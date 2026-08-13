Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Swiss Re12688156Idorsia36346343Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’327.30 Pkt
5.57 Pkt
0.24 %
17:31:47
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

13.08.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI stoppt Talfahrt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit festeren Notierungen abgeschlossen und damit die jüngste Verlustserie gestoppt. Angesichts der nach wie vor ungeklärten Lage im Nahen Osten, der Fragezeichen betreffend der US-Zinsentwicklung sowie der hohen Bewertungsniveaus blieb die Stimmung am Markt allerdings von Zurückhaltung geprägt. Überdies wurde der Schweizer Leitindex SMI von den Abgaben der Pharmaschwergewichten zurückgebunden und konnte sich trotz kräftiger Unterstützung von Nestlé nicht bis Handelsende über der Marke von 14'500 Punkten halten.

Positiv fallen in diesen Tagen an den internationalen Börsenplätzen die am Mittwoch publizierten US-Inflationsdaten ins Gewicht. Im Juli hatte der Auftrieb der Konsumentenpreise nachgelassen, womit sich die Spekulation auf eine Zinsanhebung der US-Notenbank Fed im September weiter abschwächte. Am Donnerstag bestätigten Daten zu den Produzentenpreisen dieses Bild. "Die wichtigen US-Inflationszahlen kamen genau wie erwartet - und das beruhigt den Markt erst einmal", so ein Händler.

Allerdings machen sich am Markt nach den zuletzt vielerorts gesehenen Rekordläufen erste Überhitzungserscheinungen bemerkbar, hielt ein anderer Händler fest. Die Luft werde dünner und eine Konsolidierung erscheine angesichts der ambitionierten Kurshöhen gesund. Zugleich schwebe der Iran-Krieg "weiterhin wie ein klassisches Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger", hiess es im Markt. Zeichen dafür waren Berichte über einen Angriff der Huthi-Rebellen auf eine saudische Raffinerie.

SMI von Pharmaschwergewichten gebremst

Der SMI schloss den Handel am Donnerstag, der von auffällig hohen Handelsvolumen geprägt war, mit 0,18 Prozent auf 14'475,13 Punkten im Plus ab. In der Spitze war er bis auf 14'526 Stellen vorgerückt, das Tagestief hatte er kurz nach Börsenstart bei 14'459 Zählern gesetzt. Am Ende standen von den 20 Titeln 9 im Plus und 11 im Minus.

Der Index der mittelgrossen Unternehmen SMIM gewann 0,21 Prozent auf 3209,03 Punkte und der breite SPI ebenfalls 0,21 Prozent auf 20'413,39 Punkte. Andere europäische Märkte schlossen derweil im Minus, während sich die Börsen an der Wall Street unterschiedlich entwickeln.

Das SMI-Gewinnerfeld führten Kühne+Nagel (+3,1%) und Logitech (+2,6%) an. In beiden Fällen verwiesen Händler auf Zahlen der Konkurrenz als treibende Kraft. Kühne+Nagel wurden von guten Zahlen der dänischen Reederei Møller-Mærsk und einer erneuten Prognoseerhöhung angeschoben. Bei Logitech war es Cisco, wobei der US-Netzwerkausrüster im Ausblick enttäuschte.

Einen kräftigen Aufschwung verzeichneten auch Nestlé (+2,5% auf 81,07 Fr.). Beim Nahrungsmittelmulti habe der gestrige Fall unter die Marke von 80 Franken Gelegenheitskäufe ausgelöst, so ein Händler. Die beiden weiteren Schwergewichte Roche (PS: -0,9%) und Novartis (-0,4%) bremsten dagegen den Gesamtmarkt.

Noch grössere Einbussen verbuchten im SMI Partners Group (-0,9%), Sika (-1,0%) und Amrize (-1,3%).

Swissquote mit Einbruch - Komax mit Sprung

Im breiter gefassten Geschäft brachen die Swissquote-Papiere nach schwachen Zahlen um 14 Prozent ein. Die Onlinebank hatte in der ersten Jahreshälfte einen Einbruch im Geschäft mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen erlitten und senkte die Ziele für das Gesamtjahr.

Auf der Gegenseite waren die Biotechfirma Kuros (+0,6%), der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace (+1,9%), der Laborausrüster Tecan (+6,9%) und vor allem Komax (+21%) nach der Zahlenvorlage an der Börse gesucht. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen hatte die Anleger mit Angaben zur Auftragslage überzeugt.

Die Kantonalbanken aus Basel (PS: +1,2%), Thurgau (PS: +2,2%) und Glarus (Aktie: +0,8%) hatten ebenfalls über die erste Jahreshälfte 2026 berichtet. Derweil hat das Immobilienunternehmen Varia US mit Brookfield den lange gesuchten strategischen Partner gefunden, was zu einer Kurserholung (+4,3%) führte. Seit Jahresbeginn verbleiben die Titel aber klar im Minus.

mk/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’475.13 0.18%
SPI 20’413.39 0.21%
SMIM 3’209.03 0.21%
SLI 2’327.30 0.24%