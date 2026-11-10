Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9221 0.1%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’057 0.6%  Bitcoin 60’960 0.3%  Dollar 0.8264 0.1%  Öl 92.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Galderma133539272Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
E.ON-Aktie: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
Siemens Energy-Aktie: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Bilfinger-Aktie: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang
RWE-Aktie: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen
Alcon-Aktie: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Suche...
ETF Sparplan

SMI 998089 / CH0009980894

15’037.94
Pkt
91.79
Pkt
0.61 %
10.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

10.11.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI trotzt US-Inflation und nähert sich Rekordhoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich zugelegt und den Handel nahe seinem Allzeithoch beendet. Der Leitindex SMI liess sich dabei auch von überraschend hohen US-Inflationszahlen und einer schwachen Wall Street nicht aus der Ruhe bringen. Rückenwind lieferten die weiter gesunkenen Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg.

Die US-Konsumentenpreise stiegen im Oktober mit 0,4 Prozent zum Vormonat stärker als erwartet. Auch die Kerninflation fiel höher aus als prognostiziert. Damit gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember als nahezu sicher. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen grösseren Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. An der Wall Street gaben die wichtigsten Indizes daraufhin nach, während die Renditen amerikanischer Staatsanleihen kräftig anzogen.

Für Entlastung sorgten die Ölpreise. Brent fiel zeitweise unter 90 Dollar je Fass, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran als höchst unwahrscheinlich bezeichnet hatte.

SMI noch 55 Punkte unter Rekordhoch

Der SMI gewann 0,61 Prozent auf 15'037,94 Punkte. Zum Allzeithoch von 15'092,56 Punkten fehlten damit knapp 55 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM legte um 0,01 Prozent auf 3237,42 Punkte zu. Der breite SPI stieg um 0,53 Prozent auf 21'144,31 Punkte. Auch die übrigen europäischen Börsen schlossen mehrheitlich im Plus.

Im SMI standen 17 Gewinnern 3 Verlierer gegenüber. An der Spitze lagen Richemont (+2,7%). Die Aktien profitierten neben Entspannungssignalen um Nahost auch vom optimistischen Ausblick des britischen Uhrenhändlers Watches of Switzerland, der seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte. Auch Swatch (+2,6%) waren vor diesem Hintergrund gefragt.

Deutlich im Plus schlossen zudem die Bauwerte Geberit (+1,5%), Sika (+1,4%) und Holcim (+0,9%). Auch Finanzwerte wie UBS (+1,5%), Swiss Life (+1,0%) und Julius Bär (+1,7%) zogen an.

Die Schwergewichte Nestlé (+0,3%) und Novartis (+0,8%) trugen ebenfalls zu den Kursgewinnen bei. Roche (+0,2%) legten dagegen nur leicht zu.

ABB (+0,6%) gaben einen Grossteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Am Markt bestanden Hoffnungen, dass der Verkauf der Robotiksparte an Softbank trotz chinesischer Bedenken noch zustande kommen könnte.

Zu den Verlierern zählten Amrize (-1,8%), Galderma (-1,1%) und Sandoz (-1,3%).

LEM brechen trotz starker Zahlen ein

Bei den Nebenwerten fielen insbesondere Lem (-7,2%) auf. Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers waren nach starken Halbjahreszahlen zunächst um mehr als 4 Prozent gestiegen, drehten im Tagesverlauf aber kräftig ins Minus. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität hatten zunächst überzeugt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde von Analysten allerdings als eher vorsichtig eingestuft.

Unter Druck standen auch Sunrise (-4,1%). Der Telekomkonzern hatte Quartalszahlen vorgelegt, welche die Erwartungen weitgehend erfüllten. Analysten verwiesen allerdings auf den anhaltend intensiven Wettbewerb. Zwar gelten die Bewertung und die Dividendenrendite als attraktiv, die Risiken bleiben jedoch bestehen.

Auch PSP Swiss Property (-1,0%) gaben nach. Die Ergebnisse des Immobilienkonzerns blieben trotz eines Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück. Die bestätigten Jahresziele galten laut Analysten allerdings als nicht gefährdet.

Auf der Gewinnerseite stachen DocMorris (+6,5%) hervor. Die Aktien des Online-Apothekenbetreibers profitierten von einer Hochstufung durch die Zürcher Kantonalbank. BKW (+1,7%) waren ebenfalls gefragt, nachdem der Energiekonzern seine Jahresprognose bestätigt hatte.

Rieter (-2,6%) litten unter einer Kurszielsenkung durch die UBS. Adecco (-0,9%) gaben vor der Zahlenvorlage vom Donnerstag nach.

Bei den Technologiewerten war die anfängliche Euphorie weitgehend verflogen. AMS Osram (+0,2%) schlossen nur knapp im Plus, während VAT (+0,9%) zulegten.

to/ra

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10.11.26 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
10.11.26 SMI startet freundlich in die Woche
10.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 S03BFU
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 15’037.94 0.61%
SPI 21’144.31 0.53%
SMIM 3’237.42 0.01%
SLI 2’409.84 0.47%