Aktien Schweiz Schluss: SMI nach US-Daten etwas leichter

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit moderaten Verlusten beendet. Der Leitindex SMI bewegte sich dabei den ganzen Tag etwas unter Vortagesschluss mit leicht abnehmender Tendenz gegen Handelsende. Händler sprachen von einem eher ruhigen Geschäft mit teil etwas zufälligen Kursbewegungen auf Ebene Einzeltitel, wobei die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten klar der Höhepunkt des Tagesgewesen seien. Allzu viel bzw. allzu viel liess sich aus den Daten allerdings nicht lesen. Die meisten Analysten interpretierten die Daten derart, dass die US-Notenbank Fed in den nächsten Wochen wohl keine neue Zinserhöhung vornehmen werde. Allerdings gab es weitere Daten, die eine solche eher nicht ausschliessen: So hat sich die Stimmung in der US-Industrie im August stärker als erwartet aufgehellt und die Bauinvestitionen stiegen im Juli stärker als erwartet.

Zu den Arbeitsmarktdaten meinte ein Analyst: "Alles in allem war das für die US-Notenbank ein weitgehend neutraler Datensatz." Die Geschwindigkeit des Jobaufbaus sei über die vergangenen Monate hinweg zwar deutlich geringer geworden. Noch sei das aber kein Grund zur Sorge hinsichtlich Konjunkturentwicklung. Er gehe davon aus, so ein anderer Analyst, dass das Fed die unter dem Strich doch etwas schwächer als erwartet ausgefallenen August-Zahlen nicht als Indiz für die Notwendigkeit einer weiteren Zinsanhebung werte. "Eine potenzielle Zinswende rückt mit den Daten von heute aber auch nicht näher", sagte er mit Blick auch auf die anderen eher besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten.

Der SMI schloss 0,46 Prozent leichter auf 11'075,15 Punkten, das Tagestief war mit 11'069 Zählern eine Spur tiefer. Auf Wochensicht ergab sich ein leichtes Plus von knapp 20 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigte sich um 0,43 Prozent auf 1745,36 und der breite SPI um 0,46 Prozent auf 14'596,22 Zähler. Von den 30 Blue Chips schlossen 21 tiefer und neun höher.

Die Veränderungen auf Einzeltitelebene hielten sich in Grenzen. Etwas grössere Verluste gab es vor allem um die Mittagszeit bei UBS (-0,3%), bis sich die Titel aber zum Schluss hin wieder klar erholten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Titel am Vortag ein 15-Jahreshoch erreicht hatte. Die gestrigen News seien für die UBS-Aktie sicher gut gewesen, meinte ein Marktbeobachter, aber die Avance um über 6 Prozent sei wohl etwas zu viel des Guten gewesen. Auf dem tieferen Niveau fanden sich dann ganz offensichtlich aber wieder neue Käufer.

Auch Sonova (-0,3%) waren längere Zeit deutlich im Minus und erholten sich wieder im Verlaufe des Tages. Die Titel des Stäfner Hörgeräte-Herstellers schwächeln schon seit einiger Zeit. Am Markt war heute von Verleiderverkäufen, anhaltenden Umschichtungen in andere Medtech-Werte oder technischen Faktoren die Rede, welche eine substantielle Erholung derzeit verhindern würden.

Zum Schluss waren aber vor allem einige konjunktursensitive Titel am Ende der Tabelle zu finden. Dazu gehörten etwa Kühne+Nagel (-2,0%) als grösster Verlierer sowie Schindler PS (-1,8%), Sika (-1,4%), Adecco (-1,2%) oder ABB (-1,1%).

Bei den Schwergewichten verloren Nestlé (-0,%) relativ deutlich, während sich Roche GS (-0,3%) und Novartis (+0,04%) einigermassen gut hielten. News gab es von Roche. Der Pharmakonzern hat positive Phase-III-Studiendaten zum Lungenkrebsmittel Alecensa vermeldet. Bei den grössten Gewinnern waren Titel aus verschiedenen Sektoren zu finden, so etwa Swatch I (+1,1%), Ams Osram (+0,9%) oder Lonza (+0,7%).

Im breiten Markt fielen DocMorris mit einem Minus von 10,9 Prozent negativ auf. Neue News gab es nicht. Im Markt war am ehesten von Gewinnmitnahmen auf die jüngsten starken Avancen im Zusammenhang mit positiven News in Sachen E-Rezept in Deutschland die Rede.

Positiv fielen derweil Autoneum (+2,4%) auf. Der Finanzier Martin Ebner hat die Beteiligung am Autozulieferer erhöht. Plazza (+0,3%) waren nach Zahlen etwas fester, CFT (-1,3%) etwas schwächer.

