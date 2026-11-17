Zürich (awp) - Nach dem Rekordstand am Vortag ist der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in die Tiefe gerauscht. Sorgen wegen einer möglichen KI-Blase und drohender Zinserhöhungen durch die US-Notenbank trieben die Investoren zum Rückzug. Die Nervosität vor den am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen belastete nicht nur Technologieaktien, sondern schwappte zunehmend auch auf andere Sektoren über. Neben den Techwerten gaben Finanz- und Gesundheitswerte besonders stark nach.

Beim Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia würden neben dem Wachstum und den Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen genau unter die Lupe genommen, sagte eine Expertin. "Die Anleger prüfen heute sowohl die Widerstandsfähigkeit von Nvidias Gewinnentwicklung als auch die finanzielle Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems", meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Stimmungstest folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic. Zudem hätten neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder die Unsicherheit über das China-Geschäft zusätzlich erhöht, hiess es.

Daneben schlugen Konjunkturdaten aus den USA auf die Kauflust der Anleger. Die US-Detailhandelsumsätze stiegen im Oktober etwas stärker als erwartet, was die anhaltende Stabilität des privaten Konsums zeigte. Gleichzeitig signalisierten die höheren Import- und Exportpreise, dass der Inflationsdruck noch längst nicht überwunden ist.

"Für die US-Notenbank entsteht daraus eine Ausgangslage, in der weitere Zinserhöhungen nicht nur wahrscheinlicher, sondern angesichts der robusten Konjunktur auch wirtschaftlich verkraftbarer erscheinen", erklärte ein Marktbeobachter. Mittlerweile rechnet die Finanzgemeinde mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte.

SMI deutlich unter Rekordhoch

Der SMI schloss um 1,43 Prozent tiefer auf 14,976,04 Punkten. Damit fiel der Leitindex wieder unter die Marke von 15'000 Punkten, die er vor einer Woche überschritten hatte. Das Tagestief wurde bei 14'956,60 Zählern erreicht. Der SMI schloss damit um 296 Zähler unter das Rekordhoch vom Vortag. Der Mid-Cap-Index SMIM gab um 1,29 Prozent auf 3225,98 Punkte nach, der breite SPI um 1,40 Prozent auf 21'047,65 Punkte. Auch die anderen grossen Börsen in Europa und Amerika erlitten deutliche Kursverluste. Alle 20 Titel im SMI schlossen im Minus.

Am Tabellenende standen Finanz-, Tech- und Gesundheitswerte. Die rote Laterne hielten UBS (-3,3%). Die Grossbank stellt sich gemäss einem Medienbericht darauf ein, dass sie sich mit ihrem Widerstand gegen die geplanten strengeren Kapitalvorschriften in der Schweiz nicht durchsetzen wird. Parallel dazu prüft die UBS laut Reuters verschiedene strategische Optionen wie etwa einen Wegzug ins Ausland. Zudem hat der aktivistische Aktionär Cevian seine Beteiligung an der UBS reduziert. Für zusätzliche Belastung sorgten kritische Medienberichte zur Deutschen Bank, deren Aktien in Frankfurt um fast 6 Prozent einbrachen.

Auf Platz zwei der Verlierer standen Logitech (-2,3%) vor Swiss Life (-2,2%). Barclays hat die Swiss Life-Titel auf "Equal Weight" zurückgestuft und verwies auf sich verschlechternde Fundamentaldaten. Der jüngste Kursanstieg sei vor diesem Hintergrund zu weit gegangen, hiess es. Etwas besser hielten sich Zurich (-1,0%) am Kapitalmarkttag und Swiss Re (-0,8%). Helvetia-Baloise sanken um 1,6 Prozent.

Ebenfalls unter Druck waren die Gesundheitswerte Galderma (-2,0%), Sandoz (-1,9%) sowie Novartis (-1,8%) und Roche (PS -0,8%). Bei Roche half auch die früher als erwartete US-Marktzulassung für das Brustkrebsmedikament Giredestrant nicht. Das dritte Schwergewicht Nestlé (-1,6%) musste ebenfalls Federn lassen.

Schweizer Techtitel wurden im Strudel der US-Börse Nasdaq in die Tiefe gezogen. So büssten ABB (-1,7%), VAT (-1,3%), AMS Osram (-1,9%) oder Comet (-2,3%) klar an Terrain ein.

Tecan sackten um 6,4 Prozent ab. Thomas Schmidheiny hat mit seinem Beteiligungsvehikel SEO seinen Anteil reduziert.

jb/tp