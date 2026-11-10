Aktien Schweiz Schluss: SMI trotzt US-Inflation und nähert sich Rekordhoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich zugelegt und den Handel nahe seinem Allzeithoch beendet. Der Leitindex SMI liess sich dabei auch von überraschend hohen US-Inflationszahlen und einer schwachen Wall Street nicht aus der Ruhe bringen. Rückenwind lieferten die weiter gesunkenen Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg.

Die US-Konsumentenpreise stiegen im Oktober mit 0,4 Prozent zum Vormonat stärker als erwartet. Auch die Kerninflation fiel höher aus als prognostiziert. Damit gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember als nahezu sicher. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen grösseren Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. An der Wall Street gaben die wichtigsten Indizes daraufhin nach, während die Renditen amerikanischer Staatsanleihen kräftig anzogen.

Für Entlastung sorgten die Ölpreise. Brent fiel zeitweise unter 90 Dollar je Fass, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran als höchst unwahrscheinlich bezeichnet hatte.

SMI noch 55 Punkte unter Rekordhoch

Der SMI gewann 0,61 Prozent auf 15'037,94 Punkte. Zum Allzeithoch von 15'092,56 Punkten fehlten damit knapp 55 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM legte um 0,01 Prozent auf 3237,42 Punkte zu. Der breite SPI stieg um 0,53 Prozent auf 21'144,31 Punkte. Auch die übrigen europäischen Börsen schlossen mehrheitlich im Plus.

Im SMI standen 17 Gewinnern 3 Verlierer gegenüber. An der Spitze lagen Richemont (+2,7%). Die Aktien profitierten neben Entspannungssignalen um Nahost auch vom optimistischen Ausblick des britischen Uhrenhändlers Watches of Switzerland, der seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte. Auch Swatch (+2,6%) waren vor diesem Hintergrund gefragt.

Deutlich im Plus schlossen zudem die Bauwerte Geberit (+1,5%), Sika (+1,4%) und Holcim (+0,9%). Auch Finanzwerte wie UBS (+1,5%), Swiss Life (+1,0%) und Julius Bär (+1,7%) zogen an.

Die Schwergewichte Nestlé (+0,3%) und Novartis (+0,8%) trugen ebenfalls zu den Kursgewinnen bei. Roche (+0,2%) legten dagegen nur leicht zu.

ABB (+0,6%) gaben einen Grossteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Am Markt bestanden Hoffnungen, dass der Verkauf der Robotiksparte an Softbank trotz chinesischer Bedenken noch zustande kommen könnte.

Zu den Verlierern zählten Amrize (-1,8%), Galderma (-1,1%) und Sandoz (-1,3%).

LEM brechen trotz starker Zahlen ein

Bei den Nebenwerten fielen insbesondere Lem (-7,2%) auf. Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers waren nach starken Halbjahreszahlen zunächst um mehr als 4 Prozent gestiegen, drehten im Tagesverlauf aber kräftig ins Minus. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität hatten zunächst überzeugt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde von Analysten allerdings als eher vorsichtig eingestuft.

Unter Druck standen auch Sunrise (-4,1%). Der Telekomkonzern hatte Quartalszahlen vorgelegt, welche die Erwartungen weitgehend erfüllten. Analysten verwiesen allerdings auf den anhaltend intensiven Wettbewerb. Zwar gelten die Bewertung und die Dividendenrendite als attraktiv, die Risiken bleiben jedoch bestehen.

Auch PSP Swiss Property (-1,0%) gaben nach. Die Ergebnisse des Immobilienkonzerns blieben trotz eines Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück. Die bestätigten Jahresziele galten laut Analysten allerdings als nicht gefährdet.

Auf der Gewinnerseite stachen DocMorris (+6,5%) hervor. Die Aktien des Online-Apothekenbetreibers profitierten von einer Hochstufung durch die Zürcher Kantonalbank. BKW (+1,7%) waren ebenfalls gefragt, nachdem der Energiekonzern seine Jahresprognose bestätigt hatte.

Rieter (-2,6%) litten unter einer Kurszielsenkung durch die UBS. Adecco (-0,9%) gaben vor der Zahlenvorlage vom Donnerstag nach.

Bei den Technologiewerten war die anfängliche Euphorie weitgehend verflogen. AMS Osram (+0,2%) schlossen nur knapp im Plus, während VAT (+0,9%) zulegten.

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