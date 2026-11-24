Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach den kräftigen Vortagesgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI hielt sich dank der Unterstützung seiner defensiven Schwergewichte nahezu unverändert. Das Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war dagegen bereits wieder vorbei.

Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Die Nvidia-Aktie hatte am Vortag nach Huangs überraschender Rückkehr an die Konzernspitze um mehr als 30 Prozent zugelegt. Im Sog des Titels waren auch Technologie- und Halbleiterwerte kräftig gestiegen. Allerdings bestünden im KI-Sektor weiterhin Risiken, gaben Analysten zu bedenken. Zudem sei Huangs Rückkehr unter Corporate-Governance-Aspekten "mehr als fragwürdig", sagte ein Marktbeobachter.

Am Nachmittag sorgten zudem Berichte über neue US-Strafzölle für Verunsicherung. Demnach bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern vor. Als Begründung wurden staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern angeführt. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt und der Konsumentenstimmung sorgten derweil für wenig Bewegung. Die Stimmung hat sich im November unerwartet verbessert und den besten Wert seit fast zwei Jahren erreicht.

SMI tritt auf der Stelle

Der SMI schloss am Montag quasi unverändert auf 14'733,89 Punkten (-0,01%). Am Vortag hatte der Leitindex noch um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gab dagegen um 0,33 Prozent auf 3169,73 Punkte und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 20'691,48 Stellen nach.

Auch an den anderen europäischen Börsen herrschte nach den kräftigen Vortagesgewinnen Katerstimmung. Der deutsche Dax verlor dabei mehr als 1 Prozent. An den US-Börsen notierte der breite Dow Jones leicht im Plus, während die techlastige Nasdaq klar nachgab.

Defensive stark, Techwerte schwach

Im SMI hielten sich die Gewinner und Verlierer exakt die Waage. Die defensiven Schwergewichte Nestlé (+1,7%), Roche (+1,4%) und Novartis (+0,5%) stützten den Gesamtmarkt. Roche hatte am Vorabend eine neue Zulassung für das Mittel Wilserdly (Giredestrant) erhalten. Bei Nestlé verwiesen Händler auf eine Branchenstärke.

Gefragt waren auch Versicherer und Rückversicherer wie Swiss Re (+1,2%), Swiss Life (+0,3%) und Zurich (+0,2%). Im breiten Markt legten die Telekomwerte Sunrise (+1,8%) und Swisscom (+1,6%) zu.

Auf der Gegenseite gaben ABB (-4,2%) ihre kräftigen Vortagesgewinne (+4,6%) fast wieder ab. Auch bei Sandoz und Galderma (je -2,3%) kam es zur Gegenbewegung.

Im Technologiesektor mussten auch die Halbleiterwerte VAT (-5,9%), Comet (-7,8%), Inficon (-5,7%) und AMS Osram (-10,8%) im grossen Stil Federn lassen, ebenso Rechenzentren-Zulieferer Huber+Suhner (-5,9%), Accelleron (-4,4%) oder Belimo (-2,8%). Die Aktie von Nvidia fiel gleichzeitig um über 8 Prozent.

Die Aktien der UBS gaben um 1,6 Prozent nach. Am Nachmittag hatte die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) mitgeteilt, dass sie den Vorschlag des Ständerats für eine 90-prozentige Eigenmittelunterlegung der UBS-Auslandstöchter unterstützt.

DocMorris und Kühne+Nagel unter Druck

Klar abwärts ging es auch für DocMorris (-10,6%). Nach der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn rückten bei der Versandapotheke wieder regulatorische Risiken stärker in den Vordergrund, hiess es am Markt.

Die Titel des Logistikers Kühne+Nagel (-3,6%) litten unter dem Bericht über geplante neue US-Strafzölle. Diese könnten die Handelsaktivitäten beeinträchtigen, wie Händler sagten.

EFG International (-4,9%) verloren nach den Zahlen zu den ersten zehn Monaten. Bei der Privatbank blieben vor allem die Nettoneugeldzuflüsse hinter den Erwartungen zurück.

Weiter standen Clariant (-3,3%) nach der Bestätigung von Gesprächen über eine mögliche Übernahme von Ashland unter Druck. Der finanzielle Umfang und die Grösse der Transaktion schürten in der Analystengemeinde Sorgen über die Finanzierbarkeit. Bei Bachem (-1,7%) sprachen Händler von Nervosität im Vorfeld des Investorentages vom Donnerstag.

Gefragt waren dagegen die Titel der Jungfraubahn (+1,9%) nach dem Kaufangebot für die Schilthornbahn.

ls/mk