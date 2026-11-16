Aktien Schweiz Schluss: SMI setzt neue Rekordmarke

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung in die neue Woche gestartet und hat bereits wieder neue Rekordmarken gesetzt. Der hiesige Börsenplatz wurde dabei einmal mehr von seinen defensiven Schwergewichten getragen. Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden.

Vor Nvidia richten sich die Blicke aber zunächst auf die Rede von Fed-Chairman Kevin Warsh am Abend. Nach den über den Erwartungen ausgefallenen Inflationszahlen aus der vergangenen Woche und den falkenhaften Kommentaren von Fed-Vertreter Christopher Waller erhoffen sich die Teilnehmer neue Hinweise über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Der Ölpreis hat sich derweil auf einem Niveau von knapp 94 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent klar unter 100 Dollar eingependelt.

SMI schraubt Höchststand weiter nach oben

Der SMI legte bis Börsenschluss um 0,57 Prozent auf 15,192,58 Punkte zu. Das Allzeithoch wurde am Nachmittag auf 15'272,42 hinaufgeschraubt. Danach bröckelten die Kurse nach einem schwachen Handelsstart an der Wall Street wieder etwas ab.

Der Mid-Cap-Index SMIM sank daher um 0,12 Prozent auf 3268,13 Punkte ab, währen der marktbreite SPI um 0,42 Prozent auf 21'346,00 Punkte zulegte. Andere wichtige europäische Indizes wie der deutsche Dax und der französische Cac 40 schlossen derweil tiefer.

An der Spitze des SMI setzten Richemont (+2,7%) zu einer Erholung an. Am Freitag hatten nicht gut aufgenommene Jahreszahlen die Papiere um 3,8 Prozent nach unten getrieben.

Gesucht waren hinter Richemont vor allem Gesundheitswerte, welche der Börse die Richtung vorgaben. So verteuerten sich Alcon und Novartis um 1,3 Prozent, Roche um 1,1 Prozent und Lonza um 0,6 Prozent.

Schwacher Lebensmittelsektor

Der Food-Sektor hatte dagegen einen weiterhin schweren Stand. Lindt & Sprüngli (-0,1%) blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Für den Schokoladekonzern hat die Deutsche Bank das Rating auf "Sell" von "Hold" und das Kursziel auf deutlich unter das aktuelle Niveau gesenkt. Grund seien strukturelle Veränderungen beim Kauf und Konsum von Schokolade: Der Konsum verlagere sich zunehmend auf angrenzende Kategorien, der Einkauf auf andere Handelskanäle, und das Gesundheitsbewusstsein nehme zu.

Für Ausschläge sorgten auch andere Analystenempfehlungen: Für Holcim (+0,9%) etwa hat Jefferies das Rating auf "Buy" von "Hold" angehoben. Hingegen hat sich Jefferies in der Branchenstudie kritischer zu Geberit (-1,7%) und Amrize (-1,6%) geäussert, welche in der Folge am SMI-Tabellenende aus dem Handelstag gingen.

Technologie-Kater

Gewinne wurden derweil bei Adecco eingestrichen: Die Papiere des Personaldienstleisters schlossen 4,7 Prozent tiefer. Davor hatten die Quartalszahlen mit einer überraschend hohen Profitabilität die Kauflaune angeheizt. Öl ins Feuer goss Kepler Cheuvreux mit einer Rückstufung auf "Reduce" von "Hold".

Wenig gefragt waren Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor. Experten sprachen von einem spürbaren "Technologie-Kater", der sich allerdings in der Schweiz nur in beschränktem Umfang durchgeschlagen habe.

So büssten ABB (-1,1%), VAT (-0,6%) oder im breiteren Markt Comet (-1,6%), Huber+Suhner (-1,6%) oder Inficon (-1,5%) relativ moderat ein. Es sei aber gleichwohl eine gewisse Nervosität vor den morgigen Nvidia-Zahlen spürbar, erklärten Händler. Bei AMS Osram (-5,3%) kam eine Kurszielsenkung durch Kepler belastend hinzu.

ra/ls