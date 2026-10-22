Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’299 -1.1%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9238 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’998 -0.7%  Bitcoin 67’323 1.0%  Dollar 0.8253 0.5%  Öl 116.4 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’156.54
Pkt
-2.00
Pkt
-0.06 %
17:30:11
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

22.10.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI mit starken Nestlé gehalten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen von Nervosität geprägten Handel am Ende kaum verändert abgeschlossen. Das Geschäft war nach dem bislang guten Wochenverlauf von Gewinnmitnahmen geprägt, jedoch boten die stark anziehenden Schwergewichte Novartis und Nestlé dem Leitindex SMI bis zum Schluss eine Stütze. Der Nahrungsmittelriese überzeugte mit Quartalszahlen, was auch dem Hautpflegekonzern Galderma oder dem Rolltreppen- und Liftbauer Schindler gelang.

Insgesamt war die Stimmung an der Börse von Zurückhaltung geprägt. Schlechte News aus dem Nahen Osten trieben den Brent-Ölpreis zurück über Schwelle von 110 US-Dollar, was Inflationssorgen anheizte und die Erwartung auf eine nächste Zinserhöhung in den USA stützte. Zudem stiegen die Zweifel wieder, dass die US-Tech-Konzerne die in sie gesetzten hohen Markterwartungen erfüllen werden. Neue Zahlen von Tech-Grössen wie Meta oder Tesla versetzten der erfolgsverwöhnten Nasdaq einen weiteren kräftigen Dämpfer.

Nestlé top, Roche tiefer

Der SMI schloss den Handel mit einem Minus von 0,03 Prozent minim tiefer bei 14'547,97 Punkten ab (Tagestief: 14'479, Tageshoch 14'590). Dabei standen sich im 20 Titel fassenden Leitindex 8 Verlierer und 12 Gewinner gegenüber.

Der Mid-Cap-Index SMIM sank um 0,13 Prozent auf 3158,54 Punkte und der SPI verlor 0,10 Prozent auf 20'490,79 Stellen. Weitere europäische Indizes wie der Dax in Frankfurt (-1,0%) oder der Cac40 im von Krawallen geplagten Paris (-1,4%) gaben deutlicher nach. Und die Tech-Börse Nasdaq rutschte bis am Abend um über 2 Prozent ab.

An der Schweizer Börse standen die Schwergewichte Roche (+0,03%) und Nestlé (+1,1%) mit Umsatzzahlen im Fokus. Der Pharmariese erfüllte die Erwartungen, insgesamt bot der Abschluss aber kaum Überraschungen. Roche bekräftigte auch die Jahresprognosen. Nestlé übertraf hingegen die Erwartungen klar und überzeugte mit dynamischen Zahlen zum organischen Wachstum. Analysten sprachen gar von einer positiven Trendwende.

Auch Galderma (+7,1%) präsentierte Zahlen und hob zum zweiten Mal in diesem Jahr die Umsatzprognose an. Der Hautpflegekonzern wies für alle drei Geschäftsbereiche zweistelliges Wachstum aus. Zudem wurden mit Novartis (+1,6%), Alcon (+3,4%), Lonza und Sandoz (beide +0,7%) weitere Gesundheitstitel gut nachgefragt.

Grösste Verlierer waren ABB (-4,1%), die seit der Zahlenvorlage vom Dienstag unter erhöhtem Abgabedruck stehen. In Marktkreisen wurde auch auf die vorsichtigere Bewertung der KI-Branche verwiesen, schliesslich hatten die Titel auch zu den Gewinnern gezählt, als es im Tech-Sektor nach oben ging. Die Sektor-Flaute setzte im breiteren Geschäft auch dem Vakuumventilhersteller VAT (-5,9%) erneut schwer zu.

Bei den Blue Chips fielen auch UBS (-2,9%) oder Holcim (-2,2%) klar zurück. Der Baustoffkonzern wird am Freitag Angaben zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal machen. Dabei rutschten die drei SMI-Schlusslichter (inkl. ABB) zu Handelsende auf Tagestiefs ab. Richemont (-1,8%) litten derweil unter schwachen Zahlen des Konkurrenten Hermés.

Im breiter gefassten Geschäft wurden beim Logistiker Kühne+Nagel (-2,5%) nach dem bislang starken Jahresverlauf Kursgewinne ins Trockene gebracht. Es war ein "Sell on good News", schliesslich übertraf das Unternehmen eigentlich sowohl beim Umsatz als auch mit dem Gewinn im dritten Quartal die Marktvorgaben klar und hob erneut die Jahresprognose an.

Mit Schindler geht es hoch

Die Schindler PS kletterten nach Zahlen um 8,5 Prozent kräftig in die Höhe. Der Innerschweizer Industriekonzern konnte besonders im Neuanlagengeschäft punkten, was in den prall gefüllten Auftragsbüchern zum Ausdruck kam.

Die Bystronic-Aktie schoss gar um 19,6 Prozent nach oben. Weniger Bewegung löste die Zahlenvorlage beim Gesundheits- und Apothekenkonzern Galenica (+1,4%) und bei der Ems-Chemie (-1,3%) aus, während Forbo (-6,7%) den zweiten Tag in Folge nach dem Investorentreffen am Mittwoch deutlich an Wert verloren.

mk/tp

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein – was nun?
09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’462.36 -0.59%
SPI 20’387.91 -0.50%
SMIM 3’156.54 -0.06%
SLI 2’325.30 -0.20%