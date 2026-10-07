Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’677 -1.0%  SPI 19’382 -0.9%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’943 -0.6%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 6’116 -1.0%  Gold 4’127 0.4%  Bitcoin 69’130 -0.3%  Dollar 0.8335 0.0%  Öl 104.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Newron-Aktie bricht ein: FDA-Schreiben zu klinischem Stopp erhalten
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’202.19 Pkt
-18.73 Pkt
-0.84 %
10:10:39
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

07.10.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI von hohen Anleihenrenditen und Ölpreisen belastet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem richtungslosen Handelstag wenig verändert geschlossen. Belastet wurde die Stimmung von hohen Anleihenrenditen und wieder steigenden Ölpreisen. Dagegen wurde der hiesige Leitindex SMI von den klar festeren Pharma-Schwergewichten Novartis und Roche gestützt.

In den USA kletterte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2002. In Europa stand derweil erneut vor allem die Entwicklung der französischen Staatspapiere im Vordergrund. Der Chef der französischen Zentralbank sah sein Land in einem Radiointerview mit Blick auf das Staatsdefizit in einer "Risikozone" und mahnte einen soliden Haushaltsplan für 2027 an.

Keine Entspannung gab es am Ölmarkt, wo die Notierungen vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormus wieder anzogen. Derzeit zeichneten sich weder sinkende Energiepreise noch glaubwürdige Massnahmen zur Stabilisierung der hohen Staatsverschuldung ab, kommentierte ein Marktanalyst. Umso mehr würden die Anleger in dem am Mittwochabend anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf Hinweise für den weiteren Zinskurs achten.

Schwache Bankenwerte

Der SMI ging am Mittwoch 0,14 Prozent im Plus bei 13'808,42 Punkten aus dem Handel. Von den 20 Titeln schlossen alle ausser drei in der Gewinnzone. Der Mid-Cap-Index SMIM gab dagegen um 0,53 Prozent auf 3050,91 Punkte nach und der breite SPI verlor 0,04 Prozent auf 19'555,48 Zähler. Die wichtigen europäischen Märkte schlossen deutlich schwächer.

Unter Druck standen nicht zuletzt Bankenwerte und zyklische Titel: Deutliche Abschläge gab es etwa für die Julius Bär-Aktien (-3,9%), die ihre jüngsten Gewinne dank dem Ende der Finma-Untersuchung und der Ankündigung von Aktienrückkäufen mittlerweile vollständig eingebüsst haben. Auch UBS (-3,1%) gaben im Umfeld europaweit schwacher Bankentitel deutlich nach.

Deutliche Kursabgaben gab es auch für Industrie- und Bauwerte wie ABB und Holcim (je -3,3%), Amrize (-2,7%) und Sika (-1,0%). Schwächer schlossen die in diesem Jahr sehr stark gelaufenen Aktien des Chipindustrie-Zulieferers VAT (-2,3%). Die Analysten von Berenberg erhöhten am Mittwoch zwar ihre Gewinnprognosen für das Industrieunternehmen, angesichts der hohen Bewertung blieben sie aber bei ihrer "Hold"-Empfehlung.

Durchzogen zeigten sich die Versicherungswerte: So schlossen die Aktien von Swiss Life und Zurich (je -0,7%) wie auch von HelvetiaBaloise (-0,4%) schwächer. Mit Gewinnen gingen dagegen die Titel des Rückversicherers Swiss Re (+0,5%) aus dem Handel, die damit auch weiterhin nahe ihren Jahreshöchstwerten notieren.

Starke Gesundheitswerte

Gesucht waren am Mittwoch aber vor allem defensive Werte wie die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (+0,5%) oder die Titel des Schokoladeherstellers Lindt&Sprüngli (+1,5%), die sich damit von den Anfang Woche erreichten Jahrestiefständen erholen. Deutlich im Plus schlossen auch Swisscom (+2,9%).

Klare Avancen gab es auch für Gesundheitswerte wie Galderma (+0,8%) oder Sandoz (+1,4%). Als stärkste SMI-Werte gingen die Pharma-Schwergewichte Novartis (+2,4%) und Roche (+1,9%) aus dem Handel, die damit auch den Bluechip-Index zum Börsenschluss noch ins Plus zogen.

Am breiten Markt schlossen Montana Aerospace (+3,1%) mit klaren Avancen nach einem Investorentag in einem rumänischen Produktionswerk. Die Titel der Online-Apotheke DocMorris (+5,7%) profitierten von positiven Analystenkommentaren für die deutsche Konkurrentin Redcare.

tp/ys

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
09:15 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’327.80 19.56 SFBR9U
Short 14’625.85 13.79 S1B74U
Short 15’152.61 8.98 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’676.59 08.10.2026 10:08:40
Long 13’187.19 19.29 SYBDXU
Long 12’889.54 13.65 BSUBWU
Long 12’341.78 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS
Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’676.59 -0.95%
SPI 19’384.02 -0.88%
SMIM 3’035.09 -0.52%
SLI 2’201.33 -0.88%