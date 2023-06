Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst mit leichte Avancen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht fester geschlossen. Gestützt wurde die Stimmung von positiven Konjunkturdaten aus Frankreich und Italien, nachdem am Vortag bereits aus den USA gute Daten zum Wirtschaftsverlauf eingetroffen waren. Kritische Stimmen verwiesen allerdings umgehend darauf hin, dass zu gute Wirtschaftsdaten auch wieder die Zinserhöhungsspekulationen anfachen könnten.

Die Blicke richteten sich in der Folge ins portugiesische Sintra, wo die Chefs der weltweit wichtigsten Zentralbanken miteinander über Geldpolitik sprachen. Dabei machte US-Notenbankchef Jerome Powell klar, dass das Fed noch nichts von Zinssenkungen wissen will: Er schliesse keine Option aus, erklärte er vor den Medien. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte schon am Vortag im Rahmen der Veranstaltung die Märkte auf eine weitere Anhebung der Leitzinsen in der EU im Juli eingestellt.

Der SMI schloss mit 0,37 Prozent im Plus bei 11'183,55 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, notierte bei Handelsschluss 0,62 Prozent höher bei 1751,99 Zähler und der breite SPI 0,47 Prozent bei 14'728,40 Zählern. Von den SLI-Titeln schlossen 23 im Plus, sechs im Minus und einer (Swisscom) unverändert.

Deutliche Avancen gab es für die Aktien des Zahnimplantatherstellers Straumann (+4,3%) wie auch für die Titel des Chipindustrie-Zulieferers VAT (+3,3%). Im Plus schlossen auch weitere technologienahe Werte wie AMS-Osram (+2,4%) oder Logitech (+2,2%), letztere setzten damit ihre Erholung vom Kursabsacker wegen des CEO-Abgangs fort.

Zu den klaren Gewinnern gehörten auch die Aktien des Privatmarkt-Spezialisten Partners Group (+2,9%), die von einer Hochstufung der Anlageempfehlung auf "Buy" von zuvor "Hold" durch Citigroup Unterstützung erhielten. Aufwärts ging es auch mit den Titeln der Privatbank Julius Bär (+1,3%) und der Grossbank UBS (+1,1%), die wegen neuer Berichte um einen massiven Kostenabbau in der Folge der CS-Integration in den Schlagzeilen stand.

Auch eine Reihe von typischen Zyklikern beschlossen den Tag im Plus, darunter Adecco (+1,4%) oder ABB (+0,7%), die von einer Kurszielerhöhung durch die Bank of America gestützt wurden. Die Analysten des US-Instituts zeigten sich zudem in einer Branchenstudie einmal mehr auch optimistisch zu den Titeln des Baustoffkonzerns Holcim (+0,6%).

Uneinheitlich zeigten sich die Schwergewichte. Gestützt wurden die Indizes zwar von den festen Roche-Bons (+1,5%). Hier sorgte die Meldung für Auftrieb, dass die US-Behörden einem Augenmittel des US-Konkurrenten Regeneron die Zulassung verweigerten. Im Gegenzug gingen allerdings die Aktien der Basler Konkurrentin Novartis (-0,2%) und des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (-0,9%) im Minus aus dem Handel.

Nur knapp im Plus schlossen Richemont (+0,3%), während Swatch (-0,8%) nachgaben. Die Titel der Luxusgüterhersteller litten unter den schlechten Zahlen des chinesischen Juweliers Lukfook, hiess es im Handel.

Schwächer zeigten sich auch die Versicherungswerte Zurich (-0,8%) und vor allem Swiss Life (-4,4%). Der Lebensversicherer revidierte seine Gewinnzahlen nach der Umstellung auf die neuen IFRS-Rechnungslegungsstandards nach unten. Allerdings betonten die Verantwortlichen gleichzeitig, dass die Gruppe nach wie vor gut auf Kurs sei, um die gesteckten Finanzziele zu erreichen oder zu übertreffen.

Am breiten Markt konnten Cosmo (+2,0%) von der Zulassung eines Darm-Mittels in Japan profitieren. Die Verkäufe durch den Vertriebspartner von Cosmo sollen im Herbst beginnen. Die Aktien des Batteriehersteller Leclanché (+2,1%) profitierten etwas von einem Auftrag aus Frankreich.

Die Papiere des Pharmaunternehmens Idorsia (-3,8%) nahmen ihre Talfahrt nach einer Verschnaufpause wieder auf. Neue Studienergebnisse zum Blutdrucksenker Aprocitentan seien zwar ermutigend, hiess es in einem Kommentar der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings ändere sich dadurch nichts an der zuletzt angespannten Situation des Baselbieter Unternehmens.

