Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der Leitindex SMI drehte nach einem freundlichen Vormittagshandel am Nachmittag in den negativen Bereich. Neben der anhaltenden Unruhe um den US-Technologie-Sektor wurden die Märkte auch von der Androhung einer neuen Zollrunde durch die USA belastet. Von dieser ist auch die Schweiz betroffen.

Die US-Regierung warf China, der EU und einer Reihe weiterer Länder einmal mehr vor, den globalen Wettbewerb zu Ungunsten der USA zu verzerren. Entsprechend kündigte sie an, ab dem neuen Jahr höhere Zölle gegen China, die EU und zahlreiche weitere Länder zu verhängen. Für Waren aus der Schweiz sollen dann, wie auch für solche aus der EU, Zölle von bis zu 15 Prozent gelten.

Neue Konjunkturdaten aus den USA wurden am Mittwoch skeptisch aufgenommen: Ein anhaltender Teuerungsdruck in Verbindung mit einem kräftigen Wachstum des US-BIP liefere der US-Notenbank weitere Argumente für eine Anhebung der Leitzinsen, meinte ein Beobachter. Derweil setzen in den USA die Technologiewerte ihre Talfahrt vom Vortag fort. Anleger flüchteten derzeit in "sichere Häfen" wie etwa Staatsanleihen, hiess es im Markt. Auch der Schweizer Franken legte klar zu.

SMI moderat schwächer

Der SMI schloss am Mittwoch um 0,47 Prozent im Minus bei 14'664,92 Punkten auf dem Tagestief. Der Mid-Cap-Index SMIM gab um 0,49 Prozent auf 3154,08 Punkte nach und der breite SPI verlor 0,51 Prozent auf 20'586,33 Stellen. Auch an den anderen europäischen Börsen ging es abwärts, so verlor der deutsche Dax 1,1 Prozent und der französische CAC40 0,75 Prozent.

Klare Abgaben mussten auch am Schweizer Markt technologienahe Werte hinnehmen. Dazu gehörten auch die ABB-Titel (-3,2%), die zuletzt noch klar vom AI- und Datencenter-Boom profitiert hatten. Deutlich abwärts ging es auch mit Logitech (-1,9%) aber auch mit den im breiten Markt kotierten Titeln von Chipindustrie-Zulieferern wie VAT (-4,1%), Inficon (-4,6%) oder Comet (-5,3%).

Givaudan (-2,3%) mussten eine Kartellbusse der Behörden in den EU und Grossbritannien über rund 250 Millionen Euro vermelden, gleichzeitig trat der Chef der Division Riechstoffe zurück. Ebenfalls betroffen von der Busse ist der Konkurrent DSM-Firmenich (Aktien +0,1%) sowie der US-Konkurrent IFF.

Bankenwerte unter Druck

Unter Druck standen derweil auch Bankenwerte: So schlossen UBS (-1,4%) erneut im Minus, nachdem sie am Vortag nach dem Entscheid der nationalrätlichen Wirtschaftskommission bereits 1,6 Prozent nachgegeben hatten. Schwächer schlossen aber auch Julius Bär (-1,9%) und EFG (-4,0%), die beide in der laufenden Woche ihre Zwischenberichte vorgelegt hatten.

Die SMI-Schwergewichte zeigten sich durchzogen. Die Titel der beiden Basler Pharma-Riesen Roche (-0,9%) und Novartis (-0,4%) schlossen schwächer, nachdem die Titel am Vortag nach positiven Neuigkeiten zu Medikamentenstudien noch klar zugelegt hatten. Gestützt wurden die Indizes dagegen von weiteren Kursgewinnen bei Nestlé (+1,0%).

Gesucht waren Titel aus dem Bausektor wie Amrize (+2,4%), Holcim (+1,4%) oder auch Geberit (+0,7%). Im Handel wurde auf die zuletzt gestiegenen Kurse für Titel im US-Bausektor verwiesen.

AMS-Osram klar fester

Im breiten Markt sprangen AMS Osram (+6,8%) in die Höhe. Das Unternehmen kündigte eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und einen damit verbundenen Einstieg der Samsung-Tochter beim Sensoren- und Lichtkonzern an.

Für die Medmix-Titel (+5,8%) bekräftigten die UBS-Analysten eine Kaufempfehlung, allerdings bei etwa niedrigerem Kursziel. Swatch (Inhaber: +3,0%) rückten getragen von einer Ratingerhöhung auf "Neutral" durch die UBS vor. Davor hatten die Analysten den Titel zum Verkauf empfohlen.

Dagegen sackten die Titel des Zugbauers Stadler (-9,4%) nach einem "Underperform"-Rating durch die Analysten der Bank of America ab.

tp/mk