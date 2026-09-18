Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’215.38 Pkt
-20.75 Pkt
-0.93 %
17:31:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

18.09.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI rutscht zu Handelsende klar ins Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag tiefrot abgeschlossen. Dabei geriet der Leitindex SMI in der zweiten Handelshälfte mit der schwächer tendierenden US-Börse deutlich unter Druck. Auf Wochensicht konnte er sich nur noch knapp im Plus halten. Zurückgebunden wurde der Schweizer Markt vor allem vom Schwergewicht Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern sieht sich in Russland mit dem Verlust von Geschäftseinheiten konfrontiert.

Allgemein belasteten der noch nicht gelöste Nahost-Konflikt, die hohen Ölpreise sowie die anziehenden Renditen von US-Anleihen die Stimmung an den Finanzmärkten. Und der grosse Verfall an den Terminbörsen habe die Risikobereitschaft noch zusätzlich gebremst, hiess es im Handel. An diesem Tag laufen an den Termin- und Derivatbörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus, was grössere Kursschwankungen auslösen kann.

Die Inflationsangst bestimme das Handelsgeschehen weiter und dürfte die Märkte auch über den heutigen Verfall hinaus beschäftigen, zeigte sich ein weiterer Marktexperte überzeugt. Dabei hätten die Notenbanken die Inflation zu ihrem gemeinsamen Gegner erklärt. Je länger die Ölpreise auf hohem Niveau verharrten, desto schwieriger werde der Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stabilität.

Nestlé drückt auf den SMI

An der Schweizer Börse fiel der SMI am Freitag bis Börsenschluss um 1,15 Prozent auf 13'786,72 Punkte zurück und beendete den Handel auf seinem Tagestief. Auf Wochensicht verblieb lediglich noch ein Plus von 0,1 Prozent. Zu Handelsschluss standen im 20 Titel schweren SMI noch 3 Gewinner den 17 Verliereraktien gegenüber.

Der Mid-Cap-Index SMIM büsste 0,23 Prozent auf 3057,25 und der breite SPI 0,91 Prozent auf 19'514,97 Punkte ein. An den europäischen Märkten fielen die Abgaben noch deutlicher aus: Der Dax in Frankfurt verlor 1,6 Prozent, während der Cac40 in Paris und der Ftse100 1,6 Prozent nachgaben. Zudem tendierte auch die Wall Street schwächer.

Klotz am Bein des SMI war der Nahrungsmittelmulti Nestlé. Die Nestlé-Titel rutschten um deutliche 2,6 Prozent ab, nachdem Russland zwei Gesellschaften unter vorübergehende Fremdverwaltung gestellt hatte. Zwar schätzten Analysten den Anteil des Konzernumsatzes, der in Russland erwirtschaftet wird, nur auf 1 bis 2 Prozent. Es drohe aber gleichwohl ein beträchtlicher Verlust an Vermögenswerten, hiess es.

Zur Schwäche neigten auch die Pharma-Schwergewichte Roche (-1,2%) und Novartis (-0,8%), nachdem sie den Markt über weite Strecken noch gestützt hatten. Zudem sorgten auch die am kommenden Montag an der SIX geplanten Veränderungen in der Zusammensetzung der Indizes für Bewegung. Ihre "Dernière" im SMI erfuhren die Titel des Logistikers Kühne+Nagel (-0,4%) und des Telekomriesen Swisscom (-3,4%).

Sie werden durch die Titel des Hautpflegekonzerns Galderma (+0,2%) und des Generikaherstellers Sandoz (+1,1%) ersetzt, die den Handel im SLI weit vorne abschlossen. Sandoz punktete darüber hinaus mit positiven Produktnews. VAT (+2,9%) profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank Vontobel. Dagegen belastete eine Jefferies-Kurszielsenkung die Titel des Baustoffkonzerns Amrize (-2,6%).

Rieter mit weiteren Einbussen

Im breiter gefassten Geschäft rücken AMS Osram mit positiven Branchenimpulsen um 4,1 Prozent vor. Die Analysten von Kepler Cheuvreux sehen den KI-Einsatz in der Automobilbranche als Chance, etwa auch für das Sensorengeschäft von AMS Osram. Rieter rutschten dagegen um 8,5 Prozent ab und setzten so den Kursrutsch von Donnerstag (-16%) nach einer UBS-Abstufung auf "Sell" noch fort.

Huber+Suhner verloren am Kapitalmarkttag 3,4 Prozent. Einige Marktakteure hätten hohe Erwartungen an das Treffen gehabt und seien enttäuscht worden, hiess es. Leonteq verloren 3,4 Prozent. Beim Derivatespezialisten hat Grossaktionär Rainer-Marc Frey seinen Anteil auf knapp 30 Prozent aufgestockt, während sich die Bank Raiffeisen als Aktionärin zurückzog.

Die Titel des Biotech-Unternehmens Curatis wurden von Baader Helvea mit "Buy" ins Ratinguniversum aufgenommen. Die Aktie avancierte um 6,9 Prozent.

mk/tp

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.09.26 Logo WHS AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum
18.09.26 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
18.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’419.11 19.37 S9B1DU
Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.67 SA2BCU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gute Stimmung in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin erholt sich von Dämpfer – Kurs über 80'000 US-Dollar
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 38/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’786.72 -1.15%
SPI 19’514.97 -0.91%
SMIM 3’057.25 -0.23%
SLI 2’215.38 -0.93%