Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag kräftig zugelegt. Auslöser war eine breite Euphorie nach dem überraschenden Comeback von Nvidia-Gründer Jensen Huang an die Konzernspitze. Besonders Aktien aus dem Technologiesektor profitierten davon.

Die Techwerte hatten bereits am Morgen nach der verlustreichen Vorwoche zu einer Erholung angesetzt. Den entscheidenden Schub erhielten sie am Nachmittag, als der US-Chipriese Nvidia die Rückkehr von Jensen Huang als CEO und Präsident bekanntgab. "Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub", kommentierte ein Marktbeobachter. Die Erleichterung reiche dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus.

In der Folge liess auch die Nervosität an den Märkten etwas nach. So fiel der als "Angstbarometer" geltende Volatilitätsindex VSMI bis zum Abend wieder unter die Marke von 20 Punkten. Diese hatte er am vergangenen Freitag erstmals seit April überschritten. Wie es mit den Technologieaktien weitergehe, hänge nun vor allem davon ab, ob die jüngste Schwäche lediglich eine Korrektur nach einem starken Lauf gewesen sei oder den Beginn einer längeren Baisse markiere, hiess es in einem Expertenbericht.

SMI mit breiten Gewinnen

Der SMI gewann zum Wochenstart 1,12 Prozent auf 14'735,64 Punkte und machte damit den Verlust vom vergangenen Freitag (-1,02%) mehr als wett. Von den 20 SMI-Titeln schlossen alle bis auf Nestlé im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM rückte um 0,73 Prozent auf 3180,08 Punkte vor und der breite SPI sogar um 1,08 Prozent auf 20'716,03 Zähler.

Auch die europäischen Börsen wie der deutsche Dax und der französische Cac 40 schlossen mehr als 1 Prozent im Plus, während sich die Börsen in den USA noch stärker erholten. Am Freitag hatte der techlastige Nasdaq 100 allerdings noch fast sechs Prozent eingebüsst.

Den Ton gaben am Montag die Tech- und Halbleiterwerte an. Im SMI katapultierten sich ABB (+4,6%) an die Spitze und bei den Top-50 waren VAT (+5,3%) besonders gefragt. Aber auch im breiten Markt gehörten technahe Titel wie AMS Osram (+8,1%), Comet (+6,9%) oder Inficon (+6,1%) zu den grössten Gewinnern. Schub erhielten auch die Rechenzentren-Zulieferer Belimo (+5,0%), Accelleron (+3,9%) und Huber+Suhner (+3,6%). Diese hatten zuletzt allesamt unter verstärkten KI-Sorgen gelitten.

Bei den Blue Chips zogen zudem Richemont (+3,2%), Sandoz (+3,1%) und Partners Group (+1,9%) überdurchschnittlich an. Zykliker wie Richemont wurden am vergangenen Freitag noch aus den Portfolios gestossen. Nun kam es zur Gegenbewegung. Sandoz erhielten Rückenwind von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" von "Hold". Und Partners Group kann nach dem Segen der Anteilseigner einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umbauen.

Defensive weniger gefragt

Die defensiven Schwergewichte Roche (+0,6%), Novartis (+0,2%) und Nestlé (-0,8%) waren in diesem Marktumfeld weniger gefragt. Im breiteren Markt gaben auch Barry Callebaut (-2,5%) und Lindt&Sprüngli (-0,7%) nach.

Der Pharmakonzern Roche hat für seinen Hoffnungsträger Giredestrant am Abend von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine wichtige Zulassung erhalten.

Im SMIM fielen Julius Bär (-1,8%) mit Verlusten auf. Der am Morgen vorgelegte Zahlenkranz wurde von Analysten als "gemischt" bewertet, wobei besonders auf den enttäuschenden Neugeldzufluss verwiesen wurde.

ls/mk