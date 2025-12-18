Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 48’066 0.4%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’334 -0.1%  Bitcoin 68’591 0.2%  Dollar 0.7947 -0.1%  Öl 60.0 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
ams-OSRAM-Aktie freundlich: Rückkauf von Wandelanleihen geplant
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’128.80 Pkt
21.67 Pkt
1.03 %
17:30:32
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

18.12.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI von Zinssenkungshoffnungen beflügelt

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat die Sitzung vom Donnerstag klar im Plus beeendet. Dabei hat der Leitindex SMI von den US-Makrodaten am Nachmittag Anschub erhalten und auf einem Tageshoch geschlossen. Grund waren tiefere Inflationzahlen für den November als vom Markt erwartet. Dies unterstütze Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr, schrieb ein Analyst in einem ersten Kommentar. Zuvor hatten die am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft.

Allerdings könnte die Berechnung der Novemberdaten fehleranfällig gewesen sein, merkte eine andere Marktbeobachterin an. Denn wegen des Shutdowns fehlten gewisse wichtige Daten für den Oktober. Zudem könnte in den Novemberdaten die Zeit zum Monatsende hin, die typischerweise von vielen Rabattaktionen geprägt ist, eher überrepräsentiert sein, hiess es weiter. Die Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kurz davor schlug derweil keine grossen Wellen. Die EZB beliess den für den Markt wichtigen Einlagensatz wie erwartet bei 2,0 Prozent. "Der Markt hat zusätzliche Zinssenkungen inzwischen vollständig ausgepreist", sagte ein Börsianer dazu.

Der SMI schloss um 0,82 Prozent höher auf 13'136,08 Punkten. Kurz nach Eröffnung war der Leitindex noch auf 12'998 Punkte gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann sogar 1,03 Prozent hinzu auf 2128,80 und der breite SPI 0,91 Prozent auf 18'054,91 Zähler. Alle ausser drei SLI-Werte (Straumann, Novartis und Zurich) schlossen im Plus.

An die Spitze der Gewinner kletterten die Finanzwerte Partners Group (+3,0%) sowie Julius Bär und UBS (je +2,5%). Die Titel profitierten unter anderem von Zinssenkungshoffnungen in den USA. Die Titel der Grossbank UBS waren nach einem guten Lauf zudem von Umschichtungen innerhalb des europäischen Bankensektors betroffen.

Gesucht waren auch Zykliker wie Amrize (+2,1%), Holcim (+1,8%), Sika (+1,5%) oder ABB (+1,4%). Letztere hatte am Morgen zudem eine Übernahme in Finnland bekanntgegeben.

Ebenfalls Anschub erhielten die Tech-Werte VAT (+2,7%) sowie am breiten Markt Comet (+10,7%), Inficon (+2,7%) und Ams Osram (+1,2%). Grund dafür war laut Marktteilnehmern unter anderem ein optimistischer Ausblick des US-Speicherchipspezialisten Micron. Die starke Nachfrage nach Speicherchips begünstige eine Expansion auf der Kapazitätsseite, hiess es. Bei Comet kam es nach einer Kaufempfehlung durch Oddo zudem zu Deckungskäufen.

Ebenfalls gestärkt zeigten sich Nestlé (+0,7%). Nach der gestrigen Kurserholung war am Markt von Anschlusskäufen zu hören. Mit Lindt&Spüngli (+1,0%), Emmi (+2,1%), Orior (+5,8%) und Barry Callebaut (+2,2%) waren weitere Aktien aus dem Nahrungsmittelbereich gefragt. Bei Letzteren gab es laut Händlern weitere Spekulationen über eine Abspaltung des Kakao-Geschäfts.

Die Aktien von Swatch (+1,3%) und Richemont (+0,9%) schlossen derweil trotz schwachen Uhrenexportzahlen und anfänglichen Verlusten solide im Plus.

Auf den hinteren Rängen legten Avolta (+1,9%) zu. Der Reisedetailhändler hat als erster internationale Betreiber seit einer Generation Zugang zum Duty-Free-Markt an einem chinesischen Flughafen erhalten. Bei SMG (-2,7%) berichteten Händler von "Verleiderverkäufen", während bei Cicor (-1,7%) eine rasche Erholung nach dem jüngsten Kurseinbruch ausblieb.

ls/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:52 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12:14 BNP Paribas: Ausblick 2026
09:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Künstliche Intelligenz – Gekommen, um zu bleiben/Rohstoffe – Eine wichtige Rolle
09:37 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
07:54 Cisco erreicht wieder historische Werte
17.12.25 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.82 19.59 U9VBSU
Short 13’909.40 13.71 SYNBEU
Short 14’434.68 8.80 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’132.42 18.12.2025 17:30:00
Long 12’545.69 19.16 SHAB3U
Long 12’266.53 13.71 S1FBXU
Long 11’759.22 8.92 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Keine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’127.96 0.99%

finanzen.net News

Datum Titel
18:58 Mehr Produktsicherheit beim Online-Handel
18:58 Israel unterzeichnet Vertrag mit Berlin über Raketenabwehr-Erweiterung
18:44 US-Sanktionen gegen weitere Richter des Weltstrafgerichts
18:41 Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu
18:40 Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu
18:14 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an
18:07 Lukaschenko brüstet sich mit russischer Mittelstreckenrakete
17:55 Aktien Europa Schluss: Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an
17:51 Krankmeldungen im Einzelhandel auf höchstem Stand seit 2003
17:48 ROUNDUP 2/Estland: Illegaler Grenzübertritt durch russische Grenzschützer