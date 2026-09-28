Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’577 -0.5%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9460 0.3%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’129 -3.7%  Bitcoin 69’540 -0.8%  Dollar 0.8318 0.3%  Öl 105.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen
SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance
thyssenkrupp-Aktie: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’106.65
Pkt
-7.03
Pkt
-0.23 %
17:30:29
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

28.09.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI startet gedämpft in neue Woche

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI pendelte dabei um die Marke von 14'000 Punkten und schloss schliesslich knapp darunter. Zu den grössten Gewinnern zählten die Novartis-Aktien, während Roche nach einem Investorenanlass nachgaben.

International dämpften der Nahost-Konflikt, steigende Ölpreise sowie die hohen Renditen der Staatsanleihen die Anlegerstimmung. "Solange eine diplomatische Lösung fehlt, dürften Ölpreise, Renditen und Aktienkurse stark schwanken", sagte ein Marktbeobachter. Nach den enttäuschten Hoffnungen auf eine Vereinbarung zwischen den USA und Iran stieg der Ölpreis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Montag auf über 107 Dollar.

Zusätzlich sorgten negative Nachrichten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) für Gegenwind im Technologiesektor. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem erneuten Sicherheitsvorfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle vorerst ausgesetzt. Händler verwiesen zudem auf wachsende Sorgen über die Finanzierung der enormen Investitionen in KI-Rechenzentren.

Im weiteren Wochenverlauf rücken verschiedene Inflationskennzahlen und vor allem der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus. "Besonders die Lohnentwicklung und die Preiskomponente des ISM verdienen Aufmerksamkeit", hiess es in einem Kommentar. Überraschend robuste Daten könnten den Druck auf die Anleiherenditen weiter erhöhen und damit auch die Aktienmärkte belasten.

SMI im Minus

Der SMI schloss am Montag 0,02 Prozent tiefer bei 13'942,91 Punkten und damit unter der vielbeachteten Marke von 14'000, die er zwischenzeitlich geknackt hatte. Von den 20 Titeln gingen 10 fester, 9 schwächer und Amrize unverändert aus dem Handel. Der Mid-Cap-Index SMIM verlor 0,23 Prozent auf 3106,65 Punkte und der breite SPI 0,06 Prozent auf 19'758,71 Punkte.

Andere wichtige europäische Indizes wie der deutsche Dax und der französische Cac-40 schlossen kaum verändert, während die US-Börsen in New York am Abend klar tiefer notierten.

Als Bremsklotz für den SMI erwies sich am Montag das Schwergewicht Roche (-1,4%). Die Aussagen am "Pharma Day" des Konzerns konnten die hohen Erwartungen an die Pipeline offenbar nicht übertreffen, wie es im Markt hiess. Zudem belastete der Rückschlag beim Wirkstoff Emugrobart.

Auch das Schwergewicht Nestlé (-0,2%) war keine Stütze. Unter Abgabedruck standen zudem Logitech (-1,4%). Im Kontext der schlechten Stimmung im US-Techsektor gaben auch VAT (-0,1%) und Comet (-1,3%) nach.

Novartis als Stütze

Auf der anderen Seite stützten das Schwergewicht Novartis (+1,3%) den Gesamtmarkt. Die Titel des Pharmariesen setzten damit ihren seit nunmehr gut zwei Wochen andauernden Erholungskurs fort.

Auch andere Titel aus dem Gesundheitsbereich waren gesucht. So legten Lonza (+2,6%) und Sandoz (+1,1%) deutlich zu. Bei Lonza verkündete Grosskunde Kodiak Sciences erfreuliche Studienergebnisse zum Augenmittel Zenkuda. Im Umfeld gewannen Sonova (+3,7%), Skan (+2,4%) und Tecan (+3,1%) dazu. Tecan profitierten auch von einer Kurszielerhöhung durch die UBS.

Fester gingen auch baunahe Werte wie Sika (+1,4%), Geberit (+0,9%) und Holcim (+0,6%) aus dem Handel. Die UBS sah in einer Branchenstudie Lichtblicke für Schweizer Bauzulieferer.

Calida springen hoch

Bei den Nebenwerten fielen Calida mit einem Plus von 5,3 Prozent auf. Rückenwind gab die Ankündigung einer grosszügigeren Dividendenpolitik und eines Aktienrückkaufprogramms.

Dormakaba (+4,2%) erhielten eine Hochstufung durch Jefferies auf "Buy". DocMorris (+6,2%) reagierten positiv auf eine Prognoseanhebung des Konkurrenten Redcare Pharmacy.

Bei Xlife Sciences (-5,8%) setzte sich indes die Talfahrt vom Freitag fort. Noch stärker verloren die Titel des Biotechunternehmens Addex (-11,4%) nach weiterhin roten Quartalszahlen.

ls/to

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’111.35 -0.07%