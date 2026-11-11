Aktien Schweiz Schluss: SMI hält sich zur Wochenmitte im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte freundlich geschlossen. Der Leitindex SMI entwickelte sich wegen seiner defensiven Ausrichtung allerdings schwächer als andere Börsen. Insbesondere Techwerte waren wieder gefragt.

Für Zuversicht im KI-Sektor sorgten die Zahlen des Rechenzentren-Entwicklers Coreweave, der wegen seiner aggressiven Finanzierung als Frühindikator für die Branche gilt. "Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, sie muss inzwischen allerdings häufiger durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert werden", sagte ein Marktbeobachter. Die Marktteilnehmer hätten die Hoffnung auf ein mögliches Jahresendrally noch nicht aufgegeben, so ein weiterer Kommentar.

Der geplante Börsengang von Anthropic dürfte zum Gradmesser dafür werden, wie viel die Märkte für KI-Unternehmen zu zahlen bereit sind. Im Hintergrund bleiben zudem die Sorgen vor weiteren US-Zinserhöhungen angesichts der hartnäckigen Inflation präsent. Auch die Ölpreise sind nach dem jüngsten Einbruch wieder etwas gestiegen.

SMI verteidigt 15'000er-Marke

Der SMI schloss am Mittwoch 0,11 Prozent fester bei 15'053,86 Punkten. Damit hielt sich der Leitindex klar über der psychologisch wichtigen Marke von 15'000 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM gewann 0,67 Prozent auf 3259,11 Punkte und der breite SPI 0,24 Prozent auf 21'194,70 Stellen.

Andere europäische Indizes wie der deutsche Dax und der französische Cac 40 gewannen noch stärker dazu. Auch die US-Börsen notierten am Abend im Plus, die techlastige Nasdaq sogar mehr als 2 Prozent.

An der Spitze der Gewinner setzten Logitech (+4,0%) ihre Erholung fort. Kepler Cheuvreux stellte sich hinter die zuletzt schwächelnden Titel und zeigte sich mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft zuversichtlich. Auch Galderma (+3,4%) und Sandoz (+2,2%) waren überdurchschnittlich gefragt.

Erholung bei Techwerten

ABB (+2,5%) profitierten von starken Zahlen des Mitbewerbers Siemens Energy. Zudem sorgten die Entspannung im KI-Sektor für positive Impulse. Entsprechend legten auch Halbleiterwerte wie VAT (+4,0%), Comet (+4,6%) oder AMS Osram (+7,7%) zu.

Gebremst wurde der SMI hingegen von Schwergewicht Novartis (-1,3%). Beim Pharmariesen verwiesen Händler auf Sorgen über mögliche Nebenwirkungen der Gentherapie Zolgensma. Roche (PS +0,02%) hielten sich besser.

Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,6%) war im aktuellen Marktumfeld weniger gefragt. Ähnlich erging es den Branchenkollegen Lindt&Spüngli (-2,5%) oder Barry Callebaut (-1,7%) im breiteren Markt. Bei Aryzta (-1,8%) trat ein Verwaltungsratsmitglied überraschend zurück, nachdem vergangenen Freitag bereits der Finanzchef abgesprungen war.

Alcon nach Zahlen unter Druck

Am stärksten verloren im SMI Alcon (-3,9%) nach Zahlen. Analysten kritisierten insbesondere die Umsatzentwicklung im dritten Quartal.

Auch Swiss Life (-1,5%) erhielten von ihrem Zwischenbericht keinen Schwung. Insbesondere die für die Ausschüttungspolitik wichtige SST-Quote blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Titel des Mitbewerbers Zurich (+0,2%), der am morgigen Donnerstag ein Update zur Geschäftsentwicklung gibt, schlossen etwas fester.

Ypsomed nach Zahlen höher

Ypsomed (+4,9%) überraschten derweil mit starken Halbjahreszahlen. Besonders positiv nahmen die Anleger den angehobenen Ausblick auf.

SoftwareOne (-4,3%) gerieten unter Druck, obwohl das Unternehmen die Guidance anhob und im dritten Quartal stärker als erwartet wuchs. Analysten verwiesen auf das verlangsamte währungsbereinigte Umsatzwachstum sowie unerwartet hohe Integrationskosten.

Auch Analystenkommentare sorgten für Bewegung. So kletterten Clariant (+4,4%) nach einer Hochstufung durch Jefferies nach oben. VZ Holding (+2,8%) wurden von Vontobel in einer Branchenstudie als bevorzugter Wert herausgestellt. Und bei R&S (+4,2%) kam eine Beteiligungserhöhung durch Moneta Asset Management laut Händlern gut an.

ls/ra