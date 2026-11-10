SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
10.11.2026 18:15:36
Aktien Schweiz Schluss: SMI trotzt US-Inflation und nähert sich Rekordhoch
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich zugelegt und den Handel nahe seinem Allzeithoch beendet. Der Leitindex SMI liess sich dabei auch von überraschend hohen US-Inflationszahlen und einer schwachen Wall Street nicht aus der Ruhe bringen. Rückenwind lieferten die weiter gesunkenen Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg.
Die US-Konsumentenpreise stiegen im Oktober mit 0,4 Prozent zum Vormonat stärker als erwartet. Auch die Kerninflation fiel höher aus als prognostiziert. Damit gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember als nahezu sicher. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen grösseren Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. An der Wall Street gaben die wichtigsten Indizes daraufhin nach, während die Renditen amerikanischer Staatsanleihen kräftig anzogen.
Für Entlastung sorgten die Ölpreise. Brent fiel zeitweise unter 90 Dollar je Fass, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran als höchst unwahrscheinlich bezeichnet hatte.
SMI noch 55 Punkte unter Rekordhoch
Der SMI gewann 0,61 Prozent auf 15'037,94 Punkte. Zum Allzeithoch von 15'092,56 Punkten fehlten damit knapp 55 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM legte um 0,01 Prozent auf 3237,42 Punkte zu. Der breite SPI stieg um 0,53 Prozent auf 21'144,31 Punkte. Auch die übrigen europäischen Börsen schlossen mehrheitlich im Plus.
Im SMI standen 17 Gewinnern 3 Verlierer gegenüber. An der Spitze lagen Richemont (+2,7%). Die Aktien profitierten neben Entspannungssignalen um Nahost auch vom optimistischen Ausblick des britischen Uhrenhändlers Watches of Switzerland, der seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte. Auch Swatch (+2,6%) waren vor diesem Hintergrund gefragt.
Deutlich im Plus schlossen zudem die Bauwerte Geberit (+1,5%), Sika (+1,4%) und Holcim (+0,9%). Auch Finanzwerte wie UBS (+1,5%), Swiss Life (+1,0%) und Julius Bär (+1,7%) zogen an.
Die Schwergewichte Nestlé (+0,3%) und Novartis (+0,8%) trugen ebenfalls zu den Kursgewinnen bei. Roche (+0,2%) legten dagegen nur leicht zu.
ABB (+0,6%) gaben einen Grossteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Am Markt bestanden Hoffnungen, dass der Verkauf der Robotiksparte an Softbank trotz chinesischer Bedenken noch zustande kommen könnte.
Zu den Verlierern zählten Amrize (-1,8%), Galderma (-1,1%) und Sandoz (-1,3%).
LEM brechen trotz starker Zahlen ein
Bei den Nebenwerten fielen insbesondere Lem (-7,2%) auf. Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers waren nach starken Halbjahreszahlen zunächst um mehr als 4 Prozent gestiegen, drehten im Tagesverlauf aber kräftig ins Minus. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität hatten zunächst überzeugt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde von Analysten allerdings als eher vorsichtig eingestuft.
Unter Druck standen auch Sunrise (-4,1%). Der Telekomkonzern hatte Quartalszahlen vorgelegt, welche die Erwartungen weitgehend erfüllten. Analysten verwiesen allerdings auf den anhaltend intensiven Wettbewerb. Zwar gelten die Bewertung und die Dividendenrendite als attraktiv, die Risiken bleiben jedoch bestehen.
Auch PSP Swiss Property (-1,0%) gaben nach. Die Ergebnisse des Immobilienkonzerns blieben trotz eines Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück. Die bestätigten Jahresziele galten laut Analysten allerdings als nicht gefährdet.
Auf der Gewinnerseite stachen DocMorris (+6,5%) hervor. Die Aktien des Online-Apothekenbetreibers profitierten von einer Hochstufung durch die Zürcher Kantonalbank. BKW (+1,7%) waren ebenfalls gefragt, nachdem der Energiekonzern seine Jahresprognose bestätigt hatte.
Rieter (-2,6%) litten unter einer Kurszielsenkung durch die UBS. Adecco (-0,9%) gaben vor der Zahlenvorlage vom Donnerstag nach.
Bei den Technologiewerten war die anfängliche Euphorie weitgehend verflogen. AMS Osram (+0,2%) schlossen nur knapp im Plus, während VAT (+0,9%) zulegten.
to/ra
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.