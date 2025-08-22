Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'265 0.2%  SPI 17'040 0.3%  Dow 45'703 2.1%  DAX 24'363 0.3%  Euro 0.9393 0.1%  EStoxx50 5'488 0.5%  Gold 3'372 1.0%  Bitcoin 93'203 2.5%  Dollar 0.8013 -0.9%  Öl 67.7 0.1% 
SPI 998750 / CH0009987501

17’039.60 Pkt
46.86 Pkt
0.28 %
17:40:00
22.08.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI hält nach Powell-Rede knappes Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag etwas fester aus der Sitzung gegangen. Der Leitindex SMI hat damit nach einem leicht schwächeren Donnerstag seinen seit über zwei Wochen andauernden Steigflug fortgesetzt. Von der mit Spannung erwarteten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell in Jackson Hole gingen per Saldo auf die hiesigen Aktienkurse nur Impulse aus, dafür geriet der Dollar arg unter Druck. Jerome Powell befeuerte mit seinen Worten die Spekulationen über eine baldige Zinssenkung. "Die Stabilität der Arbeitslosenquote und anderer Arbeitsmarktindikatoren ermöglicht es uns, vorsichtig vorzugehen, während wir eine Änderung unserer Geldpolitik in Erwägung ziehen", sagte er.

Seine Äusserungen liessen wie üblich Raum für Interpretationen. Laut den Analysten der Bank LBBW ist eine Senkung bereits im September trotz der Beeinflussungsversuche des US-Präsidenten noch keineswegs sicher. Denn das Fed stecke bei der Abwägung der Risiken durch eine steigende Inflation und eines sich abschwächenden Arbeitsmarkts in einem "veritablen Dilemma". Demgegenüber meinte ein anderer Markteilnehmer, dass sich Powell "offensichtlich mit einer Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im September anfreunden könne." Da er dabei aber vorsichtig vorgehen wolle, deute dies auf eine Senkung um 25 Basispunkte und nicht wie von manchen gefordert deren 50. Dies empfanden wohl einige Investoren als leichten Dämpfer.

Der Leitindex SMI schloss 0,19 Prozent höher bei 12'264,85 Punkten und damit klar unter dem Tageshoch bei 12'324. Im Wochenvergleich ergab sich ein solides Plus von 1,6 Prozent. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, zog um 0,56 Prozent auf 2025,88 Punkte an und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 17'039,60 Punkte. Innerhalb des SLI kamen auf 23 Gewinner acht Verlierer.

Der US-Dollar hat am Nachmittag dagegen deutlich an Wert verloren. Zum Franken verlor der US-Dollar innert kürzester Zeit fast einen ganzen Rappen auf gut 80 Rappen, während der Euro ein Cent auf über 1,1700 in die Höhe schoss.

Grösste Gewinner bei den Blue Chips waren die Aktien des auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierten Unternehmens Amrize (+3,2%), welches als Profiteur einer baldigen Zinssenkung in den USA gilt. Der Kurs zog denn auch nach der Powell-Rede merklich an.

Alcon (+3,0%) folgten dicht dahinter. Nach dem Absturz der Aktie um beinahe 12 Prozent am Mittwoch und Donnerstag im Anschluss an die Halbjahreszahlen folgt damit eine moderate Gegenbewegung. "Der Titel steht nun wieder etwas auf, nachdem er an den Vortagen heruntergeprügelt worden ist", sagte ein Händler. Der Augenheilmittelkonzern hat am Dienstagabend erneut die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und bei den Zahlen enttäuscht. Darauf haben mehrere Banken zwar ihr Kursziel gesenkt, gleichzeitig aber ihre Kaufempfehlungen bestätigt.

Überdurchschnittliche Avancen verzeichneten weiter diverse zinssensitive Aktien wie Partners Group (+2,5%), SIG (+2,4%), Adecco (+2,8%) oder Logitech (+2,6%). Adecco machten dabei die Vortagesverluste mehr als wett.

Geberit (+0,8%) orientierten sich ebenfalls wieder nach oben, nachdem die Aktien im Anschluss an die Halbjahreszahlen innert zweier Tage knapp 5 Prozent an Wert verloren hatten. Mit einem Plus von über 17 Prozent seit Jahresbeginn gehören sie allerdings noch immer zur Spitzengruppe innerhalb des SMI.

Die Schwergewichte hingegen bauten nach Beginn der Rede von Powell die Verluste aus oder büssten frühere Gewinne ein. Roche (-0,4%) und Nestlé (-0,7%) hielten sich dabei noch etwas besser als Novartis (-0,9%). Letztere fassten damit in der Tagesrangliste die rote Laterne. Tiefer schlossen auch die Versicherungswerte Swiss Re (-0,6%), Swiss Life (-0,6%) und Zurich (-0,5%), die zuletzt allerdings gut performt hatten.

Im breiten Markt fielen Implenia (+5,7%) positiv auf. Die UBS hat das Kursziel erhöht und die Einstufung "Buy" bestätigt und dabei auf den in allen drei Geschäftsbereichen gestiegenen Auftragsbestand verwiesen. Sensirion (+4,7%) machten zumindest einen Teil der massiven Vortagesverlustes wieder wett. Sunrise (+3,7%) gewannen den zweiten Tag in Folge über 3 Prozent und kosteten erstmals über 50 Franken.

Allreal (-1,6%) gaben nach Zahlen hingegen nach.

cf/uh

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Walmart Aktie im Fokus: Niedrigpreise, KI & Drohnen – Zukunft des Einzelhandels?
17:33 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

SMI 12’264.85 0.19%
SPI 17’039.60 0.28%
SLI 2’025.88 0.56%

