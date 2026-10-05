Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’272 0.2%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’130 -0.3%  Bitcoin 70’930 -1.0%  Dollar 0.8318 0.4%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
RWE-Aktie: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’062.52
Pkt
10.99
Pkt
0.36 %
17:30:30
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

05.10.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI startet fester in die Woche

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leicht zugelegt. Damit knüpfte der Leitindex SMI an die Kursgewinne vom vergangenen Wochenschluss an. Die Gewinne verteilten sich auf unterschiedliche Branchen.

Als massgeblich nannten Börsianer den am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht. Mit den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten hätten sich die akuten Zinssorgen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch das Fed im Oktober massiv verkleinert, fasste es ein Händler zusammen. Derweil trübte sich auch die Stimmung im US-Dienstleistungssektor ein.

Der am Nachmittag veröffentlichte ISM-Index blieb jedoch klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Damit bleibt eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank grundsätzlich möglich, auch wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer derzeit nicht mit einem solchen Schritt im Oktober rechnet.

Für einen kräftigeren Schub reichte es angesichts fehlender Unternehmensnachrichten und anhaltender Unsicherheiten derweil nicht: "Die Anleger stehen weiterhin im Bann der europäischen Staatsanleihemärkte und der hohen Energiepreise", kommentierte ein Marktexperte. Besonders die zunehmenden Unterschiede bei den Renditen der europäischen Länder sorgten für Nervosität und weckten bei manchen Anlegern Erinnerungen an die Eurokrise. Durch die "Goldene Woche" in China blieben zudem wichtige Impulse aus Asien aus.

SMI mit uneinheitlichem Bild

Der SMI schloss am Montag um 0,31 Prozent fester bei 13'703,53 Punkten. Der Leitindex hatte am frühen Nachmittag bei 13'813 Punkten ein Tageshoch markiert, kam danach aber wieder zurück. Von den 20 Titeln schlossen alle ausser sieben im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM legte um 0,36 Prozent auf 3062,52 Punkte zu und der breite SPI 0,31 Prozent auf 19'456,93 Zähler.

Zu den grössten SMI-Gewinnern zählten die Gesundheitswerte Sandoz (+2,2%), Lonza (+1,6%) und Galderma (+0,6%). Bei Lonza sorgten laut Händlern ermutigende Studienergebnisse zum Pneumokokken-Impfstoff VAX-31 des Kunden Vaxcyte für Rückenwind.

Auch die Pharma-Schwergewichte Roche (+0,9%) und Novartis (+0,1%) stützten den Gesamtmarkt. Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,4%) hinkte hingegen dem Markt hinterher.

Unternehmensnachrichten waren zum Wochenstart eher Mangelware. In diesem Umfeld sorgten stattdessen Analystenkommentare für Bewegung: So griffen Investoren bei Richemont (+1,0%) nach positiven Analysen zu. Auch UBS (+1,3%) waren nach einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs gefragt.

Bauwerte unter Druck

Auf der anderen Seite gaben mit Sika (-4,8%), Geberit (-0,7%) und Amrize (-0,5%) baunahe Werte nach. Gegen den Trend hielten sich in dem Sektor Holcim (+0,4%) im Plus, die zuletzt aber einen schwachen Lauf hatten.

Unterschiedlich entwickelten sich auch Technologiewerte: Bei den Blue Chips verloren Logitech 2,2 Prozent. In den hinteren Reihen wurden Inficon (-2,1%), Comet (-0,3%) und AMS Osram (-0,2%) verkauft, während die Aktien von VAT (+1,5%) zulegten. Die Techies waren am Freitag angesichts fester US-Techwerte auch hierzulande zum Teil deutlich gestiegen.

Tecan springen hoch

Mit Kurseinbussen fielen in der zweiten Reihe auch Curatis (-8,0%) und Newron (-3,9%) auf. Händler sprachen von einer Branchenschwäche bei kleinen Pharma- und Biotechaktien.

Einen Sprung nach oben machten hingegen Tecan (+5,4% auf 243,60 Fr.) nach einer Kurszielerhöhung durch Berenberg. Die Bank hatte das Kursziel auf 300 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Bei Gurit (-2,3%) hallte hingegen die Herunterstufung durch die UBS vom Freitag nach, wie es am Markt hiess.

ls/ys

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.94 SHBEEU
Short 14’526.70 13.80 SGBK2U
Short 15’062.97 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’057.12 0.18%