Aktien Schweiz Schluss: SMI setzt Rekordjagd fort

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Nach einem freundlichen Start und einer zwischenzeitlichen Baisse kehrte am Nachmittag die Kauflaune zurück, erstmals schloss der SMI in der Folge über 14'400 Punkten. Die Marke hatte er erst am Vortag erstmals zwischenzeitlich überschritten. Weil die US-Börsen am Freitag wegen des Nationalfeiertages vom Samstag geschlossen blieben, fehlten dem Markt eigentliche Treiber. Auch von Konjunkturseite kamen keine Impulse. Insgesamt wurde die Stimmung an den Aktienmärkten in Börsenkreisen als weiterhin konstruktiv bezeichnet.

Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt, hiess es in Marktkreisen. Für die Onlinebank Swissquote haben die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten den positiven Nebeneffekt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinserhöhung gesunken ist, wie sie in einer Einschätzung schrieb. Derzeit werde aber dennoch mit einer gut 50 prozentigen Wahrscheinlichkeit bis zum Jahresende eine Zinserhöhung eingepreist.

Der Leitindex SMI schloss am Donnerstag 0,50 Prozent höher bei 14'424,24 Punkten. Das neue Rekordhoch des SMI wurde am Nachmittag bei 14'426,87 markiert. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,8 Prozent. Von den 20 SMI-Aktien schlossen am Berichtstag 24 höher und 6 tiefer.

Der Mid-Cap-Index SMIM gewann 0,75 Prozent auf 3205,26 Punkte und schloss damit erstmals über 3200 Zählern. Der breite SPI schliesslich zog um 0,59 Prozent auf 20'326,79 Punkte an und beendete den Handel ebenfalls auf Rekordniveau.

Ölpreis bleibt trotz leichtem Anstieg auf tiefem Niveau

Der Ölpreis verblieb zwar auf tiefem Niveau, hat sich aber im Vergleich zum Vortag auf über 72 Dollar je Fass der Sorte Brent wieder leicht verteuert. Irans Streitkräfte haben kurz vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer vom Samstag ihre Feinde vor Angriffen gewarnt.

Grösster Gewinner im SMI waren am Berichtstag Holcim (+2,9%). Nach der schwachen Vorwoche und dem negativen Start in die laufende befanden sich die Titel damit wieder auf Erholungskurs. Unterstützung fand das Papier in zwei positiven Kommentaren von Analysten im Vorfeld der Präsentation der Halbjahreszahlen von Ende Juli. Die Deutsche Bank etwa hat das Kursziel für Holcim erhöht und gleichzeitig die Kaufempfehlung bestätigt.

Ähnlich stark zeigten sich ABB (+2,9% auf 87,38 Fr.). RBC hat das Kursziel für den Industriekonzern erhöht und sorgt damit für weiteren Rückenwind. Seit Jahresbeginn verbuchen die Titel mittlerweile ein Kursplus von fast 50 Prozent für sich. Sie befinden sich nur unwesentlich unter dem Allzeithoch bei 89,14 Franken.

Dahinter legten noch Kühne+Nagel (+1,7%), Lonza (+1,7%), Logitech (+1,4%) oder auch die baunahen Sika (+1,1%) und Geberit (+1,2%) mehr als 1 Prozent zu. Aus dem SLI waren VAT (+2,9%) klar gesucht, womit die Titel ihre Vortagesverluste wieder wettmachten.

Leicht gebremst wurde der Gesamtmarkt von den Verlusten der am Vortag noch gut gelaufenen Schwergewichte Roche (-0,3%) und Novartis (-0,1%). Nestlé (+0,1%) rückten hingegen am Nachmittag noch in die Gewinnzone vor.

In der zweiten Reihe knüpften AMS Osram (+8,4%) dank KI-Fantasie an ihre massiven Vortagesgewinne (+13%) an. Markante Gewinne gab es auch für Industriewerte wie Adval Tech (+9,2%), Kardex (+7,1%) oder OC Oerlikon (+5,1%).

cf/ra