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26.08.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI hält sich vor Nvidia und Jackson Hole im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mehrheitlich freundlich gezeigt. Der Leitindex SMI schloss leicht im Plus, gestützt durch Zykliker. Die Pharmaschwergewichte bremsten hingegen. Im Fokus der Anleger stehen nun die Zahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss sowie das anlaufende Notenbankertreffen in Jackson Hole.

Die Konferenz, die zu den wichtigsten geldpolitischen Terminen des Jahres zählt, beginnt am Donnerstag. Von der Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh am Freitag erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Bisher hat Warsh klare Signale vermieden.

Der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator PCE verharrte im Juli im Jahresvergleich bei 3,7 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Mit den gleichzeitig veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang langlebiger Güter könnten die Zinserhöhungserwartungen wieder leicht zunehmen, meinte ein Marktbeobachter.

Am Mittwochabend stehen noch die Quartalszahlen des US-Chip-Giganten Nvidia im Mittelpunkt. Die Erwartungen sind hoch - nicht nur mit Blick auf die Zahlen, sondern auch hinsichtlich der Einschätzung zur künftigen Entwicklung von Rechenzentren, wie es im Handel hiess. Zudem sorgten zuletzt steigende Anleihenrenditen für Verwerfungen im kapitalintensiven Technologiesektor. "Insgesamt aber ist der Optimismus vor dem Event der Woche grösser als die Angst vor Enttäuschungen", kommentierte ein Händler.

SMI leicht im Plus - Zykliker gefragt

Der SMI schloss zur Wochenmitte um 0,12 Prozent fester auf 14'542,90 Punkten. Im Handelsverlauf war der Leitindex bis auf 14'606 Punkte gestiegen und damit wieder in die Nähe des jüngsten Rekordhochs bei knapp 14'670 Zählern. Aufgrund einer Pharmaschwäche fiel der SMI aber wieder unter die Marke von 14'600 Punkten.

Der breite SPI stieg minimal um 0,08 Prozent auf 20'436,97 Punkte, während der Mid-Cap-Index SMIM um 0,46 Prozent auf 3156,91 Punkte fiel. Andere europäische Börsen wie der Dax und der CAC 40 schlossen im Plus, während die Börsen an der Wall Street am Abend tiefer notierten.

An die SMI-Spitze kletterten zur Wochenmitte zyklische Werte wie Holcim (+3,7%), Amrize (+3,3%) oder Sika (+1,4%). Gefragt waren auch Richemont (+2,1%), Logitech (+1,8%) und Givaudan (+1,6%) sowie Finanzwerte wie UBS (+1,6%) und Partners Group (+1,3%).

Wenig Unterstützung erhielt der SMI von den Schwergewichten: Nestlé (+0,1%) schlossen quasi unverändert, während die beiden Pharmariesen Roche (-1,5%) und Novartis (-0,9%) den Gesamtmarkt belasteten. Diese hatten jüngst einen guten Lauf gehabt. Händler sprachen von Umschichtungen in zyklische Werte. Auch Sandoz (-3,9%) mussten Federn lassen.

Tech-Werte wie VAT (-0,3%), AMS Osram (-0,5%) oder Comet (-1,8%) notierten vor den Nvidia-Zahlen mehrheitlich tiefer. Inficon (+0,6%) erhielten etwas Rückenwind von einer positiven Studie.

Sprünge nach Zahlen

In der zweiten Reihe kam es zu teils heftigen Kursreaktionen nach Unternehmensberichten. So sprangen Stadler Rail (+22,4%) auf den höchsten Stand seit Frühling 2024. Ein Marktteilnehmer sprach nach den Halbjahreszahlen von der ersten fundamental positiven Überraschung seit dem Börsengang im Jahr 2019.

Gurit (+20,8%) punktete insbesondere mit der Profitabilität und einem erhöhten Ausblick. Bei SoftwareOne (+9,5%) lobten Analysten die Profitabilität nach der Crayon-Übernahme. Arbonia (+11,1%) schlossen an die Gewinne vom Vortag nach Zahlen an. Derweil gewannen Addex (+11,6%) nach Ankündigung einer längeren Cash-Run-Rate dazu.

Hingegen gaben Kudelski (-1,1%) nach Zahlen nach. Der Verschlüsselungsspezialist schrieb nach wie vor Verluste.

ls/to

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