Restrukturierungsmassnahmen dürften bald grössere Früchte tragen.

Swissquote gewannen immerhin 2,0 Prozent und erholten sich damit etwas vom Absturz am Vortag (-14%) nach Zahlen. Kepler Cheuvreux senkte im Nachgang dazu zwar das Kursziel, erhöhte aber gleichwohl das Rating auf 'Buy'. Er sieht auf dem aktuellen Niveau ein gutes Chancen-/Risikoverhältnis.

Weit vorne waren auch Leonteq (+7,4%) zu finden. Der bekanntgewordene Beteiligungsausbau durch das UBS Fund Management habe den Aktien heute Rückenwind verliehen, sagte ein Händler.

Zum Schluss allerdings abflachende Gewinne gab es auch bei Temenos (+1,8%). Die Rede war von Übernahmespekulationen im Software-Sektor, der bekanntlich dieses Jahr wegen KI phasenweise stark unter Druck stand.

Ein Kursfeuerwerk zauberten VZ (+7,7%) nach Zahlen hin. Diese seien auf allen Ebenen über den Erwartungen ausgefallen, ausserdem habe sich das Management auch für das zweite Halbjahr optimistisch gezeigt. Mobilezone (+0,6%) konnten nach Zahlen immerhin etwas zulegen.

Klar im Angebot standen hingegen unter anderem Idorsia (-6,0%), Kuros (-5,4%) oder Newron (-4,0%). Hier verwiesen Händler auf Gewinnmitnahmen im US-Biotechnologiesektor.

uh/ls

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