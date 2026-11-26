Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kräftig zugelegt. Insbesondere Techwerte und Zykliker waren wieder gefragt. Grund dafür war eine spektakuläre Kehrtwende an der Wall Street am Vortag, die erst nach Börsenschluss in Europa erfolgte.

An der Nasdaq war die Stimmung am Mittwoch zunächst schlecht gewesen. Kurz vor einem neuen Tief seit April übernahmen jedoch Schnäppchenjäger das Ruder von den Pessimisten. Am Donnerstag blieb die US-Börse dann wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen. Da neue Impulse fehlten, folgten die europäischen Märkte weitgehend den freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien, wie ein Marktbeobachter festhielt.

Mit Blick auf KI- und Tech-Aktien sagte ein Händler, nach der Korrektur in der zweiten Jahreshälfte beginne nun eine zweite Phase, in der sich die tatsächlichen Gewinner der KI-Technologie herauskristallisierten. Zweifel an der Finanzierbarkeit der KI-Investitionen sowie Zinssorgen und Zollrisiken bleiben allerdings bestehen.

SMI mit breiten Gewinnen

Der SMI schloss um 1,04 Prozent höher bei 14'817,68 Punkten. Im Handelsverlauf war der Leitindex bis auf 14'858 Punkte gestiegen. Bis auf Galderma und Sandoz notierten alle der 20 Titel im Plus.

Der Mid-Cap-Index SMIM gewann 1,03 Prozent hinzu auf 3186,70 Punkte und der breite SPI 1,07 Prozent auf 20'805,79 Zähler. Die europäischen Börsen stiegen teilweise mehr als 2 Prozent.

Hierzulande erhielten unter den Top-50 ABB (+3,0%), Logitech und VAT (je +2,4%) Rückenwind von der Techerholung. In den hinteren Reihen rückten Comet (+3,2%), Inficon (+1,4%) oder Huber+Suhner (+3,6%) vor. Diese waren am Vortag noch deutlich unter Druck geraten.

Die UBS fand in einer Nebenwerte-Studie beruhigende Worte zur Situation bei KI-Rechenzentren. AMS Osram wurden sogar um über 13 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Partnerschaft mit Samsung profitierte.

Zykliker gesucht

Gesucht waren auch baunahe Zykliker wie Amrize (+4,2%), Sika (+2,4%) und Holcim (+1,9%). Letztere wurden von einem wohlwollenden Kommentar der Bank Vontobel gestützt.

Auch Richemont (+2,1%) im SMI und Swatch (+4,9%) im breiten Markt gehörten zu den grössten Gewinnern. Bei Swatch sprachen Händler nach der gestrigen Heraufstufung durch die UBS von Anschlusskäufen.

Die Finanzwerte UBS (+2,0%) und Partners Group (+1,7%) legten ebenfalls zu. Beim Versicherer Zurich (+1,2%) half eine Kurszielerhöhung durch Octavian. Givaudan (+0,9%) grenzten die Verluste vom Vortag nach der Bekanntgabe einer hohen Kartellbusse etwas ein.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,1%) und Roche (+0,8%) hinkten in der wieder risikofreudigeren Stimmung etwas hinterher. Pharma- und Lebensmittelwerte hatten sich zuletzt als "sichere Häfen" bewährt, hiess es im Markt.

Bachem und Orior unter Druck

Im breiten Markt standen Bachem (-9,8%) nach enttäuschenden neuen Mittelfristzielen unter Druck. Die Branchennachbarn Siegfried (+0,3%) und Lonza (+0,9%) hielten sich besser.

Orior (-5,7%) fielen nach einer neuerlichen Gewinnwarnung klar zurück. Analysten sahen darin einen erheblichen Rückschlag für die operative Erholung.

Die Aktien der Swiss Marketplace Group SMG (+3,0%) wurden in einer Branchenstudie von Stifel verteidigt. Bei SPS (+1,7%) war im Markt von Umschichtungen aus anderen europäischen Immobilienbeteiligungsaktien zu hören.

ls/mk