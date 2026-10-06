Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’567 0.6%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’159 0.5%  Bitcoin 71’183 -0.1%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 100.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’067.30
Pkt
4.77
Pkt
0.16 %
17:31:41
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

06.10.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI mit klarem Plus - Gesundheitswerte fallen zurück

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Allerdings bröckelten die anfänglich kräftigen SMI-Gewinne am Nachmittag sukzessive ab. Kurz nach US-Börseneröffnung beschleunigte sich dies, als die Pharmawerte, die zuvor den Markt gestützt hatten, in die Verlustzone abrutschten. Und dies, obwohl sich die Lage am Anleihenmarkt etwas entspannt und der Ölpreis wieder klar nachgegeben hat.

Für Erleichterung am Anleihenmarkt sorgte die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Die Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter 3 Prozent des Bruttoinlandproduktes zu senken. Die hohe französische Staatsverschuldung hatte zuletzt Sorgen vor einer neuen Schuldenkrise des Euroraums geweckt.

In den USA lief die Rally bei den Technologiewerten weiter. Dies habe Investoren, die sich heute mit Investitionen im Pharmasektor defensiv positioniert hätten, zu Umschichtungen gezwungen, sagte ein Marktbeobachter. Sie hätten angesichts der Rekordjagd in den USA auf den rollenden Zug aufspringen müssen, um keine Kursgewinne zu verpassen. Dies sei ein klassisches Muster, wenn die Finanzmärkte die Investoren aus Angst vor Performanceverlusten vor sich hertreiben würden.

Insgesamt sei es allerdings relativ ruhig, sagte ein Händler: "Am Markt passiert nicht viel."

Zykliker legen zu

Der SMI ging am Dienstag mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 13'788,93 Punkte aus dem Handel. Am Vormittag hatte der SMI teilweise um 165 Punkte höher gelegen. Von den 20 Titeln schlossen alle ausser drei in der Gewinnzone. Der Mid-Cap-Index SMIM legte um 0,16 Prozent auf 3067,30 Punkte zu und der breite SPI um 0,54 Prozent auf 19'562,45 Zähler.

Die Gesundheitswerte Alcon (-0,8%) und Sandoz (-0,3%) schlossen am Ende als Schlusslichter im SMI. Auch die Avancen von Lonza (+0,2%), Roche (+0,3%) und Novartis (+0,6%) bröckelten nach Eröffnung der US-Börsen deutlich ab. Lonza hatten zweitweise um 2,5 Prozent im Plus gelegen, Sandoz, Roche und Novartis um über 1 Prozent.

Händler verwiesen auf den Pestverdacht in Russland. "Aktienhandel ist immer auch eine Reflex-Sache - wenn sowas ist, gehen Gesundheitswerte einfach erst einmal hoch."

Derweil führten Zykliker die Gewinnerliste an: So legten Amrize (+1,7%), Holcim (1,4%) und ABB (+1,1%) zu. Gefragt waren ebenfalls UBS (+1,4%). Die Grossbank überträgt die früheren Fondsadministrationsgeschäfte der Credit Suisse in der Schweiz und in Luxemburg an Northern Trust. Sie baut damit ihre Zusammenarbeit mit dem US-Finanzdienstleister aus.

Techwerte uneinheitlich

Für Gesprächsstoff sorgen derweil Partners Group (+0,7%). Der Privatmarktanbieter steht vor der Auflösung eines an der Londoner Börse kotierten Private Equity Fonds. Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des "Partners Group Private Equity Limited" (PGPE) für einen Ausstieg aus dem Fonds ausgesprochen.

Das dritte Schwergewicht Nestlé gewann 1,0 Prozent. Ebenfalls fester waren am breiten Markt Lindt&Sprüngli PS (+0,6%).

Dem Markt etwas hinterher hinkten Schindler (+0,5%). Hier verwiesen Händler auf Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft des Konkurrenten TK Elevator.

Bei den Techwerten war die Lage gemischt: Während AMS Osram (+0,9%), Inficon (+0,8%) und Logitech (+0,6%) anzogen, gaben Comet und VAT (je -1,6%) nach.

jb/ys

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Nike-Aktie: Comeback-Chance oder teure Turnaround-Wette?
16:13 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
11:20 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
10:24 SMI startet freundlich in die neue Woche
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
09:12 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’365.52 19.03 SCBOJU
Short 14’628.72 13.98 S1B74U
Short 15’174.17 8.93 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.58 SPBS5U
Long 12’936.80 13.98 SRDBIU
Long 12’358.20 8.84 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’788.93 0.62%
SPI 19’562.45 0.54%
SMIM 3’067.30 0.16%
SLI 2’226.28 0.46%